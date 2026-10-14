Κακοκαιρία στη Σκιάθο: Μήνυμα του 112 για περιορισμό μετακινήσεων, παρασύρθηκαν δύο ΙΧ, δείτε βίντεο
Κακοκαιρία στη Σκιάθο: Μήνυμα του 112 για περιορισμό μετακινήσεων, παρασύρθηκαν δύο ΙΧ, δείτε βίντεο
Σοβαρά προβλήματα στο οδικό δίκτυο από την ισχυρή βροχόπτωση – Διακοπή ηλεκτροδότησης στο μισό νησί - Κλειστά τα σχολεία σε Σκιάθο, Σκόπελο και περιοχές της Εύβοιας
Σοβαρά προβλήματα προκαλεί η κακοκαιρία στη Σκιάθο, όπου δύο ΙΧ παρασύρθηκαν από τα ορμητικά νερά, ενώ υπάρχει διακοπή ηλεκτροδότησης στο μισό νησί.
Στις 00:32 τα ξημερώματα της Τετάρτης (14/10) εστάλη εξαιρετικά επείγουσα ειδοποίηση του 112, καλώντας κατοίκους και επισκέπτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους. Η κατάσταση στο οδικό δίκτυο είναι ιδιαίτερα δύσκολη, με προβλήματα σε αρκετές περιοχές του νησιού, ενώ ο δήμαρχος προτίθεται να ζητήσει την κήρυξη της Σκιάθου σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.
Μήνυμα του 112 για περιορισμό των μετακινήσεων
Η Πολιτική Προστασία ενεργοποίησε το 112 εξαιτίας των έντονων καιρικών φαινομένων που πλήττουν το νησί, ζητώντας από τους πολίτες να αποφεύγουν κάθε μη αναγκαία μετακίνηση και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων Αρχών.
Στο μήνυμα αναφέρεται χαρακτηριστικά: «Έντονα καιρικά φαινόμενα στο νησί της Σκιάθου. Περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως απαραίτητες. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».
Η ειδοποίηση εστάλη στις 00:32, ενώ η κακοκαιρία βρισκόταν σε πλήρη εξέλιξη.
Οι Αρχές απευθύνουν έκκληση για αυξημένη προσοχή, ιδιαίτερα σε σημεία όπου υπάρχει κίνδυνος πλημμύρας, συγκέντρωσης υδάτων ή διακοπής της κυκλοφορίας.
Στις 00:32 τα ξημερώματα της Τετάρτης (14/10) εστάλη εξαιρετικά επείγουσα ειδοποίηση του 112, καλώντας κατοίκους και επισκέπτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους. Η κατάσταση στο οδικό δίκτυο είναι ιδιαίτερα δύσκολη, με προβλήματα σε αρκετές περιοχές του νησιού, ενώ ο δήμαρχος προτίθεται να ζητήσει την κήρυξη της Σκιάθου σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.
Μήνυμα του 112 για περιορισμό των μετακινήσεων
Η Πολιτική Προστασία ενεργοποίησε το 112 εξαιτίας των έντονων καιρικών φαινομένων που πλήττουν το νησί, ζητώντας από τους πολίτες να αποφεύγουν κάθε μη αναγκαία μετακίνηση και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων Αρχών.
Στο μήνυμα αναφέρεται χαρακτηριστικά: «Έντονα καιρικά φαινόμενα στο νησί της Σκιάθου. Περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως απαραίτητες. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».
⚠️Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣— 112 Greece (@112Greece) October 13, 2026
🆘 Έντονα καιρικά φαινόμενα στο νησί της #Σκιάθου
‼️ Περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως απαραίτητες
‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
ℹ️ https://t.co/1XyhLLGrik@pyrosvestiki@hellenicpolice
Η ειδοποίηση εστάλη στις 00:32, ενώ η κακοκαιρία βρισκόταν σε πλήρη εξέλιξη.
⚠️Activation 1⃣1⃣2⃣— 112 Greece (@112Greece) October 13, 2026
🆘 Severe weather conditions in #Skiathos island
‼️ Limit your movement to the absolutely necessary
‼️ Follow the instructions of the Authorities
ℹ️ https://t.co/1XyhLLGrik@pyrosvestiki@hellenicpolice
Οι Αρχές απευθύνουν έκκληση για αυξημένη προσοχή, ιδιαίτερα σε σημεία όπου υπάρχει κίνδυνος πλημμύρας, συγκέντρωσης υδάτων ή διακοπής της κυκλοφορίας.
Προβλήματα στην περιφερειακή οδό, στην Αγία Παρασκευή και στον ΠλατανιάΗ ισχυρή βροχόπτωση έχει προκαλέσει σημαντικές δυσκολίες στις μετακινήσεις. Στην περιφερειακή οδό, στο ύψος του σούπερ μάρκετ Σκλαβενίτης, η κυκλοφορία διεξάγεται με δυσκολία, ενώ στην περιοχή του ξενοδοχείου Κασσάνδρα η διέλευση των οχημάτων είναι σχεδόν αδύνατη.
Πολλά προβλήματα καταγράφονται επίσης στην Αγία Παρασκευή και στον Πλατανιά, ενώ δύο ΙΧ παρασύρθηκαν από τα νερά. Ο δήμαρχος αναμένεται να ζητήσει να κηρυχθεί το νησί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, λόγω των επιπτώσεων της κακοκαιρίας.
Οι κάτοικοι καλούνται να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους μέχρι νεότερης ενημέρωσης και να αποφεύγουν τη διέλευση από χειμάρρους, ρέματα και πλημμυρισμένους δρόμους.
Κλειστά τα σχολεία σε Σκιάθο, Σκόπελο και ΕύβοιαΛόγω της επιδείνωσης του καιρού και των προβλέψεων για ισχυρές βροχές και καταιγίδες, κλειστά θα παραμείνουν την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου σχολεία στη Σκιάθο, τη Σκόπελο και την Εύβοια, έπειτα από αποφάσεις των τοπικών Αρχών. Όπου αναστέλλεται η διά ζώσης λειτουργία, τα μαθήματα θα πραγματοποιηθούν μέσω τηλεκπαίδευσης.
Στη Σκιάθο, η απόφαση αφορά όλες τις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και τον Δημοτικό Βρεφονηπιακό Σταθμό. Το μέτρο ελήφθη προληπτικά, καθώς τα έντονα φαινόμενα αναμενόταν να επηρεάσουν το νησί από αργά το απόγευμα της Τρίτης.
Αντίστοιχα, στη Σκόπελο αναστέλλεται η λειτουργία όλων των σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, του Σχολείου Ειδικής Αγωγής και του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού. Τα μαθήματα θα διεξαχθούν εξ αποστάσεως.
Κόκκινη προειδοποίηση για την Εύβοια – Πάνω από 150 χιλιοστά βροχής
Στην Εύβοια, όπου η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία έχει εκδώσει κόκκινη προειδοποίηση για επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα, η αναστολή λειτουργίας των σχολείων αφορά όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες στον Δήμο Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας.
Σύμφωνα με την ενημέρωση που επικαλείται ο δήμαρχος Γιώργος Τσαπουρνιώτης, τα εντονότερα φαινόμενα αναμένονταν από τη νύχτα της Τρίτης προς την Τετάρτη και προβλέπεται να διατηρηθούν έως το μεσημέρι.
Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλούν οι εκτιμήσεις για τα ανατολικά τμήματα του δήμου, όπου το ύψος της βροχής ενδέχεται να ξεπεράσει τα 150 χιλιοστά, αυξάνοντας τον κίνδυνο πλημμυρικών φαινομένων.
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