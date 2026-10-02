«Έχασα πάνω από τη μισή οικογένειά μου, η νύφη μου ήταν έγκυος πέντε μηνών» λέει ο αδερφός δύο Αμερικανών που σκοτώθηκαν στην έκρηξη της Πλάκας

Ο Κλάιντ Χότζα, αδερφός του 36χρονου και της 34χρονης, που σκοτώθηκαν με τους συντρόφους τους στην Πλάκα, μιλά για την καταστροφή που βρήκε την οικογένειά του – Η αδελφή του είχε παντρευτεί 25 ημέρες πριν και ο αδελφός του περίμενε το πρώτο του παιδί