Υπάρχουν μέρες που μοιάζουν μικρές στα μάτια των μεγάλων αλλά είναι τεράστιες για ένα παιδί. Η πρώτη μέρα στο σχολείο μετά τις διακοπές. Η σχολική εκδρομή που περιμένει εδώ και εβδομάδες. Η απαγγελία ενός ποιήματος μπροστά στην τάξη. Η πρώτη προπόνηση, ένας αγώνας, μια νέα γνωριμία.
Ποια αυτοκίνητα διαγράφονται οριστικά απο τους Ελληνικούς δρόμους
Ποια αυτοκίνητα διαγράφονται οριστικά απο τους Ελληνικούς δρόμους
Νέες επιχειρήσεις απομάκρυνσης εγκαταλελειμμένων οχημάτων βρίσκονται σε εξέλιξη σε δήμους της Αττικής. Το αυτοκόλλητο στο παρμπρίζ δεν είναι απλή προειδοποίηση…
Νέες επιχειρήσεις απομάκρυνσης εγκαταλελειμμένων οχημάτων βρίσκονται σε εξέλιξη σε δήμους της Αττικής. Το αυτοκόλλητο στο παρμπρίζ δεν είναι απλή προειδοποίηση…
UPD:
Οι δήμοι εντείνουν το τελευταίο διάστημα τις επιχειρήσεις για την απομάκρυνση αυτοκινήτων που παραμένουν επί εβδομάδες ή μήνες στις ίδιες θέσεις, καταλαμβάνοντας δημόσιο χώρο και δημιουργώντας σε αρκετές περιπτώσεις προβλήματα καθαριότητας, ασφάλειας και προσβασιμότητας.
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UPD:
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