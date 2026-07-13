Στο ηφαιστειακό κόσμημα του Αιγαίου, συνεχίστηκε το τριήμερο 29-31 Μαΐου το φετινό (2026) πρόγραμμα Plastic Free Greece, καταγράφοντας μια εντυπωσιακή συγκομιδή απορριμμάτων που ξεπέρασε τα 420 κιλά.
Παντρεύτηκε ο Πολ Γουέσλι από το «Vampire Diaries», οι φωτογραφίες από το μυστήριο
Παντρεύτηκε ο Πολ Γουέσλι από το «Vampire Diaries», οι φωτογραφίες από το μυστήριο
Ο ηθοποιός ενώθηκε με τα ιερά δεσμά του γάμου με το μοντέλο Νάταλι Κούκενμπεργκ μετά από τέσσερα χρόνια σχέσης
Παντρεύτηκε ο Πολ Γουέσλι, ο οποίος έγινε γνωστός στο ευρύ κοινό μέσα από τον πρωταγωνιστικό του ρόλο στη σειρά «The Vampire Diaries».
Ο ηθοποιός ενώθηκε με τα ιερά δεσμά του γάμου με το μοντέλο Νάταλι Κούκενμπεργκ σε μια λιτή και ρομαντική πολιτική τελετή, σύμφωνα με το People.
Το ζευγάρι μοιράστηκε τα ευχάριστα νέα μέσω Instagram τη Δευτέρα 13 Ιουλίου. Στις φωτογραφίες που δημοσίευσε η σύζυγος του Πολ Γουέσλι, οι δυο τους ποζάρουν χαμογελαστοί, έχοντας στο πλευρό τους τον σκύλο τους, Γκρεγκ. Σε ένα από τα πιο τρυφερά στιγμιότυπα, οι νεόνυμφοι φιλιούνται στο στόμα, ενώ σε άλλη φωτογραφία ο Γκρεγκ κάθεται ανάμεσά τους την ώρα που ανταλλάσσουν όρκους αγάπης.
Δείτε τις φωτογραφίες
Η σχέση τους ξεκίνησε πριν από περίπου τέσσερα χρόνια, με τις πρώτες κοινές εμφανίσεις να καταγράφονται το 2022. Όπως έχει αποκαλύψει ο ηθοποιός, γνωρίστηκαν με τον πιο «παραδοσιακό» τρόπο, σε ένα μπαρ της Νέας Υόρκης.
Ο αρραβώνας τους έγινε το καλοκαίρι του 2025 σε ένα ιδιαίτερα συμβολικό μέρος, στο ξενοδοχείο στην Ακτή Αμάλφι όπου είχαν κάνει το πρώτο τους ταξίδι ως ζευγάρι, με το μοντέλο να μοιράζεται την είδηση δείχνοντας το δαχτυλίδι της πρότασης με μία φωτογραφία στο προφίλ της.
Ο ηθοποιός ενώθηκε με τα ιερά δεσμά του γάμου με το μοντέλο Νάταλι Κούκενμπεργκ σε μια λιτή και ρομαντική πολιτική τελετή, σύμφωνα με το People.
Το ζευγάρι μοιράστηκε τα ευχάριστα νέα μέσω Instagram τη Δευτέρα 13 Ιουλίου. Στις φωτογραφίες που δημοσίευσε η σύζυγος του Πολ Γουέσλι, οι δυο τους ποζάρουν χαμογελαστοί, έχοντας στο πλευρό τους τον σκύλο τους, Γκρεγκ. Σε ένα από τα πιο τρυφερά στιγμιότυπα, οι νεόνυμφοι φιλιούνται στο στόμα, ενώ σε άλλη φωτογραφία ο Γκρεγκ κάθεται ανάμεσά τους την ώρα που ανταλλάσσουν όρκους αγάπης.
Δείτε τις φωτογραφίες
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Η σχέση τους ξεκίνησε πριν από περίπου τέσσερα χρόνια, με τις πρώτες κοινές εμφανίσεις να καταγράφονται το 2022. Όπως έχει αποκαλύψει ο ηθοποιός, γνωρίστηκαν με τον πιο «παραδοσιακό» τρόπο, σε ένα μπαρ της Νέας Υόρκης.
Ο αρραβώνας τους έγινε το καλοκαίρι του 2025 σε ένα ιδιαίτερα συμβολικό μέρος, στο ξενοδοχείο στην Ακτή Αμάλφι όπου είχαν κάνει το πρώτο τους ταξίδι ως ζευγάρι, με το μοντέλο να μοιράζεται την είδηση δείχνοντας το δαχτυλίδι της πρότασης με μία φωτογραφία στο προφίλ της.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
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