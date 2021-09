Στον ΑΝΤ1 δεν υπάρχει χώρος για τον Αντώνη Κανάκη - «Πήρε κεφάλι» στην τηλεθέαση η Ελεονώρα

Η ηθοποιός Μαρία Καλλιμάνη





Λίγες ώρες νωρίτερα, ο ΑΝΤ1 παρουσίασε τα σχέδιά του για το πρόγραμμα της φετινής σεζόν διαδικτυακά. Πανδημία γαρ., άνοιξε τα χαρτιά του και κυρίως του καναλιού. Μεταξύ όσων ειπώθηκαν κάποια τα γνωρίζουμε όλοι. Υπάρχουν όμως και κάποια ακόμη, που είναι αλήθεια, τα μάθαμε και νιώσαμε μία μικρή έκπληξη στο άκουσμα. Όπως για παράδειγμα το ότι δεν υπάρχει διαπραγμάτευση με τους «Ράδιο Αρβύλα» και τον Αντώνη Κανάκη καθώς δεν υπάρχει ούτε καν κενή θέση στο πρόγραμμα. Για δες…Μάθαμε επίσης ότι στο β’ μισό της σεζόν έρχονται όχι ένα, ούτε δύο αλλά πέντε νέα ριάλιτι. Δύο εξ αυτών έρχονται εδώ και χρόνια αλλά δεν φτάνουν. Όπως το «Dear celebrity, get me out of here» αλλά και το «Ninja Warrior». Τα άλλα τρία αφορούν συνοικέσια με την πρώτη ματιά, αγωνίσματα και φυσικά επιστρέφει και η «Φάρμα». Στο πρόγραμμα θα ενταχθεί αργότερα και η νέα εκπομπή του Μάρκου Σεφερλή «Μάμα Τσίτα» ενώ στο β’ μισό της σεζόν θα προβληθεί το παιχνίδι «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος».ενώ στην επιτροπή εντάσσεται και τέταρτο μέλος που θα πάρει το βάπτισμα του κριτή.Η ενημερωτική εκπομπή του Σαββατοκύριακου εμπλουτίζεται από την παρουσία του Αντώνη Φουρλή και της Ντόρας Κουτροκόη, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου θα ακολουθεί τις εξαιρετικές «Αγριες Μέλισσες» κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη με το «The 2night show» ενώ την Πέμπτη την σκυτάλη παίρνει ο Νίκος Χατζηνικολάου με το «Ενώπιος Ενωπίω».Και αφού μιλάμε για ΑΝΤ1, μία ωραία είδηση είναι αυτή.μπαίνει στις «Άγριες Μέλισσες» και θα ενσαρκώσει τον ρόλο της Αιμιλίας. Η Αιμιλία είναι η αδελφή της Ζωής Μεγαρίτη (σύζυγος του Ακύλα που ερμηνεύει η Μαρκέλλα Γιαννάτου) και διορίζεται δασκάλα στο Διαφάνι.Είναι ένα δύσκολος άνθρωπος που συμφωνεί πάντα με τον Ακύλα και είναι στο πλευρό του. Ωραίες οι «ενέσεις» στο καστ.Η ΕΡΤ αποφάσισε να κάνει τις πρεμιέρες των ελληνικών σειρών της αποκλειστικά στο ERTFLIX, τις επόμενες τρεις Κυριακές του Σεπτεμβρίου (12, 19 και 26), πριν μεταδοθούν από την ΕΡΤ1. Τα πρώτα επεισόδια από τις σειρές «Βαρδιάνος στα σπόρκα», «Καρτ ποστάλ», «Σε ξένα χέρια» θα είναι διαθέσιμα για παρακολούθηση τις συγκεκριμένες Κυριακές, και μόνο από τις 10:00 έως τις 24:00.. Κάποιοι άλλοι διαβάζω δεξιά και αριστερά είναι υπεράνω των αριθμών και πολύ τους ζηλεύω. Χαρές η Ελεονώρα, χαρές και ο Alpha που βλέπει τον «Σασμό» να σπάει τα κοντέρ και να κατακτά τις καρδιές του τηλεοπτικού κοινού. Χαρές και στο Mega καθώς «Η Γη της ελιάς» αντέχει και μάλιστα κοντά στο 22%.Η πρεμιέρα της φαρσοκωμωδίας «Είμαι εργένης και ό,τι θέλω κάνω με το χαρέμι μου» έτυχε χλιαρής υποδοχής. Λίγη φέτα, λίγο σαξόφωνο και την τρέσα μου, αγαπημένοι μου. Αυτό και πάμε παρακάτω. Η μάλλον παραπέρα γιατί πόσο πιο κάτω;Το κουίζ σήμερα… Ποιος τηλεαστέρας είναι έξαλλος γιατί θεωρεί ότι ο ρόλος του στην εκπομπή που συμμετέχει συρρικνώθηκε σε βαθμό… amber alert; Αυτά μου αρέσουν. Απαντήσεις στο @AfroGrammeli στο twitter. You know…