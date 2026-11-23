Οι φορολογικές ελαφρύνσεις είναι σημαντικές, όμως η έκδοση απαιτεί πιστοποίηση, έλεγχο αυθεντικότητας, ΚΤΕΟ και πλήρη φάκελο. Ποια οχήματα απαλλάσσονται από ετήσιο τεκμήριο, φόρο πολυτελούς διαβίωσης και τέλη κυκλοφορίας.

Η υπόσχεση είναι δελεαστική για όποιον θέλει να κυκλοφορήσει νόμιμα το κλασικό του αυτοκίνητο: ιστορικές πινακίδες μέσα σε μία ημέρα. Σε διαδικτυακή αγγελία, επαγγελματίας αναλαμβάνει την έκδοσή τους με αναγραφόμενη τιμή 800 ευρώ, χωρίς να αναλύει στην περιγραφή τις επιμέρους χρεώσεις και τις προϋποθέσεις της αυθημερόν εξυπηρέτησης.