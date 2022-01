Η Χόλι Μάντισον αποκάλυψε ότι ήθελε να πνιγεί όσο ζούσε στην έπαυλη του Playboy

Το νέο ντοκιμαντέρ «

» που έκανε πρεμιέρα στις 24 Ιανουαρίου, παρουσιάζει τη σκοτεινή πλευρά του που έκανε πρεμιέρα στις 24 Ιανουαρίου, παρουσιάζει τη σκοτεινή πλευρά του Xιου Χέφνερ , με πρώην συνεργάτες και «κουνελάκια» να περιγράφουν πώς η πολυτελής οικία του, είχε μετατραπεί σε βίλα ακολασίας . Οι πάντες έκαναν χρήση ναρκωτικών ουσιών, οι γυναίκες κακοποιούνταν σεξουαλικά ενώ κάποιοι κάνουν λόγο και για όργια κτηνοβασίας.

Χόλι Μάντισον, το «κουνελάκι» που έβγαινε με τον Χέφνερ επί οκτώ χρόνια, υποστηρίζει ότι ο Χέφνερ δεν ήθελε να χρησιμοποιεί προφυλακτικό κατά τη διάρκεια του σεξ, ενώ όπως αποκάλυψε, , το «κουνελάκι» που έβγαινε με τον Χέφνερ επί οκτώ χρόνια, υποστηρίζει ότι ο Χέφνερ δεν ήθελε να χρησιμοποιεί προφυλακτικό κατά τη διάρκεια του σεξ, ενώ όπως αποκάλυψε,

τα πράγματα έγιναν τόσο έντονα στο σπίτι με τις άλλες γυναίκες που





ήθελε να «πνιγεί».

«Θυμάμαι ότι υπήρχε μια στιγμή, που ήμασταν όλοι στην κρεβατοκάμαρα. Κόσμος μπαινόβγαινε κι εγώ ήμουν στην μπανιέρα. Και ήθελα απλώς να πνιγώ. Απλώς ένιωθα ότι ήμουν σε αυτόν τον κύκλο της δυστυχίας», δήλωσε η Μάντισον και πρόσθεσε:

«Φανταστείτε να κάνετε σεξ με κάποιον σε ένα δωμάτιο γεμάτο γυναίκες που όλες σας μισούν και ξέρετε ότι μιλάνε για σένα».



Η πρώην σταρ του Girls Next Door παραδέχτηκε επίσης ότι το «δράμα» ανάμεσα σε αυτήν και τις άλλες γυναίκες στην έπαυλη έγινε «πολύ άσχημο», εξηγώντας:





Η Μάντισον που είναι πλέον μητέρα δύο παιδιών, αναφέρει επίσης στο ντοκιμαντέρ με λεπτομέρειες, για την πρώτη της σεξουαλική εμπειρία στο Playboy : «Σίγουρα δεν υπήρχε ρομαντισμός ή αποπλάνηση ή κάτι τέτοιο. Ήταν σκοτεινά στο δωμάτιο, αλλά υπήρχε μια γιγαντιαία οθόνη με ταινία πορνό μπροστά από το κρεβάτι. Αυτός [o Χέφνερ] ήταν στη μέση του κρεβατιού και μετά οι γυναίκες τον περιτριγύριζαν», αποκάλυψε.

Η Χόλι υποστήριξε ότι δεν είχε ποτέ «περιστασιακό σεξ» πριν με κανέναν. «Νιώθω ότι ήμουν ασεξουαλική, οπότε ίσως δεν ήμουν έτοιμη για αυτό. Ήταν όλα πολύ μηχανικά και ρομποτικά και έπρεπε να ακολουθήσεις το προβάδισμα των άλλων γυναικών και ήταν πραγματικά αηδιαστικό για μένα το ότι ο Χέφνερ δεν ήθελε να χρησιμοποιήσει προστασία. Ο αντίκτυπος που είχε πάνω μου ήταν τεράστιος».

Η Μάντισον και ο

Χιου Χέφνερ

χώρισαν το 2008 και έφυγε από την έπαυλη του Playbo, αμέσως μετά. Μίλησε για πρώτη φορά για την εμπειρία της στα απομνημονεύματά της με τίτλο "Down the Rabbit Hole: Curious Adventures and Cautionary Tales of a Former Playboy Bunny".









«Και, ξέρετε, αυτά τα συναισθήματα δεν θα διαρκούσαν ποτέ πολύ, αλλά έχετε αυτές τις στιγμές, όπως τι κέρδισα από αυτή την εμπειρία; Ήξερα ότι κάτι θα υπήρχε. Πάντα είχα αυτή την πίστη ότι θα υπήρχε κάτι που θα το άξιζε».