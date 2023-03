Λοιπόν να ξεκαθαρίσουμε για τη #viral συνέντευξη στο νέο τεύχος του OK! Magazine Greece που κυκλοφόρησε χθες Τετάρτη στα... Posted by Μιχάλης Ροδόπουλος on Wednesday, March 22, 2023

Τότε η παρουσιάστρια του απάντησε: «Έπαθα σοκ, ξέρεις πόσο σε αγαπάω, με έχεις προστατεύσει πολλές φορές, σέβεσαι τις γυναίκες. Δεν μπορούσα να πιστέψω ότι είπες κάτι τέτοιο».Ο δημοσιογράφος που πήρε τη συνέντευξη στον Ανδρέα Μικρούτσικο μετά τον σάλο που δημιουργήθηκε τοποθετήθηκε επί του θέματος: «Λοιπόν να ξεκαθαρίσουμε για τη #viral συνέντευξη στο νέο τεύχος του OK! Magazine Greece που κυκλοφόρησε χθες Τετάρτη στα περίπτερα... Ούτε μιλήσαμε ιδιωτικά με τον #ΑνδρέαΜικρούτσικο, ούτε διανοήθηκα να τον παγιδεύσω δημοσιεύοντας off the record δηλώσεις του (για την ακρίβεια η περίφημη τελευταία ερώτηση ήταν «Ανδρέα, όντως έκανες ιδαίτερα στην #ΌλγαΤρέμη; », αγνοώντας την προσωπική σχέση τους που μου αποκάλυψε) και επιπλέον, δεν νομίζω ότι πλέον πρέπει να αυτοσυστηθώ ξανά. Η πιάτσα είναι μικρή και όλοι γνωριζόμαστε. Το τηλεφώνημα από τον Ανδρέα μετά τα όσα είπε στον αέρα της εκπομπής #SuperKaterina, κατέληξε με πολλά γέλια και πειράγματα ότι θα ακολουθήσει εξίσου ηχηρό sequel. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς στους εισαγγελείς των social media που εντόπισαν τον νέο κατηγορούμενο».Μετά τις αποκαλύψεις του, όπως ήταν αναμενόμενο, πολλοί σχολίασαν το γεγονός ότι μίλησε δημόσια για τη σχέση του με μία πολύ γνωστή δημοσιογράφο, χωρίς τη συγκατάθεσή της.Αρχικά, η Δανάη Μπάρκα τοποθετήθηκε επί του θέματος, μέσα από την εκπομπή «Πάμε Δανάη», όπου και προβλήθηκαν οι δηλώσεις του. Όπως ανέφερε, η ίδια τρέμει στην ιδέα, κάποιος από το παρελθόν της να κάνει μια τέτοια αποκάλυψη για εκείνη, χωρίς τη συγκατάθεσή της.«Αν αποστασιοποιηθούμε από τα πρόσωπα και ξεχάσουμε ότι αυτός ο άνθρωπος είναι μια σπουδαία ύπαρξη της ελληνικής τηλεόρασης, που έχει αλλάξει τα πράγματα και έχει χαρίσει γέλια και χαρές στο κοινό, αν ξεχάσουμε και ποια είναι η κυρία Τρέμη που φαντάζομαι ότι τώρα θα τρέμει, νομίζω ότι πρέπει να το δούμε σαν κοινωνικό φαινόμενο την έκθεση πραγμάτων, χωρίς τη συγκατάθεση και των δύο. Δηλαδή αν ο μεν είχε τηλεφωνήσει στη δε και είχε πει "μπορώ να το πω;", δεν μας πέφτει λόγος. Αν δηλαδή υπάρχει η συγκατάθεση», δήλωσε χαρακτηριστικά η παρουσιάστρια.Aναφερόμενη στη συνέχεια, στο ενδεχόμενο να τύχαινε κάτι παρόμοιο στην ίδια, είπε: «Αν δεν υπάρχει η συγκατάθεση νομίζω, κατά τη γνώμη μου, θα μπορούσε να μην την ονοματίσει, αν ήθελε να περιγράψει έναν έρωτα και μια γνωριμία. Δηλαδή εγώ τρέμω στην ιδέα ότι μπορεί κάποιος άνθρωπος από το παρελθόν μου -ή εγώ να το κάνω σε κάποιον άνθρωπο που μπορεί να είναι αναγνωρίσιμος, που έχουν υπάρξει αναγνωρίσιμοι άνθρωποι χωρίς να μαθευτεί στη ζωή μου-, είτε για λίγο καιρό είτε για πιο πολύ, να βγει αυτή τη στιγμή και να περιγράψει πράγματα που μπορεί να είχαμε ζήσει μαζί, χωρίς εγώ να το ξέρω. Νομίζω πως θα σωριαζόμουν».Τέλος, σημείωσε χαρακτηριστικά πως θεωρεί ότι ο Ανδρέας Μικρούτσικος είναι στο απυρόβλητο, λόγω του ονόματός του. «Νιώθω ότι ακριβώς επειδή ο Ανδρέας Μικρούτσικος είναι αυτός που είναι, το λέω με όλο τον σεβασμό, γιατί πραγματικά τον σέβομαι, είναι λίγο στο απυροβλητο. Δηλαδή ό,τι κι αν πει, δεν νομίζω ότι εύκολα κάποιος θα τον κρίνει όπως θα κρίνει άλλους ανθρώπους νεότερους στον χώρο που πολύ εύκολα να τους κατακρεουργούν. Νιώθω ότι τα τελευταία δυο χρόνια που ξαναείναι στην τηλεόραση, ακριβώς επειδή υπάρχει αυτό το απυρόβλητο, είναι πιο άνετος. Το έχει καταλάβει ότι δεν θα τον κρίνουν, αυτό νιώθω», δήλωσε κλείνοντας η Δανάη Μπάρκα.Από τη μεριά του, ο Νίκος Μουτσινάς σχολίασε κι εκείνος τις δηλώσεις του Ανδρέα Μικρούτσικου, αλλά και τον ισχυρισμό του στη συνέχεια, ότι δεν γνώριζε πως η συνέντευξή του συνεχίζεται.«Τώρα έχω να κάνω κάποιες ερωτήσεις. Το "ΟΚ!" σε ποιον ανήκει; Στον Κοκλώνη. Η εκπομπή ποιανής παραγωγή είναι; Κοκλώνη, Barking Well. Ο Ανδρέας δουλεύει για τον; Barking Well. Θα ρωτούσες ποτέ εσύ "δώσε μου τη συνέντευξη;". Είναι στην ίδια εταιρεία ρε παιδιά, δεν μπορεί να τον προστατεύσει; Ή δεν κατάλαβε ο άνθρωπος ο άλλος ότι δεν ήθελε ο Αντρέας να μπουν»; Το πήρε πάνω του, αφού έβρισε όλο το πάνελ, την Κατερίνα και την εκπομπή. Μπράβο στον Ανδρέα, το χειρίστηκε πολύ ωραία. Ωραίο ζευγάρι θα ήταν», σχολίασε ο Νίκος ΜουτσινάςΟι δηλώσεις του παρουσιαστή προβλήθηκαν και στην εκπομπή «Mega Καλημέρα», με την Ελεονώρα Μελέτη και την ομάδα της να επιλέγουν να αφήσουν «εκτός» κάποιες από λεπτομέρειες που έδωσε για τη σχέση του με τη δημοσιογράφο.Ωστόσο, η Φλορίντα Πετρουτσέλι δεν δίστασε να σχολιάσει αυστηρά τον παρουσιαστή, τονίζοντας πως από τη μεριά της, η Όλγα Τρέμη μπορεί να μην ήθελε να μαθευτεί κάτι για το παρελθόν της.«Θεωρώ ότι ένας άντρας, ένας κύριος δεν θα έπρεπε σε καμιά περίπτωση, μετά από τόσα χρόνια να αναφέρει τέτοιες λεπτομέρειες, τις οποίες εμείς δεν τις έχουμε πει που αφορούν μια γυναίκα, η οποία είναι παντρεμένη, έχει παιδιά, είναι σε μια άλλη κατάσταση. Το θεωρώ πολύ αρνητικό», είπε αρχικά.«Εμένα σαν γυναίκα με θυμώνει και πραγματικά, μπαίνω και λίγο στη θέση της. Μπορεί η Όλγα Τρέμη να μην ήθελε να μάθει ολόκληρος ο ντουνιάς αυτή τη σχέση. Μπορεί να μην το έχει πει καν στα παιδιά της και βγαίνει πρώτη μούρη η είδηση. Δεν θα ένιωθα καλά στη θέση της», συμπλήρωσε.Στο μεγαλύτερό τους μέρος, τα σχόλια των χρηστών της πλατφόρμας ήταν ίδια. Το κοινό δεν φάνηκε να ικανοποιείται από τις αποκαλύψεις του Ανδρέα Μικρούτσικου και πολλοί ήταν εκείνοι που τον κατηγόρησαν ότι «εξέθεσε τη δημοσιογράφο», ενώ άλλοι προέτρεψαν τους «μεγαλύτερους ανθρώπους να προσέχουν τι λένε».Οι περισσότεροι στάθηκαν στο πλευρό της Όλγας Τρέμη, σημειώνοντας ξανά και ξανά πως κανείς δεν έχει το δικαίωμα να μιλάει για τη ζωή ενός άλλου ανθρώπου, χωρίς τη συγκατάθεσή του. Επιπλέον, η κοινή γνώμη δεν φαίνεται να πιστεύει τους ισχυρισμούς του Μικρούτσικου ότι «δεν γνώριζε ότι ηχογραφείται» και τον κατηγορούν πως το έκανε για να συζητηθεί.Παρακάτω μερικά από τα σχόλια.NDPPHOTO