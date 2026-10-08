Live η κίνηση τώρα: Μεγάλη ταλαιπωρία σε Κηφισό, Αττική Οδό και Σκαραμαγκά - Στο κόκκινο το κέντρο της Αθήνας
ΕΛΛΑΔΑ
Κίνηση στους δρόμους

Live η κίνηση τώρα: Μεγάλη ταλαιπωρία σε Κηφισό, Αττική Οδό και Σκαραμαγκά - Στο κόκκινο το κέντρο της Αθήνας

Αυξημένη είναι η κίνηση από νωρίς το πρωί της Πέμπτης 8/10 σε αρκετούς κεντρικούς δρόμους του Λεκανοπεδίου

Live η κίνηση τώρα: Μεγάλη ταλαιπωρία σε Κηφισό, Αττική Οδό και Σκαραμαγκά - Στο κόκκινο το κέντρο της Αθήνας
UPD: 1 ΣΧΟΛΙΟ
Με υπομονή θα πρέπει να οπλιστούν και σήμερα οι οδηγοί, που κινούνται στους κεντρικούς δρόμους του λεκανοπεδίου Αττικής, καθώς αυξημένη είναι η κίνηση από νωρίς το πρωί της Πέμπτης 8/10 στους πιο κεντρικούς οδικούς άξονες. 

Live η κίνηση στους δρόμους: Πού υπάρχουν προβλήματα

Συγκεκριμένα, στο «κόκκινο» είναι και σήμερα ο Κηφισός, με τα οχήματα να κινούνται με χαμηλές ταχύτητες και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς έχουν σχηματιστεί ουρές χιλιομέτρων. 

Αυξημένη η κίνηση στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας, κυρίως στη λεωφόρο Βασιλέως Κωνσταντίνου και στη Βασιλίσσης Σοφίας. Παρόμοια η κατάσταση και στα δύο ρεύματα της Κηφισίας, αλλά και στην κάθοδο της Μεσογείων, καθώς επίσης και στην Κατεχάκη, αλλά και στην Αλεξάνδρας.

Δείτε live την κίνηση στους δρόμους



Live η κίνηση τώρα: Μεγάλη ταλαιπωρία σε Κηφισό, Αττική Οδό και Σκαραμαγκά - Στο κόκκινο το κέντρο της Αθήνας



Τέλος, με χαμηλές ταχύτητες κινούνται οι οδηγοί στη Λεωφόρο Αθηνών και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.

Η κίνηση τώρα στην Αττική Οδό 


Κλείσιμο
UPD: 1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Monaco Yacht Show 2026: Πώς η ΕΚΟ υποστηρίζει τις διαδρομές του ελληνικού και μεσογειακού yachting

Η πρώτη παρουσία της ΕΚΟ, μέλος του Ομίλου HELLENiQ ENERGY,  στην κορυφαία διεθνή έκθεση superyachts στο Μονακό ενισχύει περαιτέρω τη θέση της ως κορυφαίος προμηθευτής καυσίμων για το Marine και το yachting στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης