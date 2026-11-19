Από την πρώτη επιστολή του 1874 στη συμφωνία της Βοστώνης

Το 1874, ο πρώτος Πρόεδρος του Boston University, William F. Warren, έγραψε στον τότε Πρύτανη του Πανεπιστημίου Αθηνών, Γεώργιο Μακκά, προτείνοντας ανταλλαγές φοιτητών, προγραμμάτων σπουδών και πανεπιστημιακών εκδόσεων. Η αλληλογραφία των ετών 1874–1875 φυλάσσεται στο Ιστορικό Αρχείο του Πανεπιστημίου Αθηνών και τεκμηριώνει μια από τις πρώτες διεθνείς ακαδημαϊκές επαφές του Ιδρύματος.Στη σύγχρονη πορεία της συνεργασίας, σημαντικό σταθμό αποτέλεσε η επίσκεψη της Προέδρου του Boston University Melissa Gilliam στο Πανεπιστήμιο Αθηνών τον Οκτώβριο του 2025, όταν οι δύο πλευρές συζήτησαν δυνατότητες σύμπραξης στην εκπαίδευση και την έρευνα. Την άνοιξη του 2026 ακολούθησε η ανταποδοτική επίσκεψη του Πανεπιστημίου Αθηνών στη Βοστώνη.Με την υπογραφή της Συμφωνίας-Πλαίσιο στη Βοστώνη, τα δύο Πανεπιστήμια αποκτούν πλέον το θεσμικό πλαίσιο για να προχωρήσουν στην εξειδίκευση αυτών των προτάσεων. Έτσι από τη Βοστώνη ξεκινά ένα νέο κεφάλαιο για το Πανεπιστήμιο Αθηνών, με την ακαδημαϊκή αριστεία, την καινοτομία και την κοινωνική προσφορά να αποτελούν τη βάση μιας συνεργασίας που φιλοδοξεί να συμβάλει ουσιαστικά στη διαμόρφωση της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης του μέλλοντος.Στην αποστολή του Πανεπιστημίου Αθηνών , με επικεφαλής τον Πρύτανη, συμμετείχαν η Αντιπρύτανις Ακαδημαϊκών, Διεθνών Σχέσεων και Εξωστρέφειας, καθηγήτρια Σοφία Παπαϊωάννου, η Κοσμήτορας της Σχολής Επιστημών Υγείας, καθηγήτρια Παγώνα Λάγιου, ο Πρόεδρος της Ιατρικής Σχολής, καθηγητής Νικόλαος Αρκαδόπουλος, ο Αντιπρόεδρος της Ιατρικής Σχολής, καθηγητής Κωνσταντίνος Τσιούφης, η Διευθύντρια του Τομέα Βασικών Ιατρικών Επιστημών της Ιατρικής Σχολής, καθηγήτρια Ευθυμία (Έφη) Μπάσδρα και η εκτελεστική διευθύντρια Δρ. Ελένη Βασιλοπούλου.