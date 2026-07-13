Η Ιωάννα Παππά πόζαρε με ολόσωμο μαγιό πάνω σε φουσκωτό θαλάσσης στην παραλία, δείτε φωτογραφίες
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Ιωάννα Παππά Μαγιό Φλαμίνγκο

Η Ιωάννα Παππά πόζαρε με ολόσωμο μαγιό πάνω σε φουσκωτό θαλάσσης στην παραλία, δείτε φωτογραφίες

Η ηθοποιός μοιράστηκε εικόνες της από τη θάλασσα

Η Ιωάννα Παππά πόζαρε με ολόσωμο μαγιό πάνω σε φουσκωτό θαλάσσης στην παραλία, δείτε φωτογραφίες
Ιωάννα Μαρίνου
16 ΣΧΟΛΙΑ
Πάνω σε ένα φουσκωτό θαλάσσης πόζαρε η Ιωάννα Παππά στην παραλία, φορώντας το ολόσωμο μαγιό της.

Η ηθοποιός μοιράστηκε την Κυριακή 12 Ιουλίου μέσω ανάρτησης που έκανε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, δύο στιγμιότυπά της από τη θάλασσα. Στις εικόνες η Ιωάννα Παππά εμφανίστηκε χαλαρή, να κάθεται πάνω σε ένα ροζ φουσκωτό - φλαμίνγκο, χωρίς ωστόσο να αποκαλύπτει ποια περιοχή επέλεξε για το μπάνιο της.

Δείτε την ανάρτησή της


Η Ιωάννα Παππά πόζαρε με ολόσωμο μαγιό πάνω σε φουσκωτό θαλάσσης στην παραλία, δείτε φωτογραφίες
Ιωάννα Μαρίνου
16 ΣΧΟΛΙΑ

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