Critics Choice Awards 2023: Η λίστα με τους νικητές

Ολοκληρώθηκε χθες, 15 Ιανουαρίου, η 28η τελετή απονομής των Critics Choice Awards στο Λος Άντζελες, με τις καλύτερες κινηματογραφικές παραγωγές και τις καλύτερες τηλεοπτικές σειρές του 2022 να διακρίνονται.

Από τις αγαπημένες ταινίες των κριτικών ήταν το «Everything Everywhere All at Once» που ήταν ήδη φαβορί. Daniel Kwan και Daniel Scheinert έλαβαν το βραβείο καλύτερης σκηνοθεσίας και ο Ke Huy Quan το βραβείο για τον καλύτερο ηθοποιό σε υποστηρικτικό ρόλο, την ώρα που το φιλμ απέσπασε επίσης βραβεία για το σενάριό του και το μοντάζ του.

Τέλος, το βραβείο της Καλύτερης Ηθοποιού δεν κατέληξε τελικά στη Michelle Yeoh, αλλά στην Cate Blanchett

Από τους πρωταγωνιστές της απονομής ήταν και ο Brendan Fraser, ο οποίος έλαβε το βραβείο του καλύτερου ηθοποιού για την ερμηνεία του στο « Whale ».

Ακόμη, το « Better Call Saul » ήταν η πιο πολυβραβευμένη τηλεοπτική σειρά στα φετινά Critics Choice Awards 2023, παρά το γεγονός ότι δεν έλαβε καμία διάκριση από άλλους θεσμούς, όπως οι Χρυσές Σφαίρες.

Συγκεκριμένα, κέρδισε το βραβείο της καλύτερης δραματικής σειράς, ο Bob Odenkirk βραβεύτηκε ως ο καλύτερος ηθοποιός σε δραματική σειρά και ο Giancarlo Esposito ως ο καλύτερες ηθοποιός σε υποστηρικτικό ρόλο σε δραματική σειρά.

Avatar: The Way of Water

Babylon

The Banshees of Inisherin

Elvis

The Fabelmans

Glass Onion: A Knives Out Mystery

RRR

Tár

Top Gun: Maverick

Women Talking

Austin Butler – Elvis

Tom Cruise – Top Gun: Maverick

Colin Farrell – The Banshees of Inisherin

Paul Mescal – Aftersun

Bill Nighy – Living

Viola Davis – The Woman King

Danielle Deadwyler – Till

Margot Robbie – Babylon

Michelle Williams – The Fabelmans

Michelle Yeoh – Everything Everywhere All at Once

Βαϊόλα Ντέιβις

Paul Dano – The Fabelmans

Brendan Gleeson – The Banshees of Inisherin

Judd Hirsch – The Fabelmans

Barry Keoghan – The Banshees of Inisherin

Brian Tyree Henry – Causeway

Jessie Buckley – Women Talking

Kerry Condon – The Banshees of Inisherin

Jamie Lee Curtis – Everything Everywhere All at Once

Stephanie Hsu – Everything Everywhere All at Once

Janelle Monáe – Glass Onion: A Knives Out Mystery

Frankie Corio – Aftersun

Jalyn Hall – Till

Bella Ramsey – Catherine Called Birdy

Banks Repeta – Armageddon Time

Sadie Sink – The Whale

Τζούλια Ρόμπερτς

The Banshees of Inisherin

Everything Everywhere All at Once

The Fabelmans

The Woman King

Women Talking

James Cameron – Avatar: The Way of Water

Damien Chazelle – Babylon

Todd Field – Tár

Baz Luhrmann – Elvis

Martin McDonagh – The Banshees of Inisherin

Sarah Polley – Women Talking

Gina Prince-Bythewood – The Woman King

S.S. Rajamouli – RRR

Steven Spielberg – The Fabelmans