Η ελληνική φαρμακοβιομηχανία αναδεικνύεται σε στρατηγικό πυλώνα του σύγχρονου παραγωγικού μοντέλου της χώρας, με ισχυρό αποτύπωμα στις επενδύσεις, την απασχόληση, τις εξαγωγές, την έρευνα και την καινοτομία.
Ελλάδα: Αγγελίες για... αφορολόγητες πινακίδες αυτοκινήτων με 800 ευρω
Αγγελίες διαφημίζουν αυθημερόν την έκδοση των συγκεκριμένων πινακίδων με 800 ευρώ. Τι περιλαμβάνει πραγματικά η διαδικασία, ποια είναι τα κρατικά τέλη και ποιες αλλαγές προτείνονται στο νέο νομοσχέδιο.
Οι φορολογικές ελαφρύνσεις είναι σημαντικές, όμως η έκδοση απαιτεί πιστοποίηση, έλεγχο αυθεντικότητας, ΚΤΕΟ και πλήρη φάκελο. Ποια οχήματα απαλλάσσονται από ετήσιο τεκμήριο, φόρο πολυτελούς διαβίωσης και τέλη κυκλοφορίας.
Η υπόσχεση είναι δελεαστική για όποιον θέλει να κυκλοφορήσει νόμιμα το κλασικό του αυτοκίνητο: ιστορικές πινακίδες μέσα σε μία ημέρα. Σε διαδικτυακή αγγελία, επαγγελματίας αναλαμβάνει την έκδοσή τους με αναγραφόμενη τιμή 800 ευρώ, χωρίς να αναλύει στην περιγραφή τις επιμέρους χρεώσεις και τις προϋποθέσεις της αυθημερόν εξυπηρέτησης.
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