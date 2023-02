Survivor All Star - Σταυρούλα Χρυσαειδή: «Δεν έχω καταλάβει για ποιον λόγο δεν ψηφίζεται ο Βασάλος»

Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-cqoh4g3vm4yx)

Την απορία της εξέφρασε η Σταυρούλα Χρυσαειδή στο Survivor All Star σχετικά με τον τρόπο που ψηφίζουν οι παίκτες της μπλε ομάδας.Η παίκτρια μίλησε στην κάμερα του ριάλιτι επιβίωσης και ανέφερε πως κατά την άποψή της, θα έπρεπε να είχε ψηφιστεί ο Κωνσταντίνος Βασάλος. Συγκεκριμένα, δήλωσε πως οι νίκες που φέρνει ο εν λόγω παίκτης στην ομάδα του είναι ελάχιστες. Δεδομένου λοιπόν, ότι οι Μπλε υποστηρίζουν πως ψηφίζουν με αγωνιστικά κριτήρια, ο Κωνσταντίνος Βασάλος θα έπρεπε να είχε φύγει προ πολλού.«Εγώ αν ήμουν στη μπλε ομάδα, στη θέση τους, θα ψήφιζα τον Βασάλο. Κι αλήθεια δεν έχω καταλάβει για ποιον λόγο δεν ψηφίζεται», είπε αρχικά.«Είναι στο απυρόβλητο, φέρνει δύο ή τρεις νίκες το πολύ την εβδομάδα και η απάντησή του ήταν ότι παίζει και με τον Σάκη Κατσούλη. Ε ναι, στο All Star είσαι, αν δεν παίξεις και με τον Κατσούλη, τι να το κάνω; Θα παίξεις με όλους. Αν δεν μπορείς, ή πας σπίτι σου ή κάτσε με τη Μελίνα ή πας στον γιατρό, όπως κάνουν άλλοι παίκτες. Τι να κάνουμε; Όλοι θα παίξουμε με όλους. Αυτό πρέπει να το καταλάβουν όλοι. Όταν είμαστε στο All Star, ξέρεις ότι έχεις μέσα τους καλύτερους», συμπλήρωσε στη συνέχεια.