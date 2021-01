Πάμελα Άντερσον - Τόμι Λι: Ο άκρως... «ακατάλληλος για ανηλίκους» γάμος τους γίνεται σειρά

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Τη δεκαετία του '90, ηήταν ό,τι πιο καυτό είχε να παρουσιάσει το Χόλιγουντ: μια χυμώδης ξανθιά καλλονή που πόζαρε στο εξώφυλλο του Playboy και προκαλούσε ταχυπαλμίες όταν έτρεχε με μαγιό σε σκηνές της σειράς «Baywatch». Από την άλλη μεριά, ο Τόμι Λι ήταν μία από τις πιο άγριες φιγούρες του ροκ εν ρολ: Ο ντράμερ τωνάλλαζε την μία γκρούπι μετά την άλλη και ζούσε μια ξέφρενη πραγματικότητα, την οποία τροφοδοτούσε με άφθονα ναρκωτικά και αλκοόλ. Σε ένα Λος Άντζελες γεμάτο με nightclub που πλημμύριζαν κάθε νύχτα με σελέμπριτις κάθε είδους, οι δρόμοι τους ήταν αναπόφευκτο να συναντηθούν. Κανείς όμως δεν περίμενε πόσο... εκρηκτική θα ήταν αυτή η συνάντηση!Ο επεισοδιακός δεσμός της Πάμελα Άντερσον και του Τόμι Λι, και ο γάμος τους που απασχόλησε εκτενώς τα ΜΜΕ τα περασμένα χρόνια, θα είναι το κυρίως θέμα μιας φιλόδοξης μίνι σειράς με τίτλο «Pam and Tommy» που πρόκειται να προβληθεί από το Hulu. Σύμφωνα με τη, τα γυρίσματα πρόκειται να ξεκινήσουν την άνοιξη και στους πρωταγωνιστικούς ρόλους πρόκειται να δούλε την Λίλι Τζέιμς και τον Σεμπάστιαν Σταν.Με αφορμή την ανακοίνωση για τη νέα σειρά, η αμερικανική εφημερίδα κάνει ένα αφιέρωμα. Το ενδιαφέρον εξάλλου για αυτά τα δύο πρόσωπα έχει αντέξει στο πέρασμα του χρόνου καλύτερα κι από τα αμέτρητα τατουάζ που κοσμούν το κορμί του 58χρονου σήμερα Τόμι Λι. Όσο για την 53χρονη πια Πάμελα Άντερσον, εξακολουθεί να μαγνητίζει τα βλέμματα σε κάθε της εμφάνιση και έχει προσαρμοστεί πλήρως στα σημερινά δεδομένα, παίζοντας έξυπνα το παιχνίδι των social media.Η πρώτη γνωριμία του ζευγαριού έγινε την παραμονή της Πρωτοχρονιάς του 1994 σε ένα μπαρ-εστιατόριο ονόματι Sanctuary. O Λι, όπως τα περισσότερα βράδια εκείνον τον καιρό, ήταν τελείως «στο κόσμο του». Στα απομνημονεύματά του με τίτλοπου κυκλοφόρησαν το 2001 ο μουσικός θυμάται ότι είχε πάρει ecstasy και ότι κατανάλωνε όλη νύχτα σαμπάνια, αλλά και σφηνάκια που του έστελνε η Άντερσον, η οποία είχε ένα μικρό μερίδιο τουΗ ηθοποιός αντέδρασε θετικά στην «επίθεση γοητείας» του Τόμι.είχε πει η Άντερσον σε μια συνέντευξή της στο περιοδικό Movieline το 1995.Το μπαράζ τηλεφωνημάτων που ακολούθησε και η επιμονή του ντράμερ τις επόμενες ημέρες έκαναν την Άντερσον να διστάζει να ανταποκριθεί. Όμως ως γνωστόν ο επιμένων... νικά, και τελικά η ξανθιά σταρ άφησε ένα ενθαρρυντικό μήνυμα στον τηλεφωνητή του Τόμι. Εκείνος, ενθουσιασμένος, έσπευσεέχοντας προφανώς κατά νου μια ιδιαίτερα καυτή βραδιά. Όταν τελικά μίλησαν στο τηλέφωνο, η Πάμελα ανακοίνωσε στον Τόμι ότι έφευγε άμεσα για μια φωτογράφηση στο Κανκούν του Μεξικό. «Θα πας χωρίς εμένα;» τη ρώτησε ο ντράμερ και εκείνη τον ικέτευσε να μην την ακολουθήσει. «Οκ, τα λέμε αργότερα», της απάντησε και έκλεισε το τηλέφωνο.Μερικές ώρες αργότερα, ο Τόμι Λι ταξίδεψε αεροπορικά στοκαι εντόπισε το αντικείμενο του πόθου του στο Ριτζ Κάρλτον. Εκείνη τη νύχτα διασκέδασαν στο μπαρ Senor Frogs προτού αποσυρθούν στο δωμάτιο της Πάμελα. Περίπου 96 ώρες μετά, το ερωτοχτυπημένο ζευγάριΟι περισσότεροι νεόνυμφοι απαθανατίζουν τις σημαντικές στιγμές από το ξεκίνημα της κοινής τους ζωής με επαγγελματικές φωτογραφήσεις. Ο Τόμι και η Παμ δεν είχαν χρόνο για να κανονίσουν κάτι τέτοιο στον γάμο-αστραπή τους. Έσπευσαν όμως, λίγο καιρό μετά τον γάμο τους,, μια απόφαση που θα... τους στοίχειωνε για αρκετά χρόνια.Οι συνηθισμένες βέρες δεν είχαν θέση φυσικά σε ένα τόσο αντισυμβατικό ζευγάρι. Τόσο η Παμελα όσο και ο Τόμι Λι έκαναν τατουάζ στα δάχτυλά τους αφιερωμένα στο έτερόν τους ήμισυ. «Δεν μου αρέσουν τα κοσμήματα. Το μέγεθος της πέτρας [σε ένα δαχτυλίδι] αφορά στην πραγματικότητα τον εγωισμό ενός άνδρα και το μικρό του μόριο. Νομίζω ότι τα διαμάντια που φοράς σχετίζονται άμεσα με το μέγεθος του οργάνου του συντρόφου σου», είχε δηλώσει η καλλονή.Και μιας και λέμε για όργανα, εκτός από το τατουάζ στο δάχτυλό του ο Τόμι Λι. «Δεν ξέρω πώς έγινε γνωστό αυτό. Υπάρχει μία πολύ μικρή ομάδα ατόμων που βλέπουν το πέος του, αλλά ναι, το τατουάζ γράφει όντως τον όνομά μου», είχε επιβεβαιώσει τότε η Άντερσον.Η κοινή ζωή του ζευγαριού ξεκίνησε ειδυλλιακά: Ο Τόμι Λι και η Πάμελα Άντερσον είχαν πολλά κοινά, όπως τη διάθεση για(κάποτε η καλλονή του είχε χαρίσει ψηλοτάκουνα παπούτσια στο νούμερό του, τα οποία εκείνος δεν δίστασε να φορέσει), το χιούμορ αλλά και διάφορα χόμπι, όπως το τένις και η αγορά αντικών.Ωστόσο, παρά το πάθος και τα τρυφερά συναισθήματα, σύντομα άρχισαν να εμφανίζονται. Το συνεχές κυνηγητό από τους παπαράτσι και η φερόμενη καταπιεστική προσωπικότητα του Τόμι Λι, συνοδευόμενη με φήμες για ακραία ζήλια, άρχισαν να επηρεάζουν τη σχέση. Ένα ακόμα πλήγμα ήταν και η αποβολή της Πάμελα.Είχε ακουστεί ότι στα γυρίσματα τουτο 1995, o σύζυγος της ηθοποιού την είχε θέσει υπό στενή επιτήρηση ελέγχοντας κάθε πτυχή της συμπεριφοράς της και ότι την κρατούσε απομονωμένη στο τροχόσπιτό της. «Κάναμε όλη την ώρα σεξ εκεί μέσα, αλλά αυτό ήταν επιλογή και των δύο. Δεν με κρατούσε επίτηδες κλεισμένη», είχε δηλώσει η ηθοποιός απορρίπτοντας όσα ακούγονταν ως κουτσομπολιά.Την ίδια χρονιά, φωτογραφίες που είχε τραβήξει το ζευγάρι από προσωπικές τους στιγμές δημοσιεύτηκαν στη γαλλική και την ολλανδική έκδοση του. «Ήταν ωραίες φωτογραφίες. Όταν είδα την πρώτη polaroid του είπα, ουάου, πρέπει να την κορνιζάρουμε» είχε σχολιάσει τότε η Πάμελα με θαυμαστή ψυχραιμία.Όταν όμως άρχισε να κυκλοφορεί ευρέως ένα άκρως ακατάλληλο βίντεο με τους δυο τους να επιδίδονται επί οκτώ περίπου λεπτά σε μια σεξουαλική πράξη,. Όπως αναφέρει η New York Post, τόσο ο Τόμι Λι όσο και η Πάμελα ήταν πολύ αναστατωμένοι. Ήταν εμφανές ότι κάποιος είχε αποκτήσει πρόσβαση στο χρηματοκιβώτιο όπου φυλούσσαν το επίμαχο υλικό και το είχε κλέψει.Σύμφωνα με ρεπορτάζ του, o κλέφτης φέρεται να ήταν ένας ηλέκτρολόγος που είχε προηγούμενα με το ζευγάρι, ονόματι(τον οποίο θα υποδυθεί οστη σειρά). Παρά τα όσα είχαν ακουστεί τότε περί εσκεμμένης διαρροής από το ζευγάρι, πηγή της Post διαψεύδει ότι είχαν την παραμικρή συμμετοχή. Το τεράστιο χρηματοκιβώτιό τους σε μέγεθος ψυγείου είχε γίνει στόχος διάρρηξης και το ζευγάρι ήταν καταρρακωμένο. Παρά τα νομικά μέτρα στα οποία προχώρησαν, δεν κατάφεραν να σταματήσουν την κυκλοφορία του επίμαχου sex tape.To βίντεο τελικά κυκλοφόρησε με τίτλοαπό την Vivid Entertainment, έναν χρόνο αφότου το ζευγάρι παραχώρησε το copyright. Τα έσοδα του εν λόγω βίντεο από τις πωλήσεις άγγιξαν τα 77 εκατομμύρια δολάρια σύμφωνα με την New York Post. Όπως επισημαίνει η εφημερίδα, και οι δυο πρωταγωνιστές έχουν υποστηρίξει στο παρελθόν ότι δεν έβγαλαν κέρδος από το βίντεο, ωστόσο αρνήθηκαν να μιλήσουν στον ρεπόρτερ όταν τους προσέγγισε πρόσφατα για διευκρινίσεις.Την ίδια περίοδο με την κυκλοφορία του βίντεο, το ζευγάρι είχε αποκτήσει ήδη δύο παιδιά: Ογεννήθηκε το 1996 και οτο 1997. Οι πρόσθετες ευθύνες τους ως γονείς επιβάρυναν ακόμα περισσότερο τη μεταξύ τους σχέση. Όπως είχε εξηγήσει αργότερα ο Τόμι Λι:Το 1998, ένας καυγάς στο σπίτι του ζευγαριού κατέληξε σε σωματική βία και η Πάμελα κάλεσε την αστυνομία. Ο Τόμι Λι απομακρύνθηκε με χειροπέδες από το σπίτι. Ο ίδιος είπε αργότερα στο Rolling Stone ότι το μόνο που θυμάται από εκείνο το περιστατικό θυμάται «μια κλωτσιά με παντόφλες στον πισινό» της συζύγου του, ωστόσο η δικογραφία κάνει λόγο για μώλωπες στο κορμί της Πάμελα και ένα σπασμένο νύχι.Λίγο καιρό μετά το περιστατικό, η σταρ κατέθεσε αίτηση διαζυγίου. Ο Τόμι δήλωσε ένοχος στις κατηγορίες. «Είμαι πολύ περήφανη για τον Τόμι. Χαίρομαι που ανέλαβε την ευθύνη. Νομίζω ότι είναι το πρώτο βήμα προς την επούλωση» δήλωσε η Πάμελα στους δημοσιογράφους έξω από το δικαστήριο στο Μαλιμπού.Παρόλο που «φλόγα» ανάμεσά τους ξαναφούντωσε το δέκα χρόνια μετά τον χωρισμό τους, το 2008, το reunion δεν κράτησε πολύ και οι δύο πρώην σύζυγοι τράβηξαν οριστικά χωριστούς δρόμους. Μια δεκαετία αργότερα, το 2018, όταν ο 24χρονος γιος τους Μπράντονσε έναν έντονο καυγά τους, η «μαμά» Παμ έγραψε στον ιστότοπό της «ο αλκοολισμός είναι ο διάβολος».Η ώριμη πλέον Παμ επέμεινε ότι ο γιος της «έριξε γροθιά στη μύτη του πατέρα του για τον πόνο που είχε προξενήσει σε όλη την οικογένεια» και περιέγραψε τον πρώην της ως αυτοκαταστροφικό και «εκτός ελέγχου».