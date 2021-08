Τζένιφερ Λόπεζ - Μπεν Άφλεκ: Αυτός, αυτή και οι γλουτοί της

H JLo και ο Μπεν Αφλεκ ζουν την αναβίωση του έρωτά τους απολαμβάνοντας τη χλιδή της υπερπολυτελούς superyacht «Valerie»

H 52χρονη JLo αποβιβάζεται από το τεράστιων διαστάσεων «Valerie», το σκάφος όπου η Λατίνα σταρ ζει ξανά τον έρωτά της με τον Μπεν Αφλεκ





Η Σακίρα εγκαλείται από την ισπανική Δικαιοσύνη για φοροαποφυγή 14,5 εκατ. ευρώ. Η Αντζελίνα Τζολί αλλάζει τους δικαστές σαν τα πουκάμισα στη διαμάχη της με τον Μπραντ Πιτ που μαίνεται πέντε χρόνια μετά τον χωρισμό τους. Η Κιμ Καρντάσιαν κάνει τα πικρά γλυκά για να χωνέψει το διαζύγιό της από τον Κάνιε Γουέστ, γεγονός που μάλλον αμαύρωσε την τέλεια ινσταγκραμική οικογενειακή ευτυχία της.Τα ιερά και τα όσια αυτού του κόσμου, δηλαδή η γεμάτη ξεγνοιασιά, αμεριμνησία, φλογερά πάθη και έρωτες βγαλμένους από τη μυθολογία του χολιγουντιανού σελιλόιντ ζωή των σταρ μοιάζουν να βρίσκονται υπό κατάργηση. Κι εκεί που τα παθήματα των διασημοτήτων λειτουργούν ως τσακμάκι ανάφλεξης της θρυαλλίδας για την απελπισία των κοινών θνητών εμφανίζεται ως από μηχανής Θεός η. Καπετάνισσα στο 85 μέτρων superyacht ονόματι «Valerie», στα ανοιχτά της Κυανής Ακτής, στην καλύτερη σωματική φόρμα της να γιορτάζει τα 52α γενέθλιά της.Κι αποφασίζει να τερματίσει τη μέση αντίληψη περί ευδαιμονίας «δειγματίζοντας» στα 167 εκατομμύρια των followers της στο Instagram το πλήρες ηδυπάθειας φιλί της με τον. Υπάρχει Θεός. Και κυρίως αποφάσισε να δείξει έλεος σε όλους εμάς που -συνειδητά ή υποσυνείδητα, από συνήθεια ή μπορεί και ανία- καθρεφτίζουμε τους ευσεβείς μας πόθους στις υπερμεγεθυσμένες ζωές των celebrities. Πέρυσι το καλοκαίρι η Λόπεζ έπαιρνε τις διακοπές της στην Ελούντα, χωρίς τον τότε αρραβωνιαστικό της Αλεξ Ροντρίγκεζ, με το οποίο η 52χρονη σταρ χώρισε από τραπέζης και κλίνης υστερα από 4 χρόνια σχέσης.Ο δεύτερος κύκλος του δεσμού της τραγουδίστριας και του ηθοποιού είναι γεγονός, το Bennifer 2.0 είναι εδώ ενωμένο δυνατό και δεν αποκλείεται τις αμέσως επόμενες ημέρες να πλεύσει και εντός των ελληνικών χωρικών υδάτων, αφού η JLO είναι δεδηλωμένη λάτρης του ελληνικού καλοκαιριού - αυτού που είναι state of mind. Μέχρι στιγμής το πλοίο της αγάπης όπου επιβαίνουν οι δύο ερωτευμένοι, όχι πια τόσο νέοι, έχει αφήσει τα απόνερά του στην Κυανή Ακτή και στο Τυρρηνικό Πέλαγος - το τελευταίο στίγμα του yacht ήταν στη χιλιοτραγουδισμένη φωλιά των όπου Γης jetsetters, το Κάπρι, και το αντικρινό καρτποσταλικής ομορφιάς Ποζιτάνο.Τι είναι το Ιόνιο από τη νότια Ιταλία; Μια ντουζίνα selfies δρόμος.Με προσωπική περιουσία 400 εκατ. δολαρίων, η Λόπεζ δεν έχει λόγο να φειδωλεύεται τα χρήματα για την καλοκαιρινή καλοπέρασή της. Μια ζωή την έχουμε. Αλλωστε κάτι μπορεί να τσοντάρει και ο Αφλεκ στον παραθερισμό τους με τα 150 εκατ. ευρώ στα οποία αθροίζεται το βιος του.Γι’ αυτό και επέλεξαν να πλεύσουν στη Μεσόγειο με ένα φαραωνικών διαστάσεων superyacht αντάξιο του εκτοπίσματος της φήμης και της διασημότητάς τους.Με έξι καταστρώματα, μια πισίνα έξι μέτρων, χαμάμ, όλα τα συμπαρομαρτούντα για εξάσκηση στα watersports, επτά καμπίνες που μπορούν να φιλοξενήσουν με άνεση έως 17 επιβάτες και 27 μέλη πληρώματος, το «Valerie», χτισμένο το 2011 στα γερμανικά ναυπηγεία Lurssen και σχεδιασμένο από τον μαέστρο της ναυπηγικής Espen Oeino, έμελλε να είναι η θερινή ερωτική φωλιά των δύο σταρ που 18 χρόνια μετά τον επεισοδιακό χωρισμό τους αποφάσισαν πως οι συνθήκες είχαν ωριμάσει για να δώσουν μια δεύτερη ευκαιρία ο ένας στον άλλο. Χρήσιμη-άχρηστη πληροφορία: το superyacht σημαίας Αγίου Βικέντιου, που ανακαινίστηκε το 2019, διατίθεται προς πώληση στην τιμή των 110 εκατ. ευρώ.Οι Bennifer, όπως έγιναν γνωστοί από τα αρχικά των ονομάτων τους πίσω στα βαθιά 00s, τότε που το Διαδίκτυο ήταν ακόμα στα σπάργανα, τα κοινωνικά δίκτυα επιστημονικής φαντασίας και οι παπαράτσι έστηναν ξόβεργες για μια φωτογραφία από τον ιδιωτικό βίο των διασημοτήτων, γνωρίστηκαν στα γυρίσματα της ταινίας «Gigli» το 2002. Ο Αφλεκ δήλωνε τότε έκπαγλος από την εξωτερική καλλονή της Λατινοαμερικάνας σταρ.Η Λόπεζ έμοιαζε μαγεμένη από τον σοφιστικέ άνδρα με το πνευματώδες χιούμορ που κρυβόταν πίσω από το περιτύλιγμα του αρρενωπού ζεν πρεμιέ. Ο πρώτος γύρος της σχέσης τους εξελίχθηκε με κεκτημένη ταχύτητα.Ο ηθοποιός πρωταγωνίστησε στο βιντεοκλίπ του «Jenny from the block» - στην πραγματικότητα έπαιξε τον εαυτό του θωπεύοντας με περίσσεια αληθοφάνεια τους γλουτούς της Λόπεζ. Τα media είχαν βρει την απόλυτη ενσάρκωση του τέλειου ζευγαριού.Ο γάμος τους ορίστηκε με συνοπτικές διαδικασίες για τις 13 Σεπτεμβρίου του 2003. Ο αριθμός δεν τους έφερε γούρι. Τέσσερις μόλις ημέρες πριν από την τέλεση του μυστηρίου ο 31χρονος τότε ηθοποιός ζήτησε από την αγαπημένη του να χωρίσουν.Ο χωρισμός για την JLO ήταν ένα ράπισμα τόσο ισχυρό ώστε σε συνέντευξή της το 2017 ομολογούσε σχεδόν πως κανείς άνδρας δεν κατάφερε να της ραγίσει την καρδιά όπως και όσο ο Αφλεκ.Σε εκείνη την εξομολόγησή της κατέρριπτε κι έναν αστικό μύθο, πως δηλαδή μετά τον χωρισμό τους είχε κρατήσει το αξίας 1,2 εκατ. δολαρίων μονόπετρο με το ροζ διαμάντι, με το οποίο ο ηθοποιός την είχε ζητήσει σε γάμο. Ποτέ δεν είναι αργά για να βγει από τη ναφθαλίνη.Παρότι η Λόπεζ ξεπέρασε τον Αφλεκ με τον γάμο της με τον Μαρκ Αντονι, με τον οποίο απέκτησαν δύο παιδιά, και ο Αφλεκ επένδυσε στη δημιουργία μιας κλασικής πυρηνικής οικογένειας με την Τζένιφερ Γκάρνερ -προφανώς το Τζένιφερ είναι το αγαπημένο του όνομα-, οι δυο τους φαίνεται πως δεν σταμάτησαν ποτέ να επικοινωνούν.Διά αλληλογραφίας. Ηταν μια συνήθεια του ηθοποιού από τους πρώτους μήνες της γνωριμίας του με την τραγουδίστρια, η οποία αναθερμάνθηκε όταν εκείνος χώρισε με τη σύζυγό του και πάλευε με την εξάρτησή του από το αλκοόλ, φιλοξενούμενος για λόγους ψυχολογικής υποστήριξης στο ίδιο του το σπίτι.Ο Αφλεκ έχει βαρύ οικογενειακό ιστορικό εξαρτήσεων. Ο πατέρας του ήταν αλκοολικός, ο αδελφός του είναι αλκοολικός σε απεξάρτηση, ενώ το ευρύτερο συγγενικό περιβάλλον του βρίθει από ιστορίες εξαρτήσεων με συνήθως τραγική κατάληξη.Καθαρός πια το 2020 και έχοντας μιλήσει δημόσια για τις αγχώδεις διαταραχές αλλά και για τα επεισόδια κατάθλιψης που έχει αντιμετωπίσει, ο ηθοποιός έμοιαζε έτοιμος, δυνατός και ικανός για μια καινούρια αρχή.Τα νέα για τον δεσμό του με την Ανα Ντε Αρμας, την Κουβανή ηθοποιό που θα μπει στο πάνθεον των Bond girls όταν η τελευταία περιπέτεια του 007, το «No Time to Die» προβληθεί επιτέλους στις κινηματογραφικές αίθουσες, διαδόθηκαν γρήγορα. Ηταν ένας έρωτας που άνθησε την πρώτη σεζόν της πανδημίας του κορωνοϊού και της καραντίνας, αλλά παρότι τα media και οι followers έδωσαν την ευχή και τη συγκατάθεσή τους, δεν πρόλαβε να καρπίσει.Η Ντε Αρμας ήθελε παιδιά, ο Αφλεκ, έχοντας αποκτήσει τρία από τον γάμο του με την Γκάρνερ, έκλεισε τη συζήτηση πριν ακόμα εκείνη ανοίξει. Δεν τους έμενε άλλη λύση παρά μονάχα ο χωρισμός, ο οποίος συνέπεσε σχεδόν με εκείνον της Λόπεζ από τον Ροντρίγκεζ. Φαίνεται, λοιπόν, πως ο ηθοποιός αποφάσισε να βαθύνει τον ούτως ή άλλως ανοιχτό δίαυλο επικοινωνίας του με την τραγουδίστρια και να ποντάρει τα ρέστα του. Αλλωστε, εκτός όλων των άλλων, έχει θητεύσει και ως επαγγελματίας παίκτης του πόκερ. Ανέλαβε το ρίσκο.Το Bennifer 2.0 ξεκίνησε με ξέγνοιαστες βόλτες των δύο πρώην συντρόφων στο Λος Αντζελες υπό το άγρυπνο βλέμμα των παπαράτσι, αλλά εγκαθιδρύθηκε στο συλλογικό ασυνείδητο έπειτα από το ταξίδι της Λόπεζ και του Αφλεκ στη Μοντάνα, στο πολυτελές σπίτι του ηθοποιού, την άνοιξη που μας πέρασε.Οι αφηρημένα στοχευμένες δηλώσεις της τραγουδίστριας πως νιώθει πλήρης, ευτυχής και κατασταλλαγμένη -τα 52 χρόνια είναι μια καλή ηλικία για να σου συμβούν και τα τρία-, απλώς μετασχημάτισαν τις φήμες για την ιστορική επανασύνδεση σε ακράδαντη βεβαιότητα.Η selfie των 8,5 εκατομμυρίων like με το φιλί τους την ημέρα των γενεθλίων της Λόπεζ -παρεμπιπτόντως, λέγεται ότι ο Αφλεκ της δώρισε ένα μενταγιόν με συμβολική σημασία- ήταν το κερασάκι στην τούρτα, ίσως και μια έμμεση παραδοχή πως οι δυο τους δεν τρέμουν πια τη δημοσιότητα και την πολλή συνάφεια του κόσμου. Γιατί πλέον μπορούν να τη χειραγωγούν. Εντάξει, με τη μέγιστη ταχύτητα των 17 κόμβων του σκάφους «Valerie» η αλήθεια είναι πως μπορούν να στραφούν σε οπισθοχώρηση και να γίνουν μπουχός ανά πάσα ώρα και στιγμή.Η Κιμ Καρντάσιαν -μάλλον με πόνο ψυχής- σχολίασε με το εικονίδιο μιας πυρκαγιάς την περιβόητη φωτογραφία, ευχόμενη χρόνια πολλά στην JLO. Ο πρώην της Λόπεζ, Αλεξ Ροντρίγκεζ, μοιάζει να βρίσκεται στο κατόπι του ερωτευμένου ζευγαριού, αφού βρέθηκε κι εκείνος για διακοπές στη Γαλλική Ριβιέρα με τη νέα του αγαπημένη.Στην καταδίωξη των Bennifer μπήκε εσχάτως και η Κατερίνα Καινούργιου που παραθερίζει στο Κάπρι ιχνηλατώντας στα βήματα των δύο σταρ. Στα κοινωνικά δίκτυα κυκλοφορεί μια νεόκοπη ευχή: «Να βρείτε κάποιον να σας αγαπά, όπως το χέρι του Αφλεκ τα οπίσθια της Λόπεζ».Ο ηθοποιός, ενθυμούμενος τις ημέρες της νεότητάς του, απαθανατίστηκε να χαϊδεύει τους γλουτούς της Λόπεζ ενώ εκείνη απολάμβανε πρηνής την ηλιοθεραπεία της. Οι παλιές (και προφανώς αγαπημένες) συνήθειες δεν λησμονιούνται έτσι εύκολα. Ποιος άλλωστε μπορεί να αρνηθεί πως οι ρουτίνες τρέφουν τις ανθρώπινες σχέσεις; Τουλάχιστον προτού τις κατασπαράξουν.