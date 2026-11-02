Θεσσαλονίκη: Κινητοποίηση στην Τούμπα για να αποτραπεί η έξωση ηλικιωμένου ζευγαριού από το σπίτι του
ΕΛΛΑΔΑ
Θεσσαλονίκη Έξωση Τούμπα

Θεσσαλονίκη: Κινητοποίηση στην Τούμπα για να αποτραπεί η έξωση ηλικιωμένου ζευγαριού από το σπίτι του

Πρόκειται για δύο χαμηλοσυνταξιούχους, 77 και 75 ετών, που έχασαν το σπίτι τους το 2021 - Ο 77χρονος αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα υγείας - Αποδοκιμασίες κατά της δικαστικής επιμελήτριας που έφτασε στο σημείο

Θεσσαλονίκη: Κινητοποίηση στην Τούμπα για να αποτραπεί η έξωση ηλικιωμένου ζευγαριού από το σπίτι του
Στράτος Λούβαρης
11 ΣΧΟΛΙΑ
Κινητοποίηση έξω από διαμέρισμα ηλικιωμένου ζευγαριού στην περιοχή της Τούμπας στη Θεσσαλονίκη, πραγματοποιούν αυτή την ώρα μέλη εργατικών σωματείων και συλλογικότητες καθώς, όπως λένε, απειλείται με άμεση έξωση.

Σύμφωνα με το σχετικό κάλεσμα για την συγκέντρωση, στο συγκεκριμένο διαμέρισμα διαμένει ένα ζευγάρι 77 και 75 ετών, οι οποίοι είναι πολιτικοί πρόσφυγες από την Τσεχοσλοβακία.

Πρόκειται για χαμηλοσυνταξιούχους που αγωνίζονται να επιβιώσουν. Ο 77χρονος συνταξιούχος (Λ. Π.) είναι καρκινοπαθής υπό θεραπεία, πάσχει από άνοια και έχει υποστεί πρόσφατο εγκεφαλικό επεισόδιο.

Θεσσαλονίκη: Κινητοποίηση στην Τούμπα για να αποτραπεί η έξωση ηλικιωμένου ζευγαριού από το σπίτι του

Το ζευγάρι, όπως επισημαίνουν οι διαδηλωτές, έχασε το σπίτι τους από τα funds το 2021.

Οι προσπάθειες όλων των προηγούμενων ετών με κάθε νόμιμο μέσο να αποφευχθεί η εκποίηση και η έξωση απέβησαν άκαρπες, και ενημερώθηκαν πως σήμερα δικαστικός επιμελητής και αστυνομικοί θα μεταβούν στην οικία τους για να πραγματοποιήσουν την αποβολή τους από το ακίνητο.

Θεσσαλονίκη: Κινητοποίηση στην Τούμπα για να αποτραπεί η έξωση ηλικιωμένου ζευγαριού από το σπίτι του
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«Είναι ένα σπίτι το οποίο η τράπεζα κατέσχεσε επειδή ο πατέρας μπήκε εγγυητής στο στεγαστικό δάνειο του γιου του, το σπίτι του οποίου επίσης κατασχέθηκε. Θέλουμε να πάμε στα δικαστήρια, να βγει μια απόφαση που να μας λέει ότι μπορούμε να μείνουμε, όχι να έρχονται και να μας ανακοινώνουν ότι σε τρεις μέρες θα πρέπει να φύγουμε, χωρίς να μας δίνουν χρόνο ούτε για να μαζέψουμε τα πράγματά μας. Εμείς τους γονείς τους πήραμε από εδώ, γιατί δεν θα το άντεχαν», δήλωσε μεταξύ άλλων ο γιος του ηλικιωμένου ζευγαριού.


Αυτή την ώρα οι συγκεντρωμένοι βρίσκονται έξω από την πολυκατοικία, ενώ πριν από λίγο στο σημείο έφτασε και δικαστική επιμελήτρια την οποία αποδοκίμασαν.


Στράτος Λούβαρης
11 ΣΧΟΛΙΑ

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