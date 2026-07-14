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Φιλαρμονική στην Κέρκυρα έπαιξε «των πρακτόρων η σχολή» από την ταινία «Ο Βέγγος φανερός πράκτωρ 000», δείτε βίντεο
Φιλαρμονική στην Κέρκυρα έπαιξε «των πρακτόρων η σχολή» από την ταινία «Ο Βέγγος φανερός πράκτωρ 000», δείτε βίντεο
«Εξαιρετική ιδέα», «μπράβο σε όλους», ωραία πρωτοβουλία», «ακόμα το τραγουδάω» ήταν ορισμένα από τα σχόλια για τη Φιλαρμονική Σιναράδων
Άκρως επαινετικά και θετικά σχόλια έλαβε η Φιλαρμονική Σιναράδων Κέρκυρας για το βίντεο που αναρτήθηκε στο TikTok τη Δευτέρα από παράσταση-αφιέρωμα στον ελληνικό κινηματογράφο τον περασμένο Μάρτιο.
Στο βίντεο τα μέλη της φιλαρμονικής που μετράει 65 χρόνια ζωής, καθώς ιδρύθηκε το 1961, ερμηνεύουν το διάσημο τραγούδι ««των πρακτόρων η σχολή» από την ταινία «Ο Βέγγος φανερός πράκτωρ 000».
Η ερμηνεία ήταν πιστή αποτύπωση του τραγουδιού - αλλά και του φινάλε - που ακούστηκε στην κωμωδία του 1967 με πρωταγωνιστή τον Θανάση Βέγγο.
«Εξαιρετική ιδέα», «μπράβο σε όλους», ωραία πρωτοβουλία», «ακόμα το τραγουδάω» ήταν ορισμένα από τα σχόλια για τη Φιλαρμονική Σιναράδων.
Η φιλαρμονική αποτελείται από 120 ενεργά μέλη και πραγματοποιεί 5-6 ετήσιες συναυλίες τόσο στους Σιναράδες όσο και στην πόλη της Κέρκυρας, συνεργαζόμενη συχνά με καταξιωμένους Έλληνες καλλιτέχνες. Πέρα από αυτές τις συναυλίες, η Φιλαρμονική συμμετέχει ενεργά στις παρελάσεις κατά τη διάρκεια των εθνικών γιορτών και στις λιτανείες που διοργανώνει ο Δήμος Κέρκυρας.
Στο βίντεο τα μέλη της φιλαρμονικής που μετράει 65 χρόνια ζωής, καθώς ιδρύθηκε το 1961, ερμηνεύουν το διάσημο τραγούδι ««των πρακτόρων η σχολή» από την ταινία «Ο Βέγγος φανερός πράκτωρ 000».
@sinarades_philharmonic Βοήθεια ο Βεγγος!! Αφιέρωμα στον Ελληνικό Κινηματογράφο. #fyp #cinema #concert ♬ original sound - Φιλαρμονική Σιναράδων
Η ερμηνεία ήταν πιστή αποτύπωση του τραγουδιού - αλλά και του φινάλε - που ακούστηκε στην κωμωδία του 1967 με πρωταγωνιστή τον Θανάση Βέγγο.
«Εξαιρετική ιδέα», «μπράβο σε όλους», ωραία πρωτοβουλία», «ακόμα το τραγουδάω» ήταν ορισμένα από τα σχόλια για τη Φιλαρμονική Σιναράδων.
Η φιλαρμονική αποτελείται από 120 ενεργά μέλη και πραγματοποιεί 5-6 ετήσιες συναυλίες τόσο στους Σιναράδες όσο και στην πόλη της Κέρκυρας, συνεργαζόμενη συχνά με καταξιωμένους Έλληνες καλλιτέχνες. Πέρα από αυτές τις συναυλίες, η Φιλαρμονική συμμετέχει ενεργά στις παρελάσεις κατά τη διάρκεια των εθνικών γιορτών και στις λιτανείες που διοργανώνει ο Δήμος Κέρκυρας.
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