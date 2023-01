Nielsen δημοσίευσε την κατάταξη των δημοσίευσε την κατάταξη των σειρών και ταινιών με τη μεγαλύτερη τηλεθέαση για το 2022 και το « Stranger Things » του Netflix κυριάρχησε στους πίνακες του streaming.

Το streaming στην Αμερική σημείωσε αύξηση 27% σε σχέση με το 2021. Η σειρά «Stranger Things» συγκέντρωσε 52 δισεκατομμύρια λεπτά προβολής και η ταινία «Encanto» που κυκλοφόρησε τον Δεκέμβριο του 2021, είχε τη μεγαλύτερη τηλεθέαση το 2022, με 27,4 εκατομμύρια λεπτά προβολής, που σημαίνει ότι προβλήθηκε 269 εκατομμύρια φορές.

1. Stranger Things (Netflix) — 34 επεισόδια — 52 δισεκατομμύρια λεπτά προβολής

2. Ozark (Netflix) — 44

επεισόδια

— 31.3

δισεκατομμύρια λεπτά προβολής

3. Wednesday (Netflix) — 8

επεισόδια

— 18.6

δισεκατομμύρια λεπτά προβολής

4. Cobra Kai (Netflix) — 50

επεισόδια

— 16.7

δισεκατομμύρια λεπτά προβολής

5. Bridgerton (Netflix) — 16

επεισόδια

— 14

δισεκατομμύρια λεπτά προβολής

6. Virgin River (Netflix) — 42

επεισόδια

— 13.6

δισεκατομμύρια λεπτά προβολής

7. Dahmer: Monster: The Jeffrey Dahmer Story (Netflix) — 10

επεισόδια

— 13.4

δισεκατομμύρια λεπτά προβολής

8. Love Is Blind (Netflix) — 40

επεισόδια

— 13.1

δισεκατομμύρια λεπτά προβολής

9. Inventing Anna (Netflix) — 9

επεισόδια

— 12.9

δισεκατομμύρια λεπτά προβολής

10. The Crown (Netflix) — 50

επεισόδια

— 12.7

δισεκατομμύρια λεπτά προβολής

11. The Boys (Prime Video) — 24

επεισόδια

— 10.6

δισεκατομμύρια λεπτά προβολής

12. The Great British Baking Show (Netflix) — 85

επεισόδια

— 10.6

δισεκατομμύρια λεπτά προβολής

13. The Umbrella Academy (Netflix) — 30

επεισόδια

— 10.5

δισεκατομμύρια λεπτά προβολής



14. The Last Kingdom (Netflix) — 46

επεισόδια

— 10.4

δισεκατομμύρια λεπτά προβολής

15. Lord of the Rings: The Rings of Power (Prime Video) — 8

επεισόδια

— 9.4

δισεκατομμύρια λεπτά προβολής