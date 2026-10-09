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Ποια αυτοκίνητα διαγράφονται οριστικά απο τους Ελληνικούς δρόμους
ΕΛΛΑΔΑ

Ποια αυτοκίνητα διαγράφονται οριστικά απο τους Ελληνικούς δρόμους

Νέες επιχειρήσεις απομάκρυνσης εγκαταλελειμμένων οχημάτων βρίσκονται σε εξέλιξη σε δήμους της Αττικής. Το αυτοκόλλητο στο παρμπρίζ δεν είναι απλή προειδοποίηση…

Ποια αυτοκίνητα διαγράφονται οριστικά απο τους Ελληνικούς δρόμους
UPD:

Οι δήμοι εντείνουν το τελευταίο διάστημα τις επιχειρήσεις για την απομάκρυνση αυτοκινήτων που παραμένουν επί εβδομάδες ή μήνες στις ίδιες θέσεις, καταλαμβάνοντας δημόσιο χώρο και δημιουργώντας σε αρκετές περιπτώσεις προβλήματα καθαριότητας, ασφάλειας και προσβασιμότητας.


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UPD:

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