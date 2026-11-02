Θεσσαλονίκη: Κινητοποίηση στην Τούμπα για να αποτραπεί η έξωση ηλικιωμένου ζευγαριού από το σπίτι του

Πρόκειται για δύο χαμηλοσυνταξιούχους, 77 και 75 ετών, που έχασαν το σπίτι τους το 2021 - Ο 77χρονος αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα υγείας - Αποδοκιμασίες κατά της δικαστικής επιμελήτριας που έφτασε στο σημείο