The Bachelor: Η Αθηνά New York... έκλεψε την καρδιά του Αλέξη Παππά - Δείτε βίντεο

Το φετινόολοκληρώθηκε με την Αθηνά New York να «κλέβει» την καρδιά τουκαι να στέφεται νικήτρια του ριάλιτι του Alpha, στον μεγάλο τελικό που πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Παρασκευής (17/12).Το ταξίδι της αγάπης ολοκληρώθηκε στη Σαντορίνη, όπου ο πρώην... κακός του Survivor συνάντησε τις δύο φιναλίστ, την Αθηνά "New York" και την Άννα Ζένιου, και τελικά επέλεξε την πρώτη για σύντροφό της ζωής του, προσφέροντάς της ένα εντυπωσιακό μονόπετρο.Η Αθηνά αν και ξεκίνησε ως ένα από τα αουσάιντερ του ριάλιτι, σιγά σιγά κατάφερε να «διώξει» τις αντιπάλους της φτάνοντας μέχρι τον τελικό.Ο εργένης στη διάρκεια του ριάλιτι της αγάπης, γνώρισε 25 διαφορετικές γυναίκες, με δυναμικούς χαρακτήρες και προσωπικότητες και μέσα από διάφορα ραντεβού, challenges και συζητήσεις, έφτασε στο σημείο να παραμείνει με τις τρεις φιναλίστ, τις οποίες αρχικά υποδέχτηκε στη Ρόδο για να περάσει με την καθεμία μία ολόκληρη μέρα ξεχωριστά.Το βράδυ της Πέμπτης, ο Αλέξης είχε μόλις δύο τριαντάφυλλα να δώσει, με την Άννα να είναι η πρώτη που έπεσε στην αγκαλιά του και την Αθηνά NY να την ακολουθεί, ενώ η Γιώτα, αποχώρησε εμφανώς πικραμένη και «πετώντας» του τα κοσμήματα που της είχε χαρίσει κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού.Τα δύο κορίτσια και ο Bachelor, για τον τελικό, ταξίδεψαν στη Σαντορίνη.Όμως ο Αλέξης άφησε στα... κρύα του λουτρού την Άννα επιλέγοντας να... χαρίσει την καρδία του στην Αθηνά, ξεκαθαρίζοντας της πρώτα ότι ακόμα δεν είναι έτοιμος για γάμο.«Είμαι ερωτευμένος μαζί σου, αλλά όλα θέλουν τον χρόνο τους, μη βιάζεσαι», με εκείνη να μην πιστεύει σε αυτά που ακούει.«Θέλω εσένα πάρα πολύ μαζί μου και θέλω να κάνω οικογένεια», του είπε κι εκείνος της αποκρίθηκε:«Το μόνο που σου ζητάω είναι να μου πεις αν δέχεσαι να ζήσουμε μαζί κι άλλες στιγμές. Θες να προχωρήσουμε μαζί βήμα-βήμα;»«Το δαχτυλίδι αυτό συμβολίζει την αγάπη μας. Είμαι πολύ ερωτευμένη μαζί σου και δεν μπορώ να σκεφτώ μια ζωή χωρίς εσένα. Θα περιμένω και δεν θα ξαναπώ τίποτα για γάμο, όταν είσαι έτοιμος».Είναι 26 ετών από τη Νέα Υόρκη (εξ ου και το Αθηνά New York), είναι ηθοποιός και μάλιστα διατηρεί ενεργό προφίλ στη βάση δεδομένων του IMDb. Έχει συμμετάσχει σε εννέα ταινίες μικρού μήκους ενώ έχει πει πως «μια μέρα θα γίνω τόσο γνωστή όσο η Αντζελίνα Τζολί».Όπως έλεγε στο βιογραφικό της όταν μπήκε στο Bachelor, είναι Fitness Influencer, ενώ θέλει να παντρευτεί Έλληνα. Λατρεύει τους ελληνικούς χορούς και θέλει ο σύντροφος της να ξέρει να χορεύει ζεϊμπέκικο και νησιώτικα.Έχει τεράστια αδυναμία στην ελληνική φέτα. Δεν μπορεί να ζήσει χωρίς φέτα. Πιστεύει πολύ στο Θεό και ονειρεύεται μια μέρα να αποκτήσει τη δική της οικογένεια και να μείνει για πάντα στην Ελλάδα που τόσο αγαπάει. Θέλει ο Bachelor να έχει μπράτσα, καλή καρδιά και να μην είναι τσιγγούνης.