Η Έλενα Παπαρίζου κατέβηκε από τη σκηνή σε συναυλία της για να αγκαλιάσει θαυμάστριά της που ξεπέρασε σοβαρό πρόβλημα υγείας, δείτε βίντεο
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Έλενα Παπαρίζου θαυμάστρια Συναυλία

Η Έλενα Παπαρίζου κατέβηκε από τη σκηνή σε συναυλία της για να αγκαλιάσει θαυμάστριά της που ξεπέρασε σοβαρό πρόβλημα υγείας, δείτε βίντεο

«Είσαι η δύναμη μου» της είπε το κορίτσι, με την τραγουδίστρια να της απαντά και να συγκινεί «Εσύ είσαι η δική μου η δύναμη»

Η Έλενα Παπαρίζου κατέβηκε από τη σκηνή σε συναυλία της για να αγκαλιάσει θαυμάστριά της που ξεπέρασε σοβαρό πρόβλημα υγείας, δείτε βίντεο
Ιωάννα Μαρίνου
9 ΣΧΟΛΙΑ
Ένα συγκινητικό σκηνικό εκτυλίχθηκε σε συναυλία της Έλενας Παπαρίζου, όταν η ίδια αποφάσισε να κατέβει από τη σκηνή για να αγκαλιάσει μία θαυμάστριά της, η οποία ξεπέρασε ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας.

Όπως φαίνεται σε βίντεο που κυκλοφόρησαν στο TikTok από τους θεατές, η τραγουδίστρια σταμάτησε να τραγουδά και αποφάσισε να πλησιάσει το μικρό κορίτσι, το οποίο κρατούσε στα χέρια του ένα μικρό πανό από χαρτόνι και μία ανθοδέσμη για εκείνη.

Η Έλενα Παπαρίζου, κατεβαίνοντας από τη σκηνή εξήγησε: «Περπατάει όρθια πλέον και όχι στην καρεκλίτσα της. Ήρθε να μου αφήσει λουλούδια. Είμαι πάρα πολύ συγκινημένη σήμερα γιατί η μικρή μου Δημητρούλα έχει δώσει πάρα πολύ αγώνα και έχει κάνει πολλά χειρουργία για να ανέβει από την καρέκλα».

Δείτε βίντεο

@mimitonarezou Οταν είσαι άνθρωπος με Α κεφαλαίο ❤️🥹 @Helena Paparizou I’m so proud of you ❤️ @dimitra 🩷 #helenapaparizou #paparizoufamily #numberone #alwaysnumberone #summertour2026 ♬ πρωτότυπος ήχος - Mimi Tonarezou

@gpstomusic Η Έλενα Παπαρίζου μιλάει για την μαχήτρια της ζωής, την θαυμάστρια της την Δήμητρα που ήταν στη συναυλία της και την συγκίνησε! @Helena Paparizou @helenapaparizouofc @Paparizou Fans Crete Ofc @Minos EMI #helenapaparizou #paparizou ♬ πρωτότυπος ήχος - GpS To Music

Αφού αγκάλιασε τη θαυμάστριά της, η τραγουδίστρια της ανέφερε πόσο τη θαυμάζει: «Μπράβο Δήμητρά μου. Χαρά στο κουράγιο σου. Είσαι μεγάλη νικήτρια. Το ξέρεις αυτό ε; Είναι όλη η ζωή μπροστά σου. Σ’αγαπώ πολύ», της είπε.

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Αμέσως διάβασε και το πανό που είχε ζωγραφίσει για εκείνη, το οποίο έγραφε: «Έλενά μου είσαι το φως που ενώνει τις ψυχές μας». 

Η μικρή Δήμητρα στη συνέχεια είπε στην Έλενα Παπαρίζου: «Είσαι η δύναμη μου», με την ίδια να της απαντά και να συγκινεί: «Είμαι εγώ; Εσύ είσαι η δική μου η δύναμη. Εσύ είσαι για πολλά άλλα παιδιά. Να το ξέρεις αυτό Δήμητρά μου», αποσπώντας το χειροκρότημα του κόσμου.
Ιωάννα Μαρίνου
9 ΣΧΟΛΙΑ

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