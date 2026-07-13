Η Νατάσα Θεοδωρίδου τραγούδησε Δημήτρη Μητροπάνο στο αυτοκίνητό της: «Μεράκλωσα»
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Νατάσα Θεοδωρίδου Δημήτρης Μητροπάνος

Η Νατάσα Θεοδωρίδου τραγούδησε Δημήτρη Μητροπάνο στο αυτοκίνητό της: «Μεράκλωσα»

Η τραγουδίστρια ερμήνευσε το «Πάντα Γελαστοί» ενώ οδηγούσε και δημοσίευσε το στιγμιότυπο στα social media

Η Νατάσα Θεοδωρίδου τραγούδησε Δημήτρη Μητροπάνο στο αυτοκίνητό της: «Μεράκλωσα»
Γεωργία Κοτζιά
10 ΣΧΟΛΙΑ
Τραγούδι του Δημήτρη Μητροπάνου τραγούδησε η Νατάσα Θεοδωρίδου μέσα στο αυτοκίνητό της και δήλωσε πως «μεράκλωσε».

Η τραγουδίστρια ανέβασε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram τη Δευτέρα 13 Ιουλίου ένα βίντεο όπου ερμηνεύει το «Πάντα Γελαστοί» ενώ οδηγεί και σε αυτό ακούγεται να λέει με χιούμορ αρχικά: «Σταματάω και χορεύω ένα ζεϊμπέκικο μέσα στην Κηφισίας ε...».

Έπειτα συνέχισε να τραγουδά και αποχαιρετώντας τους followers της δήλωσε: «Γειά σας ρε παιδιά. Μεράκλωσα...».

Δείτε το βίντεο


Λίγες ημέρες πριν, η Νατάσα Θεοδωρίδου ερμήνευσε ένα τραγούδι του Μάνου Χατζιδάκη με φόντο τη θάλασσα και έκανε μία ακόμη ανάρτηση στο προφίλ της. Στο βίντεο η τραγουδίστρια εμφανίζεται καθισμένη σε μια ξύλινη κούνια σε παραλία, να λέει μερικούς στίχους από το «Πάμε μια βόλτα στο φεγγάρι».

Γεωργία Κοτζιά
10 ΣΧΟΛΙΑ

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