Η εμφάνιση «έκπληξη» της Ριάνα σε συναυλία του Jay-Z: Τραγούδησαν μαζί το «Run this town», δείτε βίντεο
Η εμφάνιση «έκπληξη» της Ριάνα σε συναυλία του Jay-Z: Τραγούδησαν μαζί το «Run this town», δείτε βίντεο
Ο ράπερ πραγματοποίησε την τελευταία συναυλία του στη Νέα Υόρκη με ένα live που κράτησε σχεδόν μέχρι τις 3 τα ξημερώματα, με την τραγουδίστρια να τον συνοδεύει επί σκηνής για λίγα λεπτά
Μία εμφάνιση «έκπληξη» έκανε η Ριάνα σε συναυλία του Jay-Z, με τους δύο καλλιτέχνες να τραγουδούν μαζί το «Run this town», όπως φαίνεται σε βίντεο που κυκλοφόρησαν στο ίντερνετ.
Ο ράπερ έκανε φινάλε στο Yankee Stadium, ολοκληρώνοντας τις τρεις εμφανίσεις του στη Νέα Υόρκη, με ένα live που σύμφωνα με το Variety κράτησε σχεδόν μέχρι τις 3 τα ξημερώματα, μετά από καθυστερήσεις που υπήρξαν, και συγκέντρωσε μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα της μουσικής σκηνής, ανάμεσα στα οποία ήταν και η τραγουδίστρια.
Ο Jay-Z τραγούδησε περίπου 50 τραγούδια, γιορτάζοντας τα 30 χρόνια καριέρας του και μόλις ξεκίνησε να ερμηνεύει το «Run this town», η Ριάνα ανέβηκε στη σκηνή και ξεσήκωσε το πλήθος, καθώς πλέον οι εμφανίσεις που πραγματοποιεί είναι σπάνιες.
Δείτε το βίντεο
Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, στη σκηνή ανέβηκαν, μεταξύ άλλων, και η σύζυγος του ράπερ Μπιγιόνσε, η οποία τραγούδησε μαζί του το «Drunk in Love» και το «Bitch Better Have My Money».
Ακολούθησαν κι άλλοι καλλιτέχνες, όπως οι Usher, Φάρελ Γουίλιαμς και Τεγιάνα Τέιλορ.
Ο ράπερ έκανε φινάλε στο Yankee Stadium, ολοκληρώνοντας τις τρεις εμφανίσεις του στη Νέα Υόρκη, με ένα live που σύμφωνα με το Variety κράτησε σχεδόν μέχρι τις 3 τα ξημερώματα, μετά από καθυστερήσεις που υπήρξαν, και συγκέντρωσε μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα της μουσικής σκηνής, ανάμεσα στα οποία ήταν και η τραγουδίστρια.
Ο Jay-Z τραγούδησε περίπου 50 τραγούδια, γιορτάζοντας τα 30 χρόνια καριέρας του και μόλις ξεκίνησε να ερμηνεύει το «Run this town», η Ριάνα ανέβηκε στη σκηνή και ξεσήκωσε το πλήθος, καθώς πλέον οι εμφανίσεις που πραγματοποιεί είναι σπάνιες.
Δείτε το βίντεο
Rihanna joins Jay-Z as a guest for “Run This Town” at Yankee Stadium pic.twitter.com/bMyLmZtAjj— Variety (@Variety) July 13, 2026
@rocnation JAŸ-Z Extra Innings Run This Town with @Rihanna ♬ original sound - Roc Nation
Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, στη σκηνή ανέβηκαν, μεταξύ άλλων, και η σύζυγος του ράπερ Μπιγιόνσε, η οποία τραγούδησε μαζί του το «Drunk in Love» και το «Bitch Better Have My Money».
Beyoncé surprises Jay-Z’s Yankee Stadium show with “Drunk in Love” pic.twitter.com/28jmJcMdmV— Variety (@Variety) July 13, 2026
Ακολούθησαν κι άλλοι καλλιτέχνες, όπως οι Usher, Φάρελ Γουίλιαμς και Τεγιάνα Τέιλορ.
Usher joins Jay-Z to sing the hook on “Heart of the City (Ain’t No Love)” at Yankee Stadium pic.twitter.com/1HALdCajc5— Variety (@Variety) July 13, 2026
Jay-Z brings out Teyana Taylor for “Can’t Knock the Hustle” at Yankee Stadium pic.twitter.com/4gnquxklrl— Variety (@Variety) July 13, 2026
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