Ισχυρή βροχή στην Αθήνα, πλημμύρες σε Πειραιά, Πέραμα, Μέγαρα, Πικέρμι, 112 στη Σκιάθο, Red Code για 8 περιοχές
Ισχυρή βροχή στην Αθήνα, πλημμύρες σε Πειραιά, Πέραμα, Μέγαρα, Πικέρμι, 112 στη Σκιάθο, Red Code για 8 περιοχές
Καταρρακτώδης βροχή στο Πέραμα και μεγάλα ύψη βροχής σε πολλές περιοχές της Αττικής – Πιθανότητα έντονων φαινομένων την Τετάρτη, με ανέμους έως 8 μποφόρ και ριπές 100 χλμ./ώρα - Εκτροπές στην Παλιά Εθνική Οδό Αθηνών - Κορίνθου
Σφοδρό είναι το πέρασμα της κακοκαιρίας από την Αττική και τη Σκιάθο, με τις ισχυρές βροχοπτώσεις να προκαλούν σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία και τις Αρχές να βρίσκονται σε επιφυλακή. Στην Αττική, η Τροχαία έχει προχωρήσει σε εκτροπές κυκλοφορίας σε Πικέρμι, Μέγαρα και Πειραιά, ενώ η βροχή συνεχίζεται με αμείωτη ένταση στο κέντρο της Αθήνας. Ακόμη πιο δύσκολη είναι η κατάσταση στη Σκιάθο, όπου δύο ΙΧ παρασύρθηκαν από τα ορμητικά νερά, το μισό νησί έχει μείνει χωρίς ρεύμα και εστάλη μήνυμα του 112 για περιορισμό των μετακινήσεων, την ώρα που τα ύψη βροχής έχουν ξεπεράσει τα 100 χιλιοστά σε περιοχές του Αγίου Όρους και έχουν φτάσει τα 85 χιλιοστά στο Πέραμα.
Έντονη βροχόπτωση σημειώθηκε στην Αττική, προκαλώντας προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων καθώς τα έντονα καιρικά φαινόμενα δυσκολεύουν ιδιαίτερα τους οδηγούς, με την Τροχαία να προχωρά σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.
Συγκεκριμένα, εκτροπές κυκλοφορίας πραγματοποιούνται στην οδό Ήμερου Πεύκου από το ύψος της οδού Αγίου Ιωάννου στο Πικέρμι και στην Παλιά Εθνική Οδός Αθηνών – Κορίνθου από 39,5 X/Θ έως 39,7 X/Θ στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα στην περιοχή των Μεγάρων, όπου διενεργείται αντιδρόμηση από έτερο ρεύμα κυκλοφορίας.
Προβλήματα υπάρχουν και στην οδό Ομηρίδου Σκυλίτση από το ύψος της οδού Τζαβέλλα στο ρεύμα προς την λεωφόρο Ποσειδώνος στην περιοχή του Πειραιά.
Την ίδια ώρα στο κέντρο της πρωτεύουσας η βροχή πέφτει με αμείωτο ρυθμό, με τους πολίτες να προσπαθούν με κάθε τρόπο να προφυλαχτούν, ενώ δύσκολες είναι οι συνθήκες και για τους οδηγούς.
Δείτε βίντεο από το κέντρο της Αθήνας
Στις 00:32 τα ξημερώματα της Τετάρτης (14/10) εστάλη εξαιρετικά επείγουσα ειδοποίηση του 112, καλώντας κατοίκους και επισκέπτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους. Η κατάσταση στο οδικό δίκτυο είναι ιδιαίτερα δύσκολη, με προβλήματα σε αρκετές περιοχές του νησιού, ενώ ο δήμαρχος προτίθεται να ζητήσει την κήρυξη της Σκιάθου σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.
Μήνυμα του 112 για περιορισμό των μετακινήσεων
Η Πολιτική Προστασία ενεργοποίησε το 112 εξαιτίας των έντονων καιρικών φαινομένων που πλήττουν το νησί, ζητώντας από τους πολίτες να αποφεύγουν κάθε μη αναγκαία μετακίνηση και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων Αρχών.
Στο μήνυμα αναφέρεται χαρακτηριστικά: «Έντονα καιρικά φαινόμενα στο νησί της Σκιάθου. Περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως απαραίτητες. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».
Έντονη βροχόπτωση σημειώθηκε στην Αττική, προκαλώντας προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων καθώς τα έντονα καιρικά φαινόμενα δυσκολεύουν ιδιαίτερα τους οδηγούς, με την Τροχαία να προχωρά σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.
Συγκεκριμένα, εκτροπές κυκλοφορίας πραγματοποιούνται στην οδό Ήμερου Πεύκου από το ύψος της οδού Αγίου Ιωάννου στο Πικέρμι και στην Παλιά Εθνική Οδός Αθηνών – Κορίνθου από 39,5 X/Θ έως 39,7 X/Θ στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα στην περιοχή των Μεγάρων, όπου διενεργείται αντιδρόμηση από έτερο ρεύμα κυκλοφορίας.
Προβλήματα υπάρχουν και στην οδό Ομηρίδου Σκυλίτση από το ύψος της οδού Τζαβέλλα στο ρεύμα προς την λεωφόρο Ποσειδώνος στην περιοχή του Πειραιά.
Την ίδια ώρα στο κέντρο της πρωτεύουσας η βροχή πέφτει με αμείωτο ρυθμό, με τους πολίτες να προσπαθούν με κάθε τρόπο να προφυλαχτούν, ενώ δύσκολες είναι οι συνθήκες και για τους οδηγούς.
Δείτε βίντεο από το κέντρο της Αθήνας
Μήνυμα του 112 στη ΣκιάθοΣοβαρά προβλήματα προκαλεί η κακοκαιρία στη Σκιάθο, όπου δύο ΙΧ παρασύρθηκαν από τα ορμητικά νερά, ενώ υπάρχει διακοπή ηλεκτροδότησης στο μισό νησί.
Στις 00:32 τα ξημερώματα της Τετάρτης (14/10) εστάλη εξαιρετικά επείγουσα ειδοποίηση του 112, καλώντας κατοίκους και επισκέπτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους. Η κατάσταση στο οδικό δίκτυο είναι ιδιαίτερα δύσκολη, με προβλήματα σε αρκετές περιοχές του νησιού, ενώ ο δήμαρχος προτίθεται να ζητήσει την κήρυξη της Σκιάθου σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.
Μήνυμα του 112 για περιορισμό των μετακινήσεων
Η Πολιτική Προστασία ενεργοποίησε το 112 εξαιτίας των έντονων καιρικών φαινομένων που πλήττουν το νησί, ζητώντας από τους πολίτες να αποφεύγουν κάθε μη αναγκαία μετακίνηση και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων Αρχών.
Στο μήνυμα αναφέρεται χαρακτηριστικά: «Έντονα καιρικά φαινόμενα στο νησί της Σκιάθου. Περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως απαραίτητες. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».
⚠️Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣— 112 Greece (@112Greece) October 13, 2026
🆘 Έντονα καιρικά φαινόμενα στο νησί της #Σκιάθου
‼️ Περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως απαραίτητες
‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
ℹ️ https://t.co/1XyhLLGrik@pyrosvestiki@hellenicpolice
Η ειδοποίηση εστάλη στις 00:32, ενώ η κακοκαιρία βρισκόταν σε πλήρη εξέλιξη.
⚠️Activation 1⃣1⃣2⃣— 112 Greece (@112Greece) October 13, 2026
🆘 Severe weather conditions in #Skiathos island
‼️ Limit your movement to the absolutely necessary
‼️ Follow the instructions of the Authorities
ℹ️ https://t.co/1XyhLLGrik@pyrosvestiki@hellenicpolice
Οι Αρχές απευθύνουν έκκληση για αυξημένη προσοχή, ιδιαίτερα σε σημεία όπου υπάρχει κίνδυνος πλημμύρας, συγκέντρωσης υδάτων ή διακοπής της κυκλοφορίας.
Προβλήματα στην περιφερειακή οδό, στην Αγία Παρασκευή και στον ΠλατανιάΗ ισχυρή βροχόπτωση έχει προκαλέσει σημαντικές δυσκολίες στις μετακινήσεις. Στην περιφερειακή οδό, στο ύψος του σούπερ μάρκετ Σκλαβενίτης, η κυκλοφορία διεξάγεται με δυσκολία, ενώ στην περιοχή του ξενοδοχείου Κασσάνδρα η διέλευση των οχημάτων είναι σχεδόν αδύνατη.
Πολλά προβλήματα καταγράφονται επίσης στην Αγία Παρασκευή και στον Πλατανιά, ενώ δύο ΙΧ παρασύρθηκαν από τα νερά. Ο δήμαρχος αναμένεται να ζητήσει να κηρυχθεί το νησί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, λόγω των επιπτώσεων της κακοκαιρίας.
Οι κάτοικοι καλούνται να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους μέχρι νεότερης ενημέρωσης και να αποφεύγουν τη διέλευση από χειμάρρους, ρέματα και πλημμυρισμένους δρόμους.
Πού έβρεξε περισσότεροΣύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr, έως τις 22.00 το βράδυ της Τρίτης μεγάλα ύψη βροχής καταγράφηκαν στη Σιμωνόπετρα και στη Μεγίστη Λαύρα του Αγίου Όρους ξεπερνώντας τα 100 χιλιοστά αντίστοιχα. Επιπλέον, στο Πέραμα Αττικής σύμφωνα με το ΜΕΤΕΟ/ΕΑΑ, ο συνολικός ημερήσιος υετός μέχρι τις 22.00 έφτασε τα 85mm ενώ σε άλλες περιοχές της Αττικής όπως η Παλαιοκούνδουρα Μάνδρας και η Σαλαμίνα ο συνολικός ημερήσιος υετός ξεπέρασε τα 60 χιλιοστά.
Δείτε βίντεο από το Πέραμα
Δείτε τον χάρτη του meteo με τον συνολικό ημερήσιο υετό, καθώς επίσης και τα οκτώ μεγαλύτερα ύψη βροχής που έχουν σημειωθεί σήμερα έως τις 22.00
Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία έχει αναβαθμίσει το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού σε έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων, εκδίδοντας κόκκινη προειδοποίηση για περιοχές της χώρας και πορτοκαλί προειδοποίηση για την Αττική.
Σύμφωνα με την ΕΜΥ, ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται στην Αττική από αργά το απόγευμα της Τρίτης έως τις πρώτες ώρες της Τετάρτης, ενώ η πρόγνωση του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών δείχνει ότι η κακοκαιρία θα συνεχιστεί και αύριο, με πιθανότητα τοπικά έντονων φαινομένων, κυρίως στα βόρεια του νομού.
Πώς θα εξελιχθεί η κακοκαιρία στην Αττική τις επόμενες ώρεςΉδη από το απόγευμα της Τρίτης, οι βροχοπτώσεις έχουν παρουσιάσει μεγάλη ένταση σε περιοχές της Αττικής. Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr, στις 19:15 στο Πέραμα καταγράφηκε καταρρακτώδης βροχή με ρυθμό 160 χιλιοστά ανά ώρα.
Πολύ ισχυρή βροχόπτωση σημειώθηκε επίσης στην Παραλία Ασπροπύργου, με ρυθμό 43,4 χιλιοστά ανά ώρα, στον Ασπρόπυργο με 34,6 χιλιοστά ανά ώρα, στη Μάνδρα με 21 χιλιοστά ανά ώρα και στη Νέα Μάκρη με 15,4 χιλιοστά ανά ώρα.
Σε ό,τι αφορά το συνολικό ύψος βροχής έως τις 19:00, η Παλαιοκούνδουρα Μάνδρας είχε συγκεντρώσει 56,6 χιλιοστά, ενώ σημαντικές ποσότητες καταγράφηκαν στην Κάντζα με 31,8 χιλιοστά, στη Νέα Μάκρη με 30,6, στην Παραλία Ασπροπύργου με 29 και στην Ελευσίνα με 28 χιλιοστά.
Στο Πέραμα είχαν καταγραφεί συνολικά 27,2 χιλιοστά βροχής, στην Ιπποκράτειο Πολιτεία 27, στην Παλλήνη από 20,4 έως 22,8, στην Πάρνηθα 21,2, στο Παλαιό Φάληρο 20,8, στον Ασπρόπυργο 20,4 και στα Σπάτα 19,2 χιλιοστά.
Για τις επόμενες ώρες, η ΕΜΥ διατηρεί την πορτοκαλί προειδοποίηση για την Αττική, καθώς αναμένονται κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες, οι οποίες ενδέχεται να συνοδεύονται από χαλαζοπτώσεις.
Τι καιρό θα κάνει την Τετάρτη στην ΑθήναΗ Τετάρτη (14/10) αναμένεται να είναι ακόμη μία ημέρα με βροχές, ισχυρούς ανέμους και χαμηλότερες θερμοκρασίες για την Αττική.
Σύμφωνα με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, προβλέπονται βροχές και πιθανώς σποραδικές καταιγίδες, οι οποίες ενδέχεται να είναι τοπικά έντονες κυρίως στα βόρεια του νομού. Μάλιστα, η Βόρεια Αττική περιλαμβάνεται στις περιοχές όπου είναι πιθανό να σημειωθούν μεγάλα ύψη βροχής.
Ιδιαίτερη προσοχή απαιτούν και οι άνεμοι, καθώς στην Αττική θα πνέουν βόρειοι 6 έως 7 μποφόρ και τοπικά στα ανατολικά έως 8 μποφόρ, με τις ριπές τους να μπορούν να φτάσουν τα 90 με 100 χιλιόμετρα την ώρα.
Η θερμοκρασία στην Αθήνα και την υπόλοιπη Αττική θα κυμανθεί από 15 έως 19 βαθμούς Κελσίου.
Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ, τα ισχυρά φαινόμενα που περιλαμβάνονται στην πορτοκαλί προειδοποίηση αναμένεται να περιοριστούν μετά τις πρώτες ώρες της Τετάρτης. Ωστόσο, η πρόγνωση του Αστεροσκοπείου εξακολουθεί να δίνει βροχές και πιθανές καταιγίδες για την περιοχή κατά τη διάρκεια της ημέρας.
Κόκκινη προειδοποίηση για την ΕύβοιαΗ Εύβοια βρίσκεται στο επίκεντρο της κακοκαιρίας, με την ΕΜΥ να έχει εκδώσει κόκκινη προειδοποίηση για ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα έχουν μεγάλη ένταση και διάρκεια. Τα φαινόμενα προβλέπεται να συνεχιστούν έως αργά το απόγευμα της Τετάρτης.
Ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένονται επίσης στις Σποράδες και τη Μαγνησία έως το απόγευμα, στη Χαλκιδική έως τις πρωινές ώρες, στα Δωδεκάνησα έως το απόγευμα και στην Κρήτη, κυρίως στα Χανιά και το Ρέθυμνο, έως αργά τη νύχτα.
Παράλληλα, πολύ θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι 8 με 9 και πρόσκαιρα έως 10 μποφόρ προβλέπονται από το βράδυ της Τρίτης στο βόρειο Αιγαίο και σταδιακά στο κεντρικό Αιγαίο, με διάρκεια έως αργά τη νύχτα της Τετάρτης.
Το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών προβλέπει επίσης αυξημένο κίνδυνο τοπικών χαλαζοπτώσεων στο Αιγαίο, κυρίως στα Δωδεκάνησα και την Κρήτη, καθώς και παροδικές χιονοπτώσεις στα υψηλότερα ορεινά της Στερεάς, της Θεσσαλίας και της βόρειας χώρας.
Στη Θεσσαλονίκη, την Τετάρτη αναμένονται παροδικές βροχές με βελτίωση από το μεσημέρι, βορειοδυτικοί άνεμοι 4 έως 5 μποφόρ και θερμοκρασία από 12 έως 17 βαθμούς Κελσίου.
Σε «Red Code» οκτώ περιοχέςΗ Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έθεσε σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code, από τις μεσημβρινές ώρες σήμερα έως και αύριο, Τετάρτη:
- Την Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
- Την Περιφερειακή Ενότητα Σποράδων, της Περιφέρειας Θεσσαλίας
- Την Περιφέρεια Αττικής
- Την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
- Την Περιφέρεια Κρήτης
- Τις Περιφερειακές Ενότητες Σάμου και Ικαρίας, της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και
- Την Περιφέρεια Πελοποννήσου
καθώς σύμφωνα με το Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων (ΕΔΕΚΦ) που εκδόθηκε σήμερα, Τρίτη, από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου από την Εκδήλωση Καιρικών Φαινομένων και Πάσης Φύσεως Κινδύνων Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ο κίνδυνος εκδήλωσης πλημμυρικών φαινομένων και ο κίνδυνος από την επικράτηση πολύ θυελλωδών ανέμων, προβλέπεται να είναι υψηλός στις εν λόγω περιοχές.
Όπως επισημαίνει το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας σε ανακοίνωσή του, στην κατάσταση κινητοποίησης (Red Code) ο Εθνικός Μηχανισμός τίθεται σε πλήρη κινητοποίηση, ενεργοποιώντας και αναπτύσσοντας το αναγκαίο ανθρώπινο δυναμικό και τα αντίστοιχα προς τις ανάγκες, υλικά και μέσα για την ετοιμότητα ενόψει επαπειλούμενου κινδύνου, για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών από την εκδήλωση καταστροφικού φαινομένου και δρομολογούνται δράσεις βραχείας αποκατάστασης, αρωγής και υποστήριξης για τη μετρίαση των επιπτώσεων καταστροφής.
Στο πλαίσιο αυτό, οι δήμοι και οι περιφέρειες καλούνται να συγκαλέσουν άμεσα τα Τοπικά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Τ.Ε.Σ.Ο.Π.Π.) και τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Π.Ε.Σ.Ο.Π.Π.) αντίστοιχα, προκειμένου να εξετάσουν θέματα που συνδέονται με την ετοιμότητα και την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων και την επικράτηση πολύ θυελλωδών ανέμων.
Παράλληλα, όπως τονίζεται στη σχετική ανακοίνωση, το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ.) έχει ήδη επικοινωνήσει με τους ΟΤΑ Α' και Β' βαθμού, καθώς και με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για την εξέλιξη των καιρικών φαινομένων προκειμένου να υπάρχει η αντίστοιχη επιχειρησιακή ετοιμότητα και αντιμετώπιση των συνεπειών αυτών.
Σημειώνεται ότι την Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου συγκάλεσε ο γενικός γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Παπαευσταθίου.
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