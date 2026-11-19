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Σοβαρά εγκαύματα υπέστη 27χρονος στην Κρήτη ενώ προσπαθούσε να κάψει ελαιόκλαδα, μεταφέρθηκε διασωληνωμένος στην Αθήνα
Σοβαρά εγκαύματα υπέστη 27χρονος στην Κρήτη ενώ προσπαθούσε να κάψει ελαιόκλαδα, μεταφέρθηκε διασωληνωμένος στην Αθήνα
Διασωληνώθηκε και εισήχθη στη ΜΕΘ του Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου, ενώ λόγω της κατάστασής του κρίθηκε απαραίτητη η μεταφορά του στην Αθήνα
Σε νοσοκομείο της Αθήνας και πιο συγκεκριμένα στο ΚΑΤ, μεταφέρθηκε σήμερα Πέμπτη 19-11-2026, ένας 27χρονος που τυλίχθηκε στις φλόγες, ενώ προσπαθούσε να κάψει ελαιόκλαδα.
Το περιστατικό σημειώθηκε χθες νωρίς το μεσημέρι σε αγροτική περιοχή στο χωριό Λίμνες του Αγίου Νικολάου, Λασιθίου.
Ο νεαρός μεταφέρθηκε αρχικά στο Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου με εγκαύματα στα χέρια, το πρόσωπο και επίσης έγκαυμα αναπνευστικού.
Ο 27χρονος διασωληνώθηκε και εισήχθη στη ΜΕΘ του Νοσοκομείου, ενώ λόγω της κατάστασής του κρίθηκε απαραίτητη η μεταφορά του στην Αθήνα.
Το περιστατικό σημειώθηκε χθες νωρίς το μεσημέρι σε αγροτική περιοχή στο χωριό Λίμνες του Αγίου Νικολάου, Λασιθίου.
Ο νεαρός μεταφέρθηκε αρχικά στο Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου με εγκαύματα στα χέρια, το πρόσωπο και επίσης έγκαυμα αναπνευστικού.
Ο 27χρονος διασωληνώθηκε και εισήχθη στη ΜΕΘ του Νοσοκομείου, ενώ λόγω της κατάστασής του κρίθηκε απαραίτητη η μεταφορά του στην Αθήνα.
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