Η εμφάνιση «έκπληξη» της Ριάνα σε συναυλία του Jay-Z: Τραγούδησαν μαζί το «Run this town», δείτε βίντεο
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Ριάνα Jay-Z Συναυλία

Η εμφάνιση «έκπληξη» της Ριάνα σε συναυλία του Jay-Z: Τραγούδησαν μαζί το «Run this town», δείτε βίντεο

Ο ράπερ πραγματοποίησε την τελευταία συναυλία του στη Νέα Υόρκη  με ένα live που κράτησε σχεδόν μέχρι τις 3 τα ξημερώματα, με την τραγουδίστρια να τον συνοδεύει επί σκηνής για λίγα λεπτά

Η εμφάνιση «έκπληξη» της Ριάνα σε συναυλία του Jay-Z: Τραγούδησαν μαζί το «Run this town», δείτε βίντεο
Ιωάννα Μαρίνου
Μία εμφάνιση «έκπληξη» έκανε η Ριάνα σε συναυλία του Jay-Z, με τους δύο καλλιτέχνες να τραγουδούν μαζί το «Run this town», όπως φαίνεται σε βίντεο που κυκλοφόρησαν στο ίντερνετ.

 Ο ράπερ έκανε φινάλε στο Yankee Stadium, ολοκληρώνοντας τις τρεις εμφανίσεις του στη Νέα Υόρκη, με ένα live που σύμφωνα με το Variety κράτησε σχεδόν μέχρι τις 3 τα ξημερώματα, μετά από καθυστερήσεις που υπήρξαν, και συγκέντρωσε μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα της μουσικής σκηνής, ανάμεσα στα οποία ήταν και η τραγουδίστρια.

Ο Jay-Z τραγούδησε περίπου 50 τραγούδια, γιορτάζοντας τα 30 χρόνια καριέρας του και μόλις ξεκίνησε να ερμηνεύει το «Run this town», η Ριάνα ανέβηκε στη σκηνή και ξεσήκωσε το πλήθος, καθώς πλέον οι εμφανίσεις που πραγματοποιεί είναι σπάνιες.

Δείτε το βίντεο


@rocnation JAŸ-Z Extra Innings Run This Town with @Rihanna ♬ original sound - Roc Nation

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, στη σκηνή ανέβηκαν, μεταξύ άλλων, και η σύζυγος του ράπερ Μπιγιόνσε, η οποία τραγούδησε μαζί του το «Drunk in Love»  και το «Bitch Better Have My Money».

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Ακολούθησαν κι άλλοι καλλιτέχνες, όπως οι Usher, Φάρελ Γουίλιαμς και Τεγιάνα Τέιλορ.

Ιωάννα Μαρίνου

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