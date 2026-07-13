Η Έλενα Παπαρίζου κατέβηκε από τη σκηνή σε συναυλία της για να αγκαλιάσει θαυμάστριά της που ξεπέρασε σοβαρό πρόβλημα υγείας, δείτε βίντεο
Η Έλενα Παπαρίζου κατέβηκε από τη σκηνή σε συναυλία της για να αγκαλιάσει θαυμάστριά της που ξεπέρασε σοβαρό πρόβλημα υγείας, δείτε βίντεο
«Είσαι η δύναμη μου» της είπε το κορίτσι, με την τραγουδίστρια να της απαντά και να συγκινεί «Εσύ είσαι η δική μου η δύναμη»
Ένα συγκινητικό σκηνικό εκτυλίχθηκε σε συναυλία της Έλενας Παπαρίζου, όταν η ίδια αποφάσισε να κατέβει από τη σκηνή για να αγκαλιάσει μία θαυμάστριά της, η οποία ξεπέρασε ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας.
Όπως φαίνεται σε βίντεο που κυκλοφόρησαν στο TikTok από τους θεατές, η τραγουδίστρια σταμάτησε να τραγουδά και αποφάσισε να πλησιάσει το μικρό κορίτσι, το οποίο κρατούσε στα χέρια του ένα μικρό πανό από χαρτόνι και μία ανθοδέσμη για εκείνη.
Η Έλενα Παπαρίζου, κατεβαίνοντας από τη σκηνή εξήγησε: «Περπατάει όρθια πλέον και όχι στην καρεκλίτσα της. Ήρθε να μου αφήσει λουλούδια. Είμαι πάρα πολύ συγκινημένη σήμερα γιατί η μικρή μου Δημητρούλα έχει δώσει πάρα πολύ αγώνα και έχει κάνει πολλά χειρουργία για να ανέβει από την καρέκλα».
Δείτε βίντεο
Αφού αγκάλιασε τη θαυμάστριά της, η τραγουδίστρια της ανέφερε πόσο τη θαυμάζει: «Μπράβο Δήμητρά μου. Χαρά στο κουράγιο σου. Είσαι μεγάλη νικήτρια. Το ξέρεις αυτό ε; Είναι όλη η ζωή μπροστά σου. Σ’αγαπώ πολύ», της είπε.
Αμέσως διάβασε και το πανό που είχε ζωγραφίσει για εκείνη, το οποίο έγραφε: «Έλενά μου είσαι το φως που ενώνει τις ψυχές μας».
Η μικρή Δήμητρα στη συνέχεια είπε στην Έλενα Παπαρίζου: «Είσαι η δύναμη μου», με την ίδια να της απαντά και να συγκινεί: «Είμαι εγώ; Εσύ είσαι η δική μου η δύναμη. Εσύ είσαι για πολλά άλλα παιδιά. Να το ξέρεις αυτό Δήμητρά μου», αποσπώντας το χειροκρότημα του κόσμου.
Όπως φαίνεται σε βίντεο που κυκλοφόρησαν στο TikTok από τους θεατές, η τραγουδίστρια σταμάτησε να τραγουδά και αποφάσισε να πλησιάσει το μικρό κορίτσι, το οποίο κρατούσε στα χέρια του ένα μικρό πανό από χαρτόνι και μία ανθοδέσμη για εκείνη.
Η Έλενα Παπαρίζου, κατεβαίνοντας από τη σκηνή εξήγησε: «Περπατάει όρθια πλέον και όχι στην καρεκλίτσα της. Ήρθε να μου αφήσει λουλούδια. Είμαι πάρα πολύ συγκινημένη σήμερα γιατί η μικρή μου Δημητρούλα έχει δώσει πάρα πολύ αγώνα και έχει κάνει πολλά χειρουργία για να ανέβει από την καρέκλα».
Δείτε βίντεο
@mimitonarezou Οταν είσαι άνθρωπος με Α κεφαλαίο ❤️🥹 @Helena Paparizou I’m so proud of you ❤️ @dimitra 🩷 #helenapaparizou #paparizoufamily #numberone #alwaysnumberone #summertour2026 ♬ πρωτότυπος ήχος - Mimi Tonarezou
@gpstomusic Η Έλενα Παπαρίζου μιλάει για την μαχήτρια της ζωής, την θαυμάστρια της την Δήμητρα που ήταν στη συναυλία της και την συγκίνησε! @Helena Paparizou @helenapaparizouofc @Paparizou Fans Crete Ofc @Minos EMI #helenapaparizou #paparizou ♬ πρωτότυπος ήχος - GpS To Music
Αφού αγκάλιασε τη θαυμάστριά της, η τραγουδίστρια της ανέφερε πόσο τη θαυμάζει: «Μπράβο Δήμητρά μου. Χαρά στο κουράγιο σου. Είσαι μεγάλη νικήτρια. Το ξέρεις αυτό ε; Είναι όλη η ζωή μπροστά σου. Σ’αγαπώ πολύ», της είπε.
Αμέσως διάβασε και το πανό που είχε ζωγραφίσει για εκείνη, το οποίο έγραφε: «Έλενά μου είσαι το φως που ενώνει τις ψυχές μας».
Η μικρή Δήμητρα στη συνέχεια είπε στην Έλενα Παπαρίζου: «Είσαι η δύναμη μου», με την ίδια να της απαντά και να συγκινεί: «Είμαι εγώ; Εσύ είσαι η δική μου η δύναμη. Εσύ είσαι για πολλά άλλα παιδιά. Να το ξέρεις αυτό Δήμητρά μου», αποσπώντας το χειροκρότημα του κόσμου.
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