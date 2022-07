To Netflix ετοίμασε σειρά για τον «πιο μισητό άντρα του διαδικτύου»

Κλείσιμο

H Σάρλοτ Λους έβαλε σκοπό της ζωής της, να αποδοθεί δικαιοσύνη σε μία από τις πιο συγκλονιστικές υποθέσεις εκδικητικής πορνογραφίας των τελευταίων ετών.

Η τελευταία σειρά αληθινού εγκλήματος του Netflix με τίτλου) έχει προκαλέσει ήδη πολλές συζητήσεις, μετά το επίσημο τρέιλερ που κυκλοφόρησε.Πολλοί έχουν μείνει σοκαρισμένοι από την ιστορία εκδικητικής πορνογραφίας που παρουσιάζεται, απορώντας πώς γίνεται ένας άντρας να ξεφεύγει από τα φρικτά του εγκλήματα για τόσο καιρό.Η σειρά, η οποία αναμένεται να κυκλοφορήσει στην πλατφόρμα στις 27 Ιουλίου, θα εξερευνήσει πώς οεκμεταλλεύτηκε πολλούς ανθρώπους στο διαδίκτυο, μέσω ενός ιστότοπου που δημιούργησε.Το τρέιλερ διάρκειας δύο λεπτών ξεκινά με διάφορες γυναίκες θύματα που περιγράφουν την εμπειρία τους όταν εμφανίστηκαν στον ιστότοπο IsAnyoneUp.com.Μια γυναίκα ακούγεται να λέει: «Ξέρεις, ξυπνάς, κοιτάς το τηλέφωνό σου. Διακόσιες ειδοποιήσεις;», με μία άλλη να προσθέτει: «Ήμουν τόπλες στο ίντερνετ, πολλές φωτογραφίες, ήταν το απόλυτο σοκ». «Ένιωσα παραβιασμένη. Ταπείνωση. Αυτός ο ιστότοπος αφορούσε την καταστροφή ζωών. Ποιος θα δημιουργούσε κάτι σαν αυτό;» προσθέτει μία άλλη γυναίκα.Ο 36χρονος Χάντερ Μουρ από την Καλιφόρνια έγινε γνωστός ως «ο πιο μισητός άνθρωπος στο διαδίκτυο» μετά από ένα άρθρο του Rolling Stone, το οποίο περιέγραφε λεπτομερώς πώς δημιούργησε τον ιστότοπο με εκδικητικό πορνό, με το όνομα «».Ο Μουρ δημιούργησε τον ιστότοπο, επιτρέποντας στους χρήστες να ανεβάζουν σεξουαλικό περιεχόμενο ατόμων χωρίς τη συγκατάθεσή τους. Προσωπικές πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων ονομάτων και διευθύνσεων, κοινοποιήθηκαν επίσης δημόσια. Όταν τα άτομα που είδαν τη ζωή τους να καταστρέφεται από τη μία ημέρα στην άλλη, ζήτησαν να αφαιρεθεί το περιεχόμενο, ο Χάντερ αρνήθηκε, αναφερόμενος στον εαυτό του ως «βασιλιάς του εκδικητικού πορνό» και «καταστροφέας επαγγελματικής ζωής».Ο 36χρονος απέκτησε πιστό κοινό με άτομα που ανυπομονούσαν για την κάθε του πικάντικη κίνηση. Αυτή η σειρά σε τρία μέρη παρουσιάζει συγκλονιστικές, αποκλειστικές συνεντεύξεις με πολλές γυναίκες και άντρες που αγωνίστηκαν για να αφαιρεθούν οι εικόνες τους, αστυνομικούς που εργάστηκαν στην υπόθεση, καθώς και τις μαχήτριες που πάλεψαν για να κλείσουν τις δραστηριότητες του Μουρ και καταγράφει την κατάληξή του στα χέρια του μοναδικού προσώπου που είναι πιο τρομακτικό από μια στρατιά τρολ του Internet: μιας μητέρας που προστατεύει την κόρη της!Αμέσως μόλις η Σάρλοτ Λους έμαθε ότι οι φωτογραφίες της κόρης της δημοσιεύονταν χωρίς την άδειά της, έβαλε σκοπό της ζωής της να καταστρέψει τον Μουρ και ασφαλώς, να καταργηθεί άμεσα η ιστοσελίδα. Μαζί με τη βοήθεια του πρώην ναυτικού Τζέιμς ΜακΓκίμπνει, συγκέντρωσε όσα περισσότερα στοιχεία μπορούσε και ξεκίνησε τον δικό της αγώνα, εναντίον του άντρα που κατέστρεψε ζωές.Ο συγκεκριμένος ιστότοπος δημιουργήθηκε το 2010 και λειτουργούσε για περισσότερο από ένα χρόνο, προτού τελικά καταργηθεί 16 μήνες αργότερα. Κατά τη διάρκεια του χρόνου που ήταν όμως στον αέρα, ο Χάντερ δήλωσε ότι προστατεύεται από τους ίδιους νόμους που έχει και το Facebook.Όπως αναμφίβολα θα εξηγήσει το ντοκιμαντέρ του Netflix, ο Χάντερ Μουρ τελικά αντιμετώπισε ποινική δίωξη μετά από έρευνα που ανέλαβε το FBI.Τον Φεβρουάριο του 2015 ο Μουρ ομολόγησε την ενοχή του για κακούργημα και μέχρι το τέλος του χρόνου είχε καταδικαστεί σε δύο χρόνια και έξι μήνες φυλάκιση, πληρώνοντας επιπλέον πρόστιμο 2.000 δολαρίων.Τον Μάιο του 2017, ο Χάντερ αποφυλακίστηκε και πλέον κρατά χαμηλό προφίλ, ενώ του έχει απαγορευτεί να χρησιμοποιεί το Facebook . Στην ιστοσελίδα του Netflix, αναφέρει ότι ο Χάντερ είχε αρχικά συμφωνήσει να λάβει μέρος στο ντοκιμαντέρ «The Most Hated Man on the Internet», αλλά αργότερα αποχώρησε για άγνωστους λόγους.