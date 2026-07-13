Παντρεύτηκε ο Πολ Γουέσλι από το «Vampire Diaries», οι φωτογραφίες από το μυστήριο

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Natalie Kuckenburg (@nataliekuckenburg)

Η σχέση τους ξεκίνησε πριν από περίπου τέσσερα χρόνια, με τις πρώτες κοινές εμφανίσεις να καταγράφονται το 2022. Όπως έχει αποκαλύψει ο ηθοποιός, γνωρίστηκαν με τον πιο «παραδοσιακό» τρόπο, σε ένα μπαρ της Νέας Υόρκης.

Ο αρραβώνας τους έγινε το καλοκαίρι του 2025 σε ένα ιδιαίτερα συμβολικό μέρος, στο ξενοδοχείο στην Ακτή Αμάλφι όπου είχαν κάνει το πρώτο τους ταξίδι ως ζευγάρι, με το μοντέλο να μοιράζεται την είδηση δείχνοντας το δαχτυλίδι της πρότασης με μία φωτογραφία στο προφίλ της.





Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Natalie Kuckenburg (@nataliekuckenburg)