Συνελήφθη στα Ιωάννινα καταζητούμενος με ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης για ναρκωτικά και εγκληματική οργάνωση
ΕΛΛΑΔΑ
Ιωάννινα Ναρκωτικά

Συνελήφθη στα Ιωάννινα καταζητούμενος με ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης για ναρκωτικά και εγκληματική οργάνωση

Ο άνδρας αναζητούνταν από τις βελγικές Αρχές για υποθέσεις διακίνησης ναρκωτικών και ψυχοτρόπων ουσιών – Τα αδικήματα επισύρουν ποινή φυλάκισης έως 15 ετών, σύμφωνα με τη βελγική νομοθεσία

Συνελήφθη στα Ιωάννινα καταζητούμενος με ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης για ναρκωτικά και εγκληματική οργάνωση
Στη σύλληψη ενός αλλοδαπού, ο οποίος αναζητούνταν διεθνώς από τις βελγικές αρχές, προχώρησαν το μεσημέρι της Κυριακής 1 Νοεμβρίου αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ιωαννίνων.

Κατά τον αστυνομικό έλεγχο διαπιστώθηκε ότι σε βάρος του εκκρεμούσε ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης, το οποίο είχαν εκδώσει οι βελγικές αρχές για υποθέσεις παράνομης διακίνησης ναρκωτικών και ψυχοτρόπων ουσιών, καθώς και συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση.

Σύμφωνα με το epiruspost.gr, τα αδικήματα για τα οποία αναζητούνταν προβλέπουν, βάσει του βελγικού ποινικού κώδικα, μέγιστη ποινή φυλάκισης έως 15 έτη.

Ο συλληφθείς πρόκειται να οδηγηθεί στην αρμόδια εισαγγελική αρχή, προκειμένου να ακολουθηθεί η προβλεπόμενη διαδικασία για την εκτέλεση του ευρωπαϊκού εντάλματος.

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης