Sex and the City: «Κάρι», «Μιράντα» και «Σάρλοτ» επιστρέφουν σε νέα σειρά - Δείτε το trailer!

Μέσα από ένα πολλά υποσχόμενοπρόκειται να επιστρέψει το 2021 στις οθόνες μας η θρυλική σειρά, που άφησε το σημάδι της στην τηλεόραση των δεκαετιών του '90 και του '00.Οι φήμες που κυκλοφορούσαν το τελευταίο διάστημα περί makeover της διάσημης σειράς από την υπηρεσία streaming του HBO επιβεβαιώθαν το βράδυ της Κυριακής, όταν οι τρεις από τις τέσσερις πρωταγωνίστριες της αρχικής σειράς,κοινοποίησαν το πρώτο trailer στα social media τους.Σύμφωνα με την, to reboot της σειράς που άφησε εποχή θα ονομάζεται «And Just Like That» και οι τρεις προαναφερόμενες ηθοποιοί, εκτός από τους πρωταγωνιστικούς ρόλους, θα κατέχουν και ρόλο παραγωγού. Θα περιλαμβάνει 10 μισάωρα επεισόδια και τα γυρίσματα θα ξεκινήσουν στα τέλη της ερχόμενης άνοιξης στη Νέα Υόρκη.Τοπου κυκλοφόρησε εχθές δεν αποκαλύπτει πολλά για την πλοκής της νέας σειράς, όμως έχει γίνει γνωστό πως το «And Just Like That» θα ακολουθεί την «Κάρι», την «Μιράντα» και την «Σάρλοτ» καθώς αντιμετωπίζουνΗ ανταπόκριση του κοινού ήταν διχασμένη, με άλλους να εκφράζουνγια την επιστροφή των πολυαγαπημένων χαρακτήρων και άλλους να διατυπώνουν την εκτίμηση ότι η νέα σειρά θα είναικαι δεν πρόκειται να πάει καλά.Αισθητή φυσικά είναι η απουσία τηςη οποία τα τελευταία χρόνια είχε απορρίψει κατηγορηματικά το ενδεχόμενο να συμμετάσχει σε αναβίωση ή reboot του SATC. Η Αμερικανο-καναδή Κατράλ είχε συγκρουστεί δημόσια με την άλλοτε συμπρωταγωνίστριά της,, μετά τον θάνατο του αδελφού της το 2018. Ειδικότερα, η Κατράλ είχε πει στην «Κάρι» ότι «δεν χρειάζεται την αγάπη ούτε την υποστήριξή της». «Θέλω να είμαι απολύτως ξεκάθαρη. Δεν σε θεωρώ οικογένεια ούτε φίλη μου. Σου γράφω για να σου πω μια τελευταία φορά να σταματήσεις να εκμεταλλεύεσαι την τραγωδία μας για να αποκαταστήσεις την εικόνα του καλού κοριτσιού», ανέφερε η «Σαμάνθα» στο ιδιαίτερα καυστικό μήνυμά της.Το «Sex And The City» έκανε πρεμιέρα το 1998 και γνώρισε, μέχρι το τελευταίο επεισόδιο της σειράς το 2004. Δύο ακόμη ταινίες που γυρίστηκαν με πρωταγωνίστριες τις τέσσερις φίλες το 2008 και το 2010 σημείωσαν μεν εμπορική επιτυχία, όμως δέχτηκαν εξαιρετικά αρνητικές κριτικές.