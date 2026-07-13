Η Κριστίν Ντέιβις γιόρτασε 28 χρόνια φιλίας με τη Σίνθια Νίξον: Ελπίζω εμείς να μην αλλάξουμε ποτέ
Η Κριστίν Ντέιβις γιόρτασε 28 χρόνια φιλίας με τη Σίνθια Νίξον: Ελπίζω εμείς να μην αλλάξουμε ποτέ
Οι δύο πρωταγωνίστριες του «Sex and the City» πόζαραν αγκαλιασμένες - «Νιώθω τυχερή», πρόσθεσε η τηλεοπτική Σάρλοτ
Τη φιλία της με τη Σίνθια Νίξον, η οποία μετρά 28 χρόνια, γιόρτασε η Κριστίν Ντέιβις, με μία ανάρτηση στο Instagram.
Η ηθοποιός ανέβασε μία φωτογραφία με τη συμπρωταγωνίστριά της από το «Sex and the City» από τα πρώτα χρόνια της γνωριμίας τους στην οποία σημείωσε χαρακτηριστικά: «Ξέρω ότι όλοι αλλάζουν...». Έπειτα, δημοσίευσε και ένα δεύτερο πιο πρόσφατο στιγμιότυπο, με τις δυο τους να ποζάρουν αγκαλιασμένες και πρόσθεσε: «Αλλά ελπίζω εμείς να μην αλλάξουμε».
Η Κριστίν Ντέιβις πρόσθεσε επίσης στη λεζάντα της ανάρτησής της: «Νιώθω τόσο τυχερή που μετράμε ήδη 28 χρόνια φιλίας».
Δείτε τις φωτογραφίες
Η ηθοποιός ανέβασε μία φωτογραφία με τη συμπρωταγωνίστριά της από το «Sex and the City» από τα πρώτα χρόνια της γνωριμίας τους στην οποία σημείωσε χαρακτηριστικά: «Ξέρω ότι όλοι αλλάζουν...». Έπειτα, δημοσίευσε και ένα δεύτερο πιο πρόσφατο στιγμιότυπο, με τις δυο τους να ποζάρουν αγκαλιασμένες και πρόσθεσε: «Αλλά ελπίζω εμείς να μην αλλάξουμε».
Η Κριστίν Ντέιβις πρόσθεσε επίσης στη λεζάντα της ανάρτησής της: «Νιώθω τόσο τυχερή που μετράμε ήδη 28 χρόνια φιλίας».
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