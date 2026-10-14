Κακοκαιρία στη Σκιάθο: Μήνυμα του 112 για περιορισμό μετακινήσεων, παρασύρθηκαν δύο ΙΧ, δείτε βίντεο

Προβλήματα στην περιφερειακή οδό, στην Αγία Παρασκευή και στον Πλατανιά

Κλειστά τα σχολεία σε Σκιάθο, Σκόπελο και Εύβοια

Η ισχυρή βροχόπτωση έχει προκαλέσει σημαντικές δυσκολίες στις μετακινήσεις. Στην περιφερειακή οδό, στο ύψος του σούπερ μάρκετ Σκλαβενίτης, η κυκλοφορία διεξάγεται με δυσκολία, ενώ στην περιοχή του ξενοδοχείου Κασσάνδρα η διέλευση των οχημάτων είναι σχεδόν αδύνατη.Πολλά προβλήματα καταγράφονται επίσης στην Αγία Παρασκευή και στον Πλατανιά, ενώ δύο ΙΧ παρασύρθηκαν από τα νερά. Ο δήμαρχος αναμένεται να ζητήσει να κηρυχθεί το νησί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, λόγω των επιπτώσεων της κακοκαιρίας.Οι κάτοικοι καλούνται να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους μέχρι νεότερης ενημέρωσης και να αποφεύγουν τη διέλευση από χειμάρρους, ρέματα και πλημμυρισμένους δρόμους.Λόγω της επιδείνωσης του καιρού και των προβλέψεων για ισχυρές βροχές και καταιγίδες, κλειστά θα παραμείνουν την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου σχολεία στη Σκιάθο, τη Σκόπελο και την Εύβοια, έπειτα από αποφάσεις των τοπικών Αρχών. Όπου αναστέλλεται η διά ζώσης λειτουργία, τα μαθήματα θα πραγματοποιηθούν μέσω τηλεκπαίδευσης.Στη Σκιάθο, η απόφαση αφορά όλες τις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και τον Δημοτικό Βρεφονηπιακό Σταθμό. Το μέτρο ελήφθη προληπτικά, καθώς τα έντονα φαινόμενα αναμενόταν να επηρεάσουν το νησί από αργά το απόγευμα της Τρίτης.Αντίστοιχα, στη Σκόπελο αναστέλλεται η λειτουργία όλων των σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, του Σχολείου Ειδικής Αγωγής και του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού. Τα μαθήματα θα διεξαχθούν εξ αποστάσεως.Κόκκινη προειδοποίηση για την Εύβοια – Πάνω από 150 χιλιοστά βροχήςΣτην Εύβοια, όπου η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία έχει εκδώσει κόκκινη προειδοποίηση για επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα, η αναστολή λειτουργίας των σχολείων αφορά όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες στον Δήμο Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας.Σύμφωνα με την ενημέρωση που επικαλείται ο δήμαρχος Γιώργος Τσαπουρνιώτης, τα εντονότερα φαινόμενα αναμένονταν από τη νύχτα της Τρίτης προς την Τετάρτη και προβλέπεται να διατηρηθούν έως το μεσημέρι.Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλούν οι εκτιμήσεις για τα ανατολικά τμήματα του δήμου, όπου το ύψος της βροχής ενδέχεται να ξεπεράσει τα 150 χιλιοστά, αυξάνοντας τον κίνδυνο πλημμυρικών φαινομένων.