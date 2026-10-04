Αποκαταστάθηκε η σιδηροδρομική κυκλοφορία στο τμήμα Άνω Λιόσια - Ασπρόπυργος και η ηλεκτροδότηση στο τμήμα Άνω Λιόσια - Λουτρόπυργος

Εκδηλώθηκε φωτιά πλησίον της σιδηροδρομικής γραμμής

Αποκαταστάθηκε στις 14:05 η σιδηροδρομική κυκλοφορία στο τμήμα 'Ανω Λιόσια - Ασπρόπυργος και η ηλεκτροδότηση στο τμήμα 'Ανω Λιόσια - Λουτρόπυργος, η οποία είχε διακοπεί λόγω πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε πλησίον της σιδηροδρομικής γραμμής, στην περιοχή του Ασπροπύργου.



Σύμφωνα με ενημέρωση της Hellenic Train αναμένεται σταδιακή ομαλοποίηση της κυκλοφορίας και των δρομολογίων του Προαστιακού Σιδηροδρόμου Αθηνών.