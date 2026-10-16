Ρόδος: Δεκτή η αίτηση πολίτη για τη διόρθωση της ληξιαρχικής πράξης γέννησής του σύμφωνα με το φύλο με το οποίο αυτοπροσδιορίζεται
ΕΛΛΑΔΑ
Ρόδος Επαναπροσδιορισμός φύλου Δικαστήριο

Ρόδος: Δεκτή η αίτηση πολίτη για τη διόρθωση της ληξιαρχικής πράξης γέννησής του σύμφωνα με το φύλο με το οποίο αυτοπροσδιορίζεται

Ο αιτών προσέφυγε στη Δικαιοσύνη επικαλούμενος την ασυμφωνία μεταξύ του φύλου που είχε καταχωριστεί κατά τη γέννησή του και της προσωπικής του ταυτότητας φύλου, ζητώντας την τροποποίηση των ληξιαρχικών στοιχείων του

Ρόδος: Δεκτή η αίτηση πολίτη για τη διόρθωση της ληξιαρχικής πράξης γέννησής του σύμφωνα με το φύλο με το οποίο αυτοπροσδιορίζεται
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Δεκτή έγινε από το Μονομελές Πρωτοδικείο Ρόδου αίτηση που κατατέθηκε για τη διόρθωση του καταχωρισμένου φύλου, του ονόματος και του επωνύμου ενός κατοίκου του νησιού, κάνοντας δεκτή αίτηση για τη διόρθωση του καταχωρισμένου φύλου, του ονόματος και του επωνύμου του, ώστε τα επίσημα στοιχεία του να ανταποκρίνονται στην ταυτότητα φύλου του.

Όπως αναφέρει η rodiaki.gr, πρόκειται για την υπ’ αριθ. 438/2026 απόφαση, με την οποία το Δικαστήριο επέτρεψε τη διόρθωση της ληξιαρχικής πράξης γέννησης, εφαρμόζοντας τις διατάξεις του Ν. 4491/2017 για τη νομική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου.

Ο αιτών προσέφυγε στη Δικαιοσύνη επικαλούμενος την ασυμφωνία μεταξύ του φύλου που είχε καταχωριστεί κατά τη γέννησή του και της προσωπικής του ταυτότητας φύλου. Με την αίτησή του ζητούσε την τροποποίηση των ληξιαρχικών στοιχείων του, ώστε αυτά να ανταποκρίνονται στον τρόπο με τον οποίο βιώνει και εκφράζει την ταυτότητά του.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, το Μονομελές Πρωτοδικείο Ρόδου έκανε δεκτό το αίτημα, κρίνοντας στο πλαίσιο της σχετικής νομοθεσίας ότι η νομική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου δεν προϋποθέτει χειρουργική επέμβαση ή άλλου είδους ιατρική παρέμβαση.

Η απόφαση αναδεικνύει τη σημασία της νομικής αναγνώρισης της ταυτότητας φύλου και της αντιστοίχισης των επίσημων εγγράφων με την προσωπική ταυτότητα του ατόμου. Παράλληλα, υπογραμμίζει τη σύνδεση του αυτοπροσδιορισμού με την προστασία της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της ιδιωτικής ζωής και της ελεύθερης ανάπτυξης της προσωπικότητας.

Τον αιτούντα εκπροσώπησε η δικηγόρος Ρόδου Φαίδρα Γ. Καταβενάκη.
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