Το «Thor: Love & Thunder» θα είναι η μικρότερη σε διάρκεια ταινία της Marvel

Thor: Love & Thunder» είναι μία ανάσα μακριά από τις κινηματογραφικές αίθουσες και η προπώληση των εισιτηρίων έχει ήδη ξεκινήσει.

συνόδευσε ένα ακόμη τρέιλερ, χάρη στο οποίο αποκαλύφθηκε και η επίσημη διάρκεια της πολυαναμενόμενης ταινίας.

Η νέα περιπέτεια του Κρις Χέμσγουορθ, ως Thor, όλα δείχνουν πως θα είναι και η μικρότερη σε διάρκεια ταινία της Marvel τα τελευταία τέσσερα χρόνια. Αναλυτικότερα, το «Love & Thunder» διαρκεί 119 λεπτά, δηλαδή λιγότερο από δύο ώρες. Υπενθυμίζεται, ότι αμέσως επόμενη μικρότερη σε διάρκεια Marvel ταινία, ήταν το «Ant-Man and the Wasp» του 2018, των 118 λεπτών συνολικά.

Ant-Man and the Wasp» του 2018, των 118 λεπτών συνολικά.

Άλλες μικρές ταινίες της Marvel είναι τα: Ant-Man (117 λεπτά), Doctor Strange (115 λεπτά), Thor: The Dark World (112 λεπτά), και The Incredible Hulk (112 λεπτά).

Η ταινία βρίσκει τον Thor σε ένα ταξίδι που όμοιό του δεν έχει αντιμετωπίσει ξανά: την αναζήτηση της εσωτερικής του ηρεμίας, αλλά η απόσυρσή του διακόπτεται από τον Gorr the God Butcher, ο οποίος ζητά την εξόντωση όλων των θεών. Για να αντιμετωπίσει την απειλή, ο Thor στρατεύει την King Valkyrie, τον Korg και την πρώην του, Jane Foster, η οποία κραδαίνει το μαγικό σφυρί, το Mjolnir, ως Mighty Thor. Μαζί θα ξεκινήσουν μια οδυνηρή κοσμική περιπέτεια για να αποκαλύψουν το μυστήριο πίσω από την δίψα για εκδίκηση του God Butcher και να τον σταματήσουν πριν είναι αργά.

Το cast περιλαμβάνει τους Chris Hemsworth (Thor), Natalie Portman (Jane Foster-Mighty Thor), Tessa Thompson (King Valkyrie) και Jaimie Alexander (Lady Sif), Russell Crowe (Δίας), Christian Bale (Gorr the Butcher). Επίσης οι Chris Pratt, Karen Gillan, Dave Bautista και Pom Klementieff θα υποδυθούν τους Star-Lord, Nebula, Drax και Mantis, μαζί με τους Groot (Vin Diesel) και Rocket Racoon (Bradley Cooper), στη νέα σύνθεση των Guardians of the Galaxy.



Υπενθυμίζεται, ότι στην Ελλάδα, η τέταρτη ταινία του Thor θα κάνει πρεμιέρα στις 7 Ιουλίου 2022.





Δείτε το επίσημο τρέιλερ της ταινίας





