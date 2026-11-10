Θρίλερ με τη νεκρή 24χρονη στη βαλίτσα στον Άγιο Παντελεήμονα, μυστήριο με το ποιος την εγκατέλειψε στο πεζοδρόμιο
Θρίλερ με τη νεκρή 24χρονη στη βαλίτσα στον Άγιο Παντελεήμονα, μυστήριο με το ποιος την εγκατέλειψε στο πεζοδρόμιο
Η εξαφάνιση της 24χρονης από την Μπουρκίνα Φάσο είχε δηλωθεί στις 29 Οκτωβρίου – Τα δεμένα πόδια, η απουσία εμφανών κακώσεων και τα αναπάντητα ερωτήματα για τις τελευταίες ημέρες της ζωής της
Τα κομμάτια του παζλ γύρω από τις συνθήκες θανάτου της 24χρονης γυναίκας, η σορός της οποίας εντοπίστηκε μέσα σε βαλίτσα στον Άγιο Παντελεήμονα, προσπαθούν να ενώσουν οι αστυνομικοί του Τμήματος Ανθρωποκτονιών, αναζητώντας στοιχεία για τις τελευταίες ημέρες της ζωής της, αλλά και για το ποιος εγκατέλειψε το πτώμα της σε πεζοδρόμιο της Αθήνας.
Οι Αρχές έχουν καταφέρει να λύσουν το πρώτο μέρος του μυστηρίου, ταυτοποιώντας τη νεαρή γυναίκα, ωστόσο μια σειρά από κρίσιμα ερωτήματα παραμένουν αναπάντητα. Πρόκειται για μια 24χρονη από την Μπουρκίνα Φάσο, της οποίας η εξαφάνιση είχε δηλωθεί στις 29 Οκτωβρίου, περίπου δέκα ημέρες πριν από τον εντοπισμό της σορού της, το απόγευμα της Κυριακής (8/11).
Όπως έχει γράψει το protothema.gr, το στοιχείο που οδήγησε τους αστυνομικούς στην ταυτότητά της ήταν τα δακτυλικά αποτυπώματα. Όπως διαπιστώθηκε, τα στοιχεία της υπήρχαν ήδη στη βάση δεδομένων της Ελληνικής Αστυνομίας, καθώς στο παρελθόν είχε απασχολήσει τις Αρχές για παραβάσεις της νομοθεσίας περί αλλοδαπών και συγκεκριμένα για παράνομη είσοδο στη χώρα.
Από την περαιτέρω έρευνα προέκυψε ότι φίλος της είχε δηλώσει την εξαφάνισή της στο Αστυνομικό Τμήμα Κυψέλης.
Ιδιαίτερη σημασία αποκτά το χρονικό διάστημα ανάμεσα στην καταγγελία εξαφάνισης και στον εκτιμώμενο χρόνο θανάτου της. Σύμφωνα με τα πρώτα ιατροδικαστικά ευρήματα, η 24χρονη φαίνεται να είχε χάσει τη ζωή της περίπου επτά ημέρες πριν από τον εντοπισμό της, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει αποσαφηνιστεί η αιτία θανάτου.
Το μυστήριο περιπλέκει ακόμη περισσότερο το γεγονός ότι η σορός δεν έφερε εμφανείς κακώσεις, ενώ τα πόδια της γυναίκας είχαν βρεθεί δεμένα. Πρόκειται για δύο στοιχεία που βρίσκονται στο επίκεντρο της έρευνας, καθώς οι αστυνομικοί επιχειρούν να διαπιστώσουν τι ακριβώς συνέβη και κάτω από ποιες συνθήκες το σώμα της τοποθετήθηκε στη βαλίτσα.
Την ίδια ώρα, ένα από τα βασικά ερωτήματα αφορά το πρόσωπο που μετέφερε και εγκατέλειψε τη βαλίτσα στη συμβολή των οδών Αλκαμένους και Χαρίσσης. Εκεί την εντόπισε το απόγευμα της Κυριακής ένας περαστικός, ο οποίος αντιλήφθηκε την έντονη δυσοσμία και ειδοποίησε την Αστυνομία.
Όταν οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο και έλεγξαν το περιεχόμενό της, βρέθηκαν μπροστά στη σορό της γυναίκας.
Οι Αρχές έχουν καταφέρει να λύσουν το πρώτο μέρος του μυστηρίου, ταυτοποιώντας τη νεαρή γυναίκα, ωστόσο μια σειρά από κρίσιμα ερωτήματα παραμένουν αναπάντητα. Πρόκειται για μια 24χρονη από την Μπουρκίνα Φάσο, της οποίας η εξαφάνιση είχε δηλωθεί στις 29 Οκτωβρίου, περίπου δέκα ημέρες πριν από τον εντοπισμό της σορού της, το απόγευμα της Κυριακής (8/11).
Όπως έχει γράψει το protothema.gr, το στοιχείο που οδήγησε τους αστυνομικούς στην ταυτότητά της ήταν τα δακτυλικά αποτυπώματα. Όπως διαπιστώθηκε, τα στοιχεία της υπήρχαν ήδη στη βάση δεδομένων της Ελληνικής Αστυνομίας, καθώς στο παρελθόν είχε απασχολήσει τις Αρχές για παραβάσεις της νομοθεσίας περί αλλοδαπών και συγκεκριμένα για παράνομη είσοδο στη χώρα.
Από την περαιτέρω έρευνα προέκυψε ότι φίλος της είχε δηλώσει την εξαφάνισή της στο Αστυνομικό Τμήμα Κυψέλης.
Οι τελευταίες ημέρες της 24χρονης στο μικροσκόπιοΜε την ταυτότητα της νεαρής γυναίκας πλέον γνωστή, οι έρευνες στρέφονται στο τι συνέβη από τη στιγμή που χάθηκαν τα ίχνη της μέχρι τον θάνατό της. Οι αστυνομικοί προσπαθούν να ανασυνθέσουν τη διαδρομή της, να προσδιορίσουν τις τελευταίες επαφές της και να εντοπίσουν στοιχεία που θα μπορούσαν να εξηγήσουν πώς κατέληξε νεκρή μέσα σε μια βαλίτσα.
Ιδιαίτερη σημασία αποκτά το χρονικό διάστημα ανάμεσα στην καταγγελία εξαφάνισης και στον εκτιμώμενο χρόνο θανάτου της. Σύμφωνα με τα πρώτα ιατροδικαστικά ευρήματα, η 24χρονη φαίνεται να είχε χάσει τη ζωή της περίπου επτά ημέρες πριν από τον εντοπισμό της, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει αποσαφηνιστεί η αιτία θανάτου.
Το μυστήριο περιπλέκει ακόμη περισσότερο το γεγονός ότι η σορός δεν έφερε εμφανείς κακώσεις, ενώ τα πόδια της γυναίκας είχαν βρεθεί δεμένα. Πρόκειται για δύο στοιχεία που βρίσκονται στο επίκεντρο της έρευνας, καθώς οι αστυνομικοί επιχειρούν να διαπιστώσουν τι ακριβώς συνέβη και κάτω από ποιες συνθήκες το σώμα της τοποθετήθηκε στη βαλίτσα.
Την ίδια ώρα, ένα από τα βασικά ερωτήματα αφορά το πρόσωπο που μετέφερε και εγκατέλειψε τη βαλίτσα στη συμβολή των οδών Αλκαμένους και Χαρίσσης. Εκεί την εντόπισε το απόγευμα της Κυριακής ένας περαστικός, ο οποίος αντιλήφθηκε την έντονη δυσοσμία και ειδοποίησε την Αστυνομία.
Όταν οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο και έλεγξαν το περιεχόμενό της, βρέθηκαν μπροστά στη σορό της γυναίκας.
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