The Voice: Ο Γερμανός ροκάς, το «body shaming» και η 19χρονη που εντυπωσίασε τους κριτές - Δείτε βίντεο

Η συνέχεια στιςτου «» δόθηκε με την Κυριακή 16 Οκτωβρίου, με τους coachesκαινα γυρίζουν τις καρέκλες τους στα ταλέντα που έκριναν ότι αξίζουν να προχωρήσουν.Στη σκηνή του μουσικού διαγωνισμού ταλέντων την προσπάθειά της έκανε και η Δήμητρα Κωνσταντοπούλου με το κομμάτι «Δεν θέλω να μιλάς» των ΜΠΛΕ.Η 26χρονη διαγωνιζόμενη πριν σταθεί μπροστά στους τέσσερις coaches μίλησε για το ρατσισμό που είχε αντιμετωπίσει. «Αν αναρωτιέστε αυτή τη στιγμή γιατί σας μιλάω από ένα γυμναστήριο είναι γιατί αυτό μου άλλαξε τον τρόπο ζωής και με έκανε διαφορετικό άνθρωπο. Παρελθοντικά, σαν παιδάκι και αργότερα σαν ενήλικη, είχα αντιμετωπίσει και εγώ το κομμάτι του ρατσισμού όσον αφορά τα κιλά. Βέβαια χαίρομαι ιδιαίτερα για το γεγονός ότι πλέον αυτό έχει αρχίσει να εξαλείφεται και όλοι μας πρέπει να αγαπάμε το σώμα και τη διαφορετικότητα μας και να τη στηρίζουμε» σημείωσε, μεταξύ άλλων στο εισαγωγικό της απόσπασμα στο μουσικό τάλεντ σόου του ΣΚΑΪ.Η προσπάθεια στέφθηκε με επιτυχία με τους Σάκη Ρουβά και στη συνέχεια Κωνσταντίνο Αργυρό να πατάνε το κουμπί και την 26χρονη να επιλέγει να μπει στην ομάδα του λαϊκού τραγουδιστή.O Wolfgang Schorer που ήρθε στην Ελλάδα από την Γερμανία τραγούδησε το Born to Be Wild και ενθουσίασε τους κριτές, με τους τρείς από αυτούς να πατούν το κουμπί για να τον διεκδικήσουν.

Η Έλενα Παπαρίζου, ο Κωνσταντίνος Αργυρός και ο Σάκης Ρουβάς, επιχείρησαν να τον εντυπωσιάσουν με τις γνώσεις τους σχετικά με την ροκ μουσική, με τον Γερμανό, ο οποίος μιλούσε ελληνικά, να αποκαλύπτει ότι είχε λάβει μέρος και στον Γερμανικό διαγωνισμό τραγουδιού και στην οντισιόν του είχε εμφανιστεί με το ίδιο τραγούδι.Από το τρίτο Blind Audition του «The Voice of Greece» προκρίθηκαν οι Δήμητρα Κωνσταντοπούλου, Φίλιππος Παπαθανασίου – Πινέιρο, Μαριαλένα Κωνσταντίνου, Εριέττα Σαούγκου, Χριστομανώλης Σεγγούνας, Μανόλια Αλεξάκη, Πέτρος Παπαγιαννακόπουλος, Αγάπη Συμεωνίδου, Έλενα Σαββαΐδη, Wolfgang Schorer.Η διαγωνιζόμενη που κατάφερε να γυρίσει και τους τέσσερις κριτές ήταν η Εριέττα Σαούγκου, με το τραγούδι «Something gotta hold on me», με την Έλενα Παπαρίζου να την προσθέτει στην ομάδα της.Οι Blind Auditions του «The Voice of Greece» συνεχίζονται στον ΣΚΑΪ κάθε Κυριακή στις 21.00.