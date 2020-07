«Celebrities» στον... πυρετό της μάσκας: Η πιο «καυτή» τάση της μόδας εμπνέεται από τον κορωνοϊό!

Χειρουργική, μιας χρήσης, ντόπιας ή αλλοδαπής προέλευσης, μονόχρωμη αλλά και εμπριμέ, σεταρισμένη με το look της ημέρας ή παντελώς ασύνδετη, fashion statement, μα πάνω απ’ όλα εργαλείο για την αντιμετώπιση της πανδημίας. Η μάσκα (πρέπει να) φοριέται παντού και από όλους. Αλλά αυτό είναι ήδη κοινή και κοινώς αποδεκτή γνώση. Πάρτε για παράδειγμα τονκαι την. Μπορεί να χύνουν καθημερινά καντάρια χολής ο ένας για τον άλλο στο Ανώτατο Δικαστήριο του Λονδίνου όπου εκδικάζεται η αγωγή του ηθοποιού κατά της εφημερίδας Sun, όμως αμφότεροι προσέρχονται στην ακροαματική διαδικασία κάνοντας την ανάγκη φιλοτιμία, δηλαδή μετατρέποντας τα bohemian αισθητικής φουλάρια τους σε καλύπτρες για το στόμα και τη μύτη τους. Κι αν αυτό το κάνουν δύο άνθρωποι που αποτάσσονται μετά βδελυγμίας ο ένας τον άλλο, τότε μπορεί (και οφείλει) να το κάνει καθένας.Το είπε και η Τζένιφερ Άνιστον που ηγήθηκε – ακούσια – του σοσιαλμιντιακού κινήματος. «Το καταλαβαίνω ότι οι μάσκες είναι άβολες. Αλλά δε νομίζετε ότι είναι χειρότερο ότι επιχειρήσεις κλείνουν, δουλειές χάνονται, γιατροί και νοσηλευτές καταρρέουν; Τόσες ζωές χάθηκαν από τον ιό, γιατί απλώς δεν κάνουμε αρκετά. Πιστεύω στην καλοσύνη των ανθρώπων και γι’ αυτό ξέρω ότι όλοι μπορούμε να το κάνουμε», έγραψε μεταξύ άλλων η Ελληνοαμερικανίδα σταρ προκειμένου να αφυπνίσει τα 35 εκατομμύρια του ινσταγκραμικού ποιμνίου της. Η selfie της στην οποία απαθανατίστηκε μασκοφόρα έλαβε τιμές viral - τουλάχιστον από τους εχέφρονες και τους νουνεχείς – και αποθεώθηκε από τα γυναικείου ενδιαφέροντος sites και περιοδικά που αναγνώρισαν τις μινιμαλιστικές αρετές της μαύρης μάσκας με την υπογραφή της εταιρίας. Παρεμπιπτόντως, το ασφαλές και πάντα κομψό μαύρο για τις μάσκες τους έχουν επιλέξει ηαλλά και η. Η τελευταία τη διάνθισε στιλιστικά και με το σύνθημα Vote προτρέποντας τους συμπολίτες της να εγγραφούν εγκαίρως στους καταλόγους για τις προεδρικές εκλογές του ερχόμενου Νοεμβρίου.Πολλοί συνάδελφοι της Άνιστον συντάχθηκαν με το στρατόπεδο του ορθολογισμού. Όπως ηπου αντιγράφοντας τον χαρακτήρα ο οποίος τον έκανε ξακουστό στην οικουμένη, τον δόκτοραέγραψε στο Instagram του πως «είναι μια ωραία για να σώσει κανείς ζωές» και ανέβασε μια εικόνα του με πτι καρό μπλε και λευκή μάσκα. Ήταν μια σχεδόν τολμηρή επιλογή και ίσως η πιο αποστομωτική απάντηση στη νεόκοπη θεωρία των ψυχολόγων ότι οι άνδρες δυσκολεύονται να φορέσουν μάσκα, γιατί έτσι νιώθουν λιγότερο άτρωτοι. Καρό αλλά ερυθρόλευκη είναι και η μάσκα που επέλεξε για την selfie αφύπνισης και η Ρις Γουίδερσπουν. Σε στιλιστικό statement ανέδειξε τη χρήση μάσκας ηπου βγήκε παγανιά με τριαξονικό στις ΗΠΑ για την προώθηση του έκτου άλμπουμ της καριέρας της. Το έκανε όμως και ινσταγκραμικό challenge, αφού προκάλεσε τους «φίλους της»να ανεβάσουν τη δική τους φωτογραφία φορώντας μάσκα. Φυσικά η τελευταία (μοσχο)πουλά ήδη μέσω του επίσημου site της επαναχρησιμοποιούμενες μάσκες, εναρμονισμένη στα κελεύσματα των καιρών όπως κάθε ποπ ίνδαλμα οφείλει. Αλλά και η παρολίγον υποψήφια πρώτη κυρία των ΗΠΑ– δεν τα μάθατε ότι ο Κάνιε απέσυρε κακήν κακώς την υποψηφιότητά του για το πρώτο σπιτικό των ΗΠΑ;– λάνσαρε τις δικές της μάσκες μέσω της εταιρίας εσωρούχων Skims που διαφεντεύει σε πέντε διακριτικούς χρωματισμούς – ίσως το μόνο διακριτικό σε σχέση με τη larger than life δημοσία παρουσία της.Μαζί στην ζωή, μαζί και στην πανδημία έχουν αποφασίσει να πορευτούν οκατά κόσμον καινούργιο Bond girl. Ο Αμερικανός σταρ και η Κουβανή συμβία του είχαν την ατυχία το ειδύλλιο και ο φλογερός, κατά πως λέγεται, έρωτάς τους να συμπέσει με το πρώτο κύμα του Sars-Cov-2. Φρόντισαν λοιπόν να αποδείξουν πως είναι αποφασισμένοι να περνούν μαζί τα εύκολα αλλά και τα δύσκολα. Οι εμφανίσεις τους με σεταρισμένες μάσκες είναι ο καλύτερος μάρτυρας πως μπορεί τελικά να είναι φτιαγμένοι ο ένας για τον άλλο. Ασορτί σε ό,τι αφορά το ζήτημα μάσκα κυκλοφορούν και η, όταν τουλάχιστον η Πορτορικανή σταρ δεν επιλέγει να καλύψει στόμα και μύτη με μάσκες από στρας και πούλιες, αλλά και οΠιο λιτοί στις κοινές εμφανίσεις τους είναι οοι οποίοι προτιμούν την απλή γαλάζια μάσκα μιας χρήσης στις δημόσιες τουλάχιστον εμφανίσεις τους. Αν μιλάμε πάντως για ταίριασμα μάσκας και ενδυματολογίας, υπάρχουν και κάποιες περιπτώσεις που παίζουν εκτός συναγωνισμού. Το τόλμησε ημε εμπριμέ πουκάμισο και ασορτί μάσκα, το τερμάτισε ηη οποία προσχώρησε στο δόγμα του τρικίνι συνδύασε δηλαδή μπικίνι με μάσκα.θα μπορούσε να είναι η απάντηση στην Αμερικανίδα ράπερ, αφού φαίνεται ότι δε βγαίνει από το παλάτι εάν η μάσκα της δεν είναι πλήρως εναρμονισμένη χρωματικά και υφολογικά με το look της. Ενδιαφέρουσα είναι το δίχως άλλο και η πρόταση τηςκαι του συντρόφου της που απαθανατίστηκαν με μάσκες που απεικονίζουν το στόμα άγριων ζώων. Μέχρι και οτη φόρεσε σε βαθύ μπλε χρώμα, κάνοντας τους αρθογράφους των New York Times να αναρωτιούνται περιπαικτικά ποιος είναι ο μασκοφόρος άνδρας. Λέτε από την καταπίεση να άσπρισαν εν μία νυκτί τα πυρόξανθα μαλλιά του;

