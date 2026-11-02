Λασίθι: Κατήγγειλε ότι τον ξυλοκόπησαν και τον λήστεψαν, αλλά η κάμερα ασφαλείας τον διέψευσε

Η καταγγελία για εισβολή αγνώστων στο σπίτι και άγρια επίθεση κινητοποίησε τις Αρχές – Τι είδαν οι αρχές στο βιντεοληπτικό υλικό που έχουν στα χέρια