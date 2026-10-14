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Στο αποκορύφωμά της η κακοκαιρία με ισχυρές καταιγίδες, 10 μποφόρ και βουτιά της θερμοκρασίας, η πρόγνωση Τσατραφύλλια στο protothema
ΕΛΛΑΔΑ
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Στο αποκορύφωμά της η κακοκαιρία με ισχυρές καταιγίδες, 10 μποφόρ και βουτιά της θερμοκρασίας, η πρόγνωση Τσατραφύλλια στο protothema

Αυξημένος ο κίνδυνος πλημμυρικών επεισοδίων - Βροχές και καταιγίδες και σήμερα στην Αττική - Πότε βελτιώνεται το σκηνικό

Στο αποκορύφωμά της η κακοκαιρία με ισχυρές καταιγίδες, 10 μποφόρ και βουτιά της θερμοκρασίας, η πρόγνωση Τσατραφύλλια στο protothema
Γιώργος Τσατραφύλλιας
Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται το ισχυρό κύμα κακοκαιρίας που έφτασε από την Ιταλία και θα συνεχίσει να επηρεάζει και σήμερα τη χώρα μας, με έντονες βροχές, ισχυρές καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις και θυελλώδεις ανέμους.

Παράλληλα, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του protothema.gr, Γιώργο Τσατραφύλλια η μεταφορά ψυχρότερων αέριων μαζών θα προκαλέσει σημαντική πτώση της θερμοκρασίας.

Στο αποκορύφωμά της η κακοκαιρία με ισχυρές καταιγίδες, 10 μποφόρ και βουτιά της θερμοκρασίας

Τα φαινόμενα κατά τόπους θα παρουσιάσουν μεγάλη ένταση και ραγδαιότητα, ενώ θα συνοδεύονται από ισχυρές ριπές ανέμου.

Αυξημένος θα είναι ο κίνδυνος πλημμυρικών επεισοδίων, υπερχείλισης ρεμάτων, κατολισθήσεων και πτώσης δέντρων ή αντικειμένων, ιδιαίτερα σε ευάλωτες περιοχές.

Πιο αναλυτικά:

Για σήμερα, Τετάρτη 14 Οκτωβρίου 2026, από νωρίς το πρωί αναμένονται βροχές και ισχυρές καταιγίδες στη Χαλκιδική, τη Μαγνησία, τις Σποράδες, την Εύβοια, την ανατολική Στερεά και Πελοπόννησο, το βόρειο Αιγαίο, τα Δωδεκάνησα και την Κρήτη.

Τα φαινόμενα σταδιακά θα εξασθενήσουν.

Κλείσιμο
Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 21 με 22 βαθμούς στα δυτικά και τους 19 στις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα. Τη νύχτα και νωρίς το πρωί ο υδράργυρος θα υποχωρήσει σε μονοψήφιες τιμές στα βόρεια ορεινά, ενώ στις υπόλοιπες ηπειρωτικές περιοχές δεν θα ξεπεράσει τους 12 βαθμούς.

Οι άνεμοι στο Ιόνιο θα πνέουν βορειοδυτικοί, φτάνοντας τα 7 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο θα επικρατήσουν θυελλώδεις βοριάδες, τοπικά έως 10 μποφόρ.

Στην Αττική αναμένονται βροχές και σποραδικές καταιγίδες μέχρι το μεσημέρι, ενώ στη συνέχεια ο καιρός θα παρουσιάσει σταδιακή βελτίωση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 17 βαθμούς, με τους βόρειους ανέμους να φτάνουν τα 8 μποφόρ.

Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται λίγες βροχές μέχρι τις μεσημβρινές ώρες. Ο Βαρδάρης θα φτάσει τα 7 μποφόρ στον Θερμαϊκό, ενώ η μέγιστη θερμοκρασία θα αγγίξει τους 17 βαθμούς.

Ο καιρός των επόμενων ημερών

Την Πέμπτη τα φαινόμενα θα περιοριστούν στην Κρήτη και σταδιακά θα εξασθενήσουν.

Από την Παρασκευή θα αρχίσουν να υποχωρούν και οι θυελλώδεις βοριάδες.

Το Σάββατο οι βροχές θα είναι λίγες, ενώ την Κυριακή θα επικρατήσει αρκετή ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία, ωστόσο, θα διατηρηθεί σε χαμηλά για την εποχή επίπεδα.
Γιώργος Τσατραφύλλιας

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