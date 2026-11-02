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Συνελήφθη στα Ιωάννινα καταζητούμενος με ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης για ναρκωτικά και εγκληματική οργάνωση
Συνελήφθη στα Ιωάννινα καταζητούμενος με ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης για ναρκωτικά και εγκληματική οργάνωση
Ο άνδρας αναζητούνταν από τις βελγικές Αρχές για υποθέσεις διακίνησης ναρκωτικών και ψυχοτρόπων ουσιών – Τα αδικήματα επισύρουν ποινή φυλάκισης έως 15 ετών, σύμφωνα με τη βελγική νομοθεσία
Στη σύλληψη ενός αλλοδαπού, ο οποίος αναζητούνταν διεθνώς από τις βελγικές αρχές, προχώρησαν το μεσημέρι της Κυριακής 1 Νοεμβρίου αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ιωαννίνων.
Κατά τον αστυνομικό έλεγχο διαπιστώθηκε ότι σε βάρος του εκκρεμούσε ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης, το οποίο είχαν εκδώσει οι βελγικές αρχές για υποθέσεις παράνομης διακίνησης ναρκωτικών και ψυχοτρόπων ουσιών, καθώς και συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση.
Σύμφωνα με το epiruspost.gr, τα αδικήματα για τα οποία αναζητούνταν προβλέπουν, βάσει του βελγικού ποινικού κώδικα, μέγιστη ποινή φυλάκισης έως 15 έτη.
Ο συλληφθείς πρόκειται να οδηγηθεί στην αρμόδια εισαγγελική αρχή, προκειμένου να ακολουθηθεί η προβλεπόμενη διαδικασία για την εκτέλεση του ευρωπαϊκού εντάλματος.
Κατά τον αστυνομικό έλεγχο διαπιστώθηκε ότι σε βάρος του εκκρεμούσε ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης, το οποίο είχαν εκδώσει οι βελγικές αρχές για υποθέσεις παράνομης διακίνησης ναρκωτικών και ψυχοτρόπων ουσιών, καθώς και συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση.
Σύμφωνα με το epiruspost.gr, τα αδικήματα για τα οποία αναζητούνταν προβλέπουν, βάσει του βελγικού ποινικού κώδικα, μέγιστη ποινή φυλάκισης έως 15 έτη.
Ο συλληφθείς πρόκειται να οδηγηθεί στην αρμόδια εισαγγελική αρχή, προκειμένου να ακολουθηθεί η προβλεπόμενη διαδικασία για την εκτέλεση του ευρωπαϊκού εντάλματος.
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