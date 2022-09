Glomex Player(40599v1wl82wi2dg, v-cn3v8bjszp3d)

Για τομίλησε οκι έκανε αποκαλύψεις.Ο παρουσιαστής βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «Καλό Μεσημεράκι» και αρχικά, ανέφερε πως θα παρουσιάσει για τρίτη χρονιά το, το οποίο θα κάνει πρεμιέρα την Κυριακή 2 Οκτωβρίου.Στη συνέχεια, αποκάλυψε πως σύντομα το Survivor All Star θα βρίσκεται στους τηλεοπτικούς μας δέκτες.«Το Survivor θα το κάνουμε μετά το The Voice. Το All Star είναι στα χέρια των παλιών παικτών. Θα πρέπει να ολοκληρωθεί αυτή η προσπάθεια για να συγκεντρώσουμε έναν αριθμό παικτών και να έχουν συμφωνήσει από τώρα για το τέλος του Δεκεμβρίου ή τις αρχές του Ιανουαρίου. Να έχουμε μια έγγραφη συναίνεσή τους», είπε χαρακτηριστικά.Αποκάλυψε μάλιστα, πως ήδη έχουν συμφωνήσει αρκετά άτομα, γεγονός που σημαίνει ότι δεν μένουν πολλές εκκρεμότητες και σύντομα το πρότζεκτ φτάνει προς την ολοκλήρωσή του.«Κοίτα, δεν θέλω να μαθευτεί... », ξεκίνησε να λέει χιουμοριστικά και πρόσθεσε: «Αρκετά άτομα έχουν συμφωνήσει ήδη. Είμαστε κοντά στον επιθυμητό αριθμό που θα μας κάνει να πούμε ότι... ναι, έχουμε All Star».