Η Κριστίν Ντέιβις γιόρτασε 28 χρόνια φιλίας με τη Σίνθια Νίξον: Ελπίζω εμείς να μην αλλάξουμε ποτέ

«Ξέρω ότι όλοι αλλάζουν...». Έπειτα, δημοσίευσε και ένα δεύτερο πιο πρόσφατο στιγμιότυπο, με τις δυο τους να ποζάρουν αγκαλιασμένες και πρόσθεσε: «Αλλά ελπίζω εμείς να μην αλλάξουμε».



Τη φιλία της με τη Σίνθια Νίξον , η οποία μετρά 28 χρόνια, γιόρτασε η Κριστίν Ντέιβις , με μία ανάρτηση στο Instagram.Η ηθοποιός ανέβασε μία φωτογραφία με τη συμπρωταγωνίστριά της από το «Sex and the City» από τα πρώτα χρόνια της γνωριμίας τους στην οποία σημείωσε χαρακτηριστικά:Η Κριστίν Ντέιβις πρόσθεσε επίσης στη λεζάντα της ανάρτησής της: «Νιώθω τόσο τυχερή που μετράμε ήδη 28 χρόνια φιλίας».