Η σειρά Nature’s Promise, αποκλειστικά στα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνδυάζει ποιότητα, φυσικά συστατικά και πλούσια γεύση, με περισσότερες από 140 επιλογές για κάθε ώρα της ημέρας.
Λασίθι: Κατήγγειλε ότι τον ξυλοκόπησαν και τον λήστεψαν, αλλά η κάμερα ασφαλείας τον διέψευσε
Λασίθι: Κατήγγειλε ότι τον ξυλοκόπησαν και τον λήστεψαν, αλλά η κάμερα ασφαλείας τον διέψευσε
Η καταγγελία για εισβολή αγνώστων στο σπίτι και άγρια επίθεση κινητοποίησε τις Αρχές – Τι είδαν οι αρχές στο βιντεοληπτικό υλικό που έχουν στα χέρια
Μια περίεργη υπόθεση που διερευνούν οι αστυνομικές αρχές στο Λασίθι της Κρήτης, μετά την καταγγελία ενός 30χρονου άνδρα ότι έπεσε θύμα επίθεσης μέσα στο σπίτι του. Ο άνδρας είχε εμφανιστεί στην Αστυνομία με τραύματα, υποστηρίζοντας ότι άγνωστοι εισέβαλαν στην κατοικία του και επιχείρησαν να τον ληστέψουν.
Ο άνδρας εμφανίστηκε χθες στο νοσοκομείο της πόλης όπου διαμένει, έχοντας εμφανή σημάδια κακοποίησης στο πρόσωπο. Μώλωπες γύρω από τα μάτια, αίμα στο στόμα και τραύματα που παρέπεμπαν σε άγριο ξυλοδαρμό κινητοποίησαν τους γιατρούς, οι οποίοι του παρείχαν τις πρώτες βοήθειες και στη συνέχεια του έδωσαν εξιτήριο.
Λίγο αργότερα, ο ίδιος πέρασε το κατώφλι της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Αγίου Νικολάου, περιγράφοντας μια εφιαλτική εμπειρία. Σύμφωνα με την καταγγελία του, τρία έως πέντε άγνωστα σε εκείνον άτομα εισέβαλαν στο σπίτι του, αφού πρώτα παραβίασαν την πόρτα, και άρχισαν να τον χτυπούν με αγριότητα, απαιτώντας χρήματα.
Η υπόθεση έμοιαζε εξαρχής ιδιαίτερα σοβαρή, καθώς τα στοιχεία που περιέγραφε ο 40χρονος συνέθεταν το σκηνικό μιας βίαιης επίθεσης με χαρακτηριστικά ληστείας. Οι αστυνομικοί ξεκίνησαν αμέσως την έρευνα, αναζητώντας στοιχεία που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην ταυτοποίηση και τον εντοπισμό των φερόμενων δραστών.
Ωστόσο, η τεχνολογία και συγκεκριμένα το υλικό από κάμερα ασφαλείας ανέτρεψαν πλήρως την εικόνα που είχε αρχικά σχηματιστεί.
Σύμφωνα με το patris.gr, η εξέταση του βιντεοληπτικού υλικού έδωσε στους αστυνομικούς μια εντελώς διαφορετική εκδοχή των όσων είχαν συμβεί. Το επίμαχο χρονικό διάστημα δεν καταγράφηκε κανένα άλλο άτομο να μπαίνει στο σπίτι του 40χρονου. Αντίθετα, ο άνδρας φαίνεται να μπαίνει μόνος του στο σπίτι και, μετά από κάποιες ώρες, να βγαίνει από αυτό επίσης μόνος, αυτή τη φορά με εμφανή τα σημάδια των τραυματισμών του.
Παράλληλα, σύμφωνα με τις πληροφορίες, στην περιγραφή του είχε αναφέρει ότι οι άγνωστοι τον χτύπησαν, χωρίς ωστόσο να αφαιρέσουν χρήματα από το σπίτι του. Τα δεδομένα αυτά, σε συνδυασμό με το υλικό από την κάμερα ασφαλείας, άρχισαν να αποδομούν την αρχική καταγγελία.
Η ανατροπή ήταν πλήρης. Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι δεν υπήρξε εισβολή αγνώστων ούτε επίθεση από ομάδα δραστών. Ο ίδιος ο 40χρονος φέρεται να είχε προκαλέσει τα τραύματά του, ενώ, σύμφωνα με τις πληροφορίες, αντιμετωπίζει ζητήματα ψυχικής υγείας. Τελικά, παραδέχτηκε ότι αυτοτραυματίστηκε, βάζοντας τέλος στο θρίλερ που είχε αρχικά κινητοποιήσει τις αστυνομικές Αρχές.
Μετά την εξέλιξη αυτή, κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά του σε ψυχιατρική κλινική νοσοκομείου του Ηρακλείου, προκειμένου να νοσηλευτεί και να λάβει την απαραίτητη φροντίδα.
Ο άνδρας εμφανίστηκε χθες στο νοσοκομείο της πόλης όπου διαμένει, έχοντας εμφανή σημάδια κακοποίησης στο πρόσωπο. Μώλωπες γύρω από τα μάτια, αίμα στο στόμα και τραύματα που παρέπεμπαν σε άγριο ξυλοδαρμό κινητοποίησαν τους γιατρούς, οι οποίοι του παρείχαν τις πρώτες βοήθειες και στη συνέχεια του έδωσαν εξιτήριο.
Λίγο αργότερα, ο ίδιος πέρασε το κατώφλι της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Αγίου Νικολάου, περιγράφοντας μια εφιαλτική εμπειρία. Σύμφωνα με την καταγγελία του, τρία έως πέντε άγνωστα σε εκείνον άτομα εισέβαλαν στο σπίτι του, αφού πρώτα παραβίασαν την πόρτα, και άρχισαν να τον χτυπούν με αγριότητα, απαιτώντας χρήματα.
Η υπόθεση έμοιαζε εξαρχής ιδιαίτερα σοβαρή, καθώς τα στοιχεία που περιέγραφε ο 40χρονος συνέθεταν το σκηνικό μιας βίαιης επίθεσης με χαρακτηριστικά ληστείας. Οι αστυνομικοί ξεκίνησαν αμέσως την έρευνα, αναζητώντας στοιχεία που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην ταυτοποίηση και τον εντοπισμό των φερόμενων δραστών.
Ωστόσο, η τεχνολογία και συγκεκριμένα το υλικό από κάμερα ασφαλείας ανέτρεψαν πλήρως την εικόνα που είχε αρχικά σχηματιστεί.
Σύμφωνα με το patris.gr, η εξέταση του βιντεοληπτικού υλικού έδωσε στους αστυνομικούς μια εντελώς διαφορετική εκδοχή των όσων είχαν συμβεί. Το επίμαχο χρονικό διάστημα δεν καταγράφηκε κανένα άλλο άτομο να μπαίνει στο σπίτι του 40χρονου. Αντίθετα, ο άνδρας φαίνεται να μπαίνει μόνος του στο σπίτι και, μετά από κάποιες ώρες, να βγαίνει από αυτό επίσης μόνος, αυτή τη φορά με εμφανή τα σημάδια των τραυματισμών του.
Παράλληλα, σύμφωνα με τις πληροφορίες, στην περιγραφή του είχε αναφέρει ότι οι άγνωστοι τον χτύπησαν, χωρίς ωστόσο να αφαιρέσουν χρήματα από το σπίτι του. Τα δεδομένα αυτά, σε συνδυασμό με το υλικό από την κάμερα ασφαλείας, άρχισαν να αποδομούν την αρχική καταγγελία.
Η ανατροπή ήταν πλήρης. Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι δεν υπήρξε εισβολή αγνώστων ούτε επίθεση από ομάδα δραστών. Ο ίδιος ο 40χρονος φέρεται να είχε προκαλέσει τα τραύματά του, ενώ, σύμφωνα με τις πληροφορίες, αντιμετωπίζει ζητήματα ψυχικής υγείας. Τελικά, παραδέχτηκε ότι αυτοτραυματίστηκε, βάζοντας τέλος στο θρίλερ που είχε αρχικά κινητοποιήσει τις αστυνομικές Αρχές.
Μετά την εξέλιξη αυτή, κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά του σε ψυχιατρική κλινική νοσοκομείου του Ηρακλείου, προκειμένου να νοσηλευτεί και να λάβει την απαραίτητη φροντίδα.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα