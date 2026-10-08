Η Toyota εξελίσσεται εδώ και 6 δεκαετίες μαζί με την ελληνική αγορά και τις ανάγκες των οδηγών, διαμορφώνοντας παράλληλα τη δική της πρόταση για το μέλλον της βιώσιμης αυτοκίνησης.
Live η κίνηση τώρα: Μεγάλη ταλαιπωρία σε Κηφισό, Αττική Οδό και Σκαραμαγκά - Στο κόκκινο το κέντρο της Αθήνας
Live η κίνηση τώρα: Μεγάλη ταλαιπωρία σε Κηφισό, Αττική Οδό και Σκαραμαγκά - Στο κόκκινο το κέντρο της Αθήνας
Αυξημένη είναι η κίνηση από νωρίς το πρωί της Πέμπτης 8/10 σε αρκετούς κεντρικούς δρόμους του Λεκανοπεδίου
Με υπομονή θα πρέπει να οπλιστούν και σήμερα οι οδηγοί, που κινούνται στους κεντρικούς δρόμους του λεκανοπεδίου Αττικής, καθώς αυξημένη είναι η κίνηση από νωρίς το πρωί της Πέμπτης 8/10 στους πιο κεντρικούς οδικούς άξονες.
Αυξημένη η κίνηση στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας, κυρίως στη λεωφόρο Βασιλέως Κωνσταντίνου και στη Βασιλίσσης Σοφίας. Παρόμοια η κατάσταση και στα δύο ρεύματα της Κηφισίας, αλλά και στην κάθοδο της Μεσογείων, καθώς επίσης και στην Κατεχάκη, αλλά και στην Αλεξάνδρας.
Τέλος, με χαμηλές ταχύτητες κινούνται οι οδηγοί στη Λεωφόρο Αθηνών και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
Η κίνηση τώρα στην Αττική Οδό
Live η κίνηση στους δρόμους: Πού υπάρχουν προβλήματαΣυγκεκριμένα, στο «κόκκινο» είναι και σήμερα ο Κηφισός, με τα οχήματα να κινούνται με χαμηλές ταχύτητες και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς έχουν σχηματιστεί ουρές χιλιομέτρων.
Αυξημένη η κίνηση στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας, κυρίως στη λεωφόρο Βασιλέως Κωνσταντίνου και στη Βασιλίσσης Σοφίας. Παρόμοια η κατάσταση και στα δύο ρεύματα της Κηφισίας, αλλά και στην κάθοδο της Μεσογείων, καθώς επίσης και στην Κατεχάκη, αλλά και στην Αλεξάνδρας.
Δείτε live την κίνηση στους δρόμους
Τέλος, με χαμηλές ταχύτητες κινούνται οι οδηγοί στη Λεωφόρο Αθηνών και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
Η κίνηση τώρα στην Αττική Οδό
Καθυστερήσεις προς Αεροδρόμιο:— Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) October 8, 2026
άνω των 30΄ από Φυλής έως Κηφισίας. https://t.co/vxUU9W3w5k
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