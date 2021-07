Άγης Εμμανουήλ: «Γιατί θα τρέξω 2.421 χιλιόμετρα μέσα σε 80 μέρες»

»

Οδικός Χάρτης





είναιμε καριέρα σε Ελλάδα και εξωτερικό και. Σαν σύγχρονος Φειδιππίδης με αφετηρία την Πνύκα τον προσεχή Αύγουστο σκοπεύει να τρέξει μέσα σεκαι να διασχίσει συνολικά 6 χώρες, προκειμένου να φτάσει στον τελικό του προορισμό,Το «The last run» αποτελεί μια δράση με κύριο άξονα ένανΠάνω από όλα κατ' εμέ, είναι οι αξίες του ανθρώπου. Ο επαναπροσδιορισμός του ατόμου στην αρχή των αξιών. Στόχος δεν είναι ο πλανήτης. Ό,τι και αν κάνεις στον πλανήτη, εκείνος το μόνο που χρειάζεται είναι χρόνος για να ανακάμψει. Όλα γίνονται για τον άνθρωπο, για να ευαισθητοποιηθεί, να πάψει αυτός ο ναρκισσισμός. Όλοι έχουν μέσα τους το ακτιβιστικό από την γέννησή τους, το θέμα είναι να αφυπνιστεί. Αν ο άνθρωπος ήταν «εντάξει, δεν θα χρειαζόταν να τρέξω, έχει την τάση να καταστρέφει οτιδήποτε δεν μπορεί να του αντιταθεί.Για να πω την αλήθεια, μέχρι στιγμής είναι πολύ λίγοι όσοι έχουν ενδιαφερθεί. Αυτό φαίνεται άλλωστε και από το crowdfunding, που έχω οργανώσει. Δεν υπάρχειόρεξηαπό τον κόσμο να συμβάλλει σε αυτό. Θέλω όμως, να προσπαθήσω έστω. Ακόμα κι αν «συναισθανθείένας μόνο άνθρωπος, κι αυτό είναι ένα επίτευγμα. Εύχομαι ότι μπορεί όλο αυτό το εγχείρημα να μπει στο μυαλό των παιδιών, εκείνα έχουν μέσα τους περισσότερη ενσυναίσθηση, πιο σωστή συνείδηση.Το θέατρο είναι και αυτό μία επαναστατική πράξη, σαν το "The Last Run. Έχω γενικά μέσα μου το στοιχείο της «ενεργοποίησης, το κάνω για μένα πρώτα, έτσι νιώθω πληρότητα. Αν δεν έτρεχα, ίσως έπαιζα σε περισσότερα δρώμενα. Αμφιταλλαντεύομαι καμιά φορά μεταξύ δρόμου και θεάτρου, καθώς έχουν ίδια πνευματική βαρύτητα για εμένα.Δεν ξέρω, δεν έχω φτάσει ακόμα εκεί. Έχουν όμως, μία σημαντική διαφορά, που κάνει την ζυγαριά να κλίνει προς το τρέξιμο. Κάθε υπερμαραθώνας είναι και ένας άθλος. Ισχυροποιείται τοεγώσου. Φτάνεις στο σημείο του «υπερ-εγώ. Υπάρχει ένας απόλυτος συντονισμός νου και σώματος. Βέβαια, αυτό το επιτυγχάνεις και στο θέατρο, μέσω της επικοινωνίας με το κοινό, όμως δεν συμβαίνει αυτό σε όλες τις παραστάσεις. Στον δρόμο συμβαίνει πάντα. Φτάνεις τον εαυτό σου στα άκρα.Ναι, έχω αρκετές δράσεις στο «βιογραφικόμου. Είμαι άνθρωπος, που μου αρέσει να αφυπνίζω τους υπόλοιπους, όπως και προανέφερα. Το 2015, όμως, άλλαξε η ζωή μου, παθιάστηκα. Οργάνωσα έναν υπερμαραθώνιο 240 χιλιομέτρων κατά του νομοσχεδίου που είχε βγει τότε για τους αιγιαλούς, υπέρ της ελεύθερης πρόσβασης στις παραλίες. Συγκεκριμένα, ξεκίνησα από τον Ισθμό της Κορίνθου και τερμάτισα στον Μαραθώνα. Την στιγμή του τερματισμού ένιωσα εκείνη την «μετατόπισημέσα μου, σαν να έπαθα «καθίζησηΈνιωσα αμέσως πιο ισχυρός. Μία τεράστια αυτοπεποίθηση, αλλά και ορμή. Βέβαια, ήταν σαν να ωρίμασα απότομα, δεν σηκωνόμουν σχεδόν μία εβδομάδα από το κρεβάτι, γιατί ξαφνικά ένιωθα ένα μεγάλο βάρος από αυτό που είχα πραγματοποιήσει. Ισχυροποιήθηκε βέβαια, η λογική μου, πλέον «πατάειτο συναίσθημα, μου βάζει όρια. Όμως, ακόμα συγκινούμαι από ανθρώπους.Έχουμε φτάσει σε αυτό το επίπεδο, γιατί είμαστε τα πιο έξυπνα όντα. Η κλιματική αλλαγή είναι δικό μας αποτέλεσμα. Δεν φτάνει όμως, η εξυπνάδα, χρειάζεται σοφία, αυτό πρέπει να καταλάβουμε. Με απωθεί η ιδιοτέλεια, ίσως για αυτό είμαι και στο περιθώριο τόσα χρόνια, όμως νιώθω ελεύθερος. Η αλαζονεία του ανθρώπινου είδους με οδήγησε εδώ.Σωματικά, τα πέντε 50άρια, που έτρεξα «σερί». Βέβαια, το κορμί μας προσαρμόζεται στον ρυθμό αμέσως μετά τα τρία 50άρια. Μόλις όμως αποφασίσω κάτι, έχω και το πλάνο μου, δημιουργείται μόνο του το σχέδιο βάσει της εμπειρίας στο τρέξιμο. Αυτό με ενδιαφέρει κιόλας, η εμπειρία για το κομμάτι του άθλου. Πρώτα είμαι εξερευνητής, μετά δρομέας και τέλος, ηθοποιός.Αθήνα - Πάτρα: 217 χιλιόμετρα / 5 μέρεςΑθήνα-Μέγαρα: 44 χλμΜέγαρα-Κόρινθος: 42 χλμΚόρινθος-Ξυλόκαστρο: 42 χλμΞυλόκαστρο-Διακοπτό: 35 χλμΔιακοπτό-Πάτρα: 54 χλμΠάτρα- Βενετία: (Ακτοπλοϊκά) (2 μέρες)Βενετία - Μιλάνο-Τορίνο: 430 χιλιόμετρα / 12 μέρεςΒενετία-Μιλάνο: 285 χλμ/ 8 μέρεςΒενετία-Πάντοβα: 41 χλμΠάντοβα-Λονίγκο: 46 χλμΛονίγκο-Βερόνα: 32 χλμΒερόνα-Ντεσενζάνο: 38 χλμΝτεσενζάνο-Μπρέσκια: 29 χλμΜπρέσκια-Μπέργκαμο: 49 χλμΜπέργκαμο-Μιλάνο: 50 χλμΡεπόΜιλάνο-Τορίνο:145 χλμ. / 4 μέρεςΜιλάνο-Νοβάρα: 48 χλμΝοβάρα-Σάντια: 43 χλμΣάντια-Τορίνο: 54 χλμΡεπόΤορίνο - Λυών-Παρίσι: 797 χλμ / 23 μέρεςΤορίνο-Μπουσσολένο: 45 χλμΜπουσσολένο-Μπαρντονέκια: 45 χλμΜπαρντονέκια-Modane: 22 χλμModane-Saint Jeanne de Marianne: 30 χλμSaint Jeanne de Marianne-Saint Georges d’Hurtieres: 30 χλμSaint Georges d’ Hurtieres-Chambery: 44 χλμChambery-Bourgoin-Jallieu: 63 χλμBourgoin-Jallieu –Lion: 41.χλμΡεπόLyon-Paris: 477χλμ / 14μέρεςLyon-Tarare: 43 χλμ.Tarare -Roanne: 40 χλμ.Roanne-Lapalisse: 48 χλμLapalisse-Moulins: 48 χλμ.Moulins-Magny Cours: 44 χλμMagny Cours - La Charite sur Loire: 37 χλμΡεπόLa Charite sur Loire-Belleville sur Loire: 45 χλμBelleville sur Loire-La Busiere: 31 χλμLa Bussiere-Montargis: 30 χλμMontargis - Nemours: 32 χλμNemours–Corbeil Essonnes: 46 χλμCorbeil Essonnes – Paris: 33 χλμΡεπόΠαρίσι-Βρυξέλλες-Ρότερνταμ 425 χλμ / 12 μέρεςParis - Brussels 287 χλμ / 8 μέρεςParis-La Chapelleen Serval 37χλμLa Chapelleen Serval–Compiegne 42χλμCompiegne–Ham 44.χλμHam-Busigny 47.χλμBusigny-Bavay 39.χλμBavay-Soignies 39.χλμSoignies – Brussels 39.χλμΡεπόBrussels- Rotterdam: 138 χλμ/ 4 μέρεςBrussels-Antwerpen 45.χλμAntwerpen-Roosendaal 39.χλμRoosendaal-Rotterdam 54.χλμΡεπόΡότερνταμ- Κίνγστον Χαλ (Ακτοπλοϊκά) (1 μέρα)Κίνγκστον-Ληντς - Μάντσεστερ - Λίβερπουλ - Γλασκώβη: 552 χλμ / 16 μέρεςΚίνγκστον - Λίβερπουλ 209 χλμ / 6 μέρεςΚίνγκστον-Σέλμπι 55 χλμΣέλμπι-Ληντς 35 χλμΛηντς-Χάντερσφιλντ 25 χλμΧάντερσφιλντ-Μάντσεστερ 39 χλμΜάντσεστερ - Λίβερπουλ 55 χλμΡεπόΛίβερπουλ - Γλασκώβη: 343 χλμ / 10 μέρεςΛίβερπουλ-Πρέστον 48 χλμΠρέστον-Λάνκαστερ 34 χλμΛάνκαστερ -Κένταλ 35 χλμΚένταλ-Πένριθ 42 χλμΠένριθ-Καρλάιλ 29 χλμΚαρλάιλ- Λόκερμπι 43 χλμΡεπόΛόκερμπι-Crawford 46 χλμCrawford-Χάμιλτον 49 χλμΧάμιλτον - Γλασκώβη 17 χλμ