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Τραγωδία με 30χρονο νεκρό σε τροχαίο στο Κερατσίνι, η μηχανή του προσέκρουσε σε προστατευτικά και έπεσε σε σταθμευμένα ΙΧ
Τραγωδία με 30χρονο νεκρό σε τροχαίο στο Κερατσίνι, η μηχανή του προσέκρουσε σε προστατευτικά και έπεσε σε σταθμευμένα ΙΧ
Το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Τετάρτης στη λεωφόρο Δημοκρατίας στο Κερατσίνι
Τραγωδία λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Τετάρτης στο Κερατσίνι με έναν 30χρονο να χάνει τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα.
Σύμφωνα με πληροφορίες το τροχαίο σημειώθηκε στη λεωφόρο Δημοκρατίας όταν η μηχανή στην οποία επέβαινε ο 30χρονος αρχικά προσέκρουσε στα προστατευτικά του δρόμου και στη συνέχεια έπεσε σε σταθμευμένα ΙΧ.
Ο 30χρονος μεταφέρθηκε βαρύτατα τραυματισμένος στο νοσοκομείο Τζάνειο όπου κατέληξε λίγη ώρα αργότερα.
Προανάκριση για το δυστύχημα διεξάγει το αρμόδιο τμήμα τροχαίας.
Σύμφωνα με πληροφορίες το τροχαίο σημειώθηκε στη λεωφόρο Δημοκρατίας όταν η μηχανή στην οποία επέβαινε ο 30χρονος αρχικά προσέκρουσε στα προστατευτικά του δρόμου και στη συνέχεια έπεσε σε σταθμευμένα ΙΧ.
Ο 30χρονος μεταφέρθηκε βαρύτατα τραυματισμένος στο νοσοκομείο Τζάνειο όπου κατέληξε λίγη ώρα αργότερα.
Προανάκριση για το δυστύχημα διεξάγει το αρμόδιο τμήμα τροχαίας.
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