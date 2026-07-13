Η εμφάνιση «έκπληξη» της Ριάνα σε συναυλία του Jay-Z: Τραγούδησαν μαζί το «Run this town», δείτε βίντεο

Ο ράπερ πραγματοποίησε την τελευταία συναυλία του στη Νέα Υόρκη

με

ένα live

που κράτησε σχεδόν μέχρι τις 3 τα ξημερώματα, με την τραγουδίστρια να τον συνοδεύει επί σκηνής για λίγα λεπτά