Οριστικό τέλος έβαλε στο ΣτΕ στην 20ετή και 10ετή παραγραφή για επιβολή πρόσθετων φόρων λόγω φοροδιαφυγής
ΕΛΛΑΔΑ
Συμβούλιο της Επικρατείας Φοροδιαφυγή

Οριστικό τέλος έβαλε στο ΣτΕ στην 20ετή και 10ετή παραγραφή για επιβολή πρόσθετων φόρων λόγω φοροδιαφυγής

Σε ισχύ η 5ετής παραγραφή και στις δυο περιπτώσεις - Η απόφαση του ΣτΕ

Οριστικό τέλος έβαλε στο ΣτΕ στην 20ετή και 10ετή παραγραφή για επιβολή πρόσθετων φόρων λόγω φοροδιαφυγής
Παναγιώτης Τσιμπούκης
8 ΣΧΟΛΙΑ
Αντισυνταγματική κρίθηκε από το Συμβούλιο της Επικρατείας η νομοθετική πρόβλεψη της 20ετους παραγραφής του δικαιώματος του Δημοσίου για επιβολή φορολογικών επιβαρύνσεων λόγω φοροδιαφυγής, όπως αντισυνταγματική κρίθηκε επίσης η 10ετης παραγραφή του δικαιώματος του Δημοσίου προς επιβολή φορολογικών επιβαρύνσεων λόγω φοροδιαφυγής.

Κατά συνέπεια και στις δύο αυτές περιπτώσεις ισχύει η 5ετης παραγραφή.

Ειδικότερα, η επταμελής σύνθεσης του Β΄ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόεδρο τον αντιπρόεδρο Κωνσταντίνο Κουσούλη και εισηγήτρια την σύμβουλο Επικρατείας Μαρία Σταματοπούλου, με την υπ΄ αριθμ. 1246/2026 απόφασή της έκρινε ότι:

1) αντίκειται στη συνταγματική αρχή της αναλογικότητας η πρόβλεψη 20ετους παραγραφής του δικαιώματος του Δημοσίου προς επιβολή φορολογικών επιβαρύνσεων λόγω φοροδιαφυγής (άρθρο 36 παρ. 3 του ν. 4174/2013) και

2) είναι αντίθετη στο άρθρο 78 παρ. 1 και 2 του Συντάγματος η μεταβατική διάταξη του άρθρου 66 παρ. 27α εδ. β΄ του ν. 4646/2019 περί 10ετούς παραγραφής του δικαιώματος του Δημοσίου προς επιβολή φορολογικών επιβαρύνσεων λόγω φοροδιαφυγής, διότι καταλαμβάνει εν προκειμένω έτος προγενέστερο του προηγούμενου έτους της δημοσίευσης του νόμου (2013).
Παναγιώτης Τσιμπούκης
8 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Να πώς πρέπει να είναι το leasing αυτοκινήτου!

Να πώς πρέπει να είναι το leasing αυτοκινήτου!

Με την ασυναγώνιστη εμπειρία της, η Avis έχει καταφέρει να δημιουργήσει ένα ολοκληρωμένο ψηφιακό οικοσύστημα που καθιστά το leasing μια πανεύκολη, ταχύτατη και απολαυστική εμπειρία που δίνει στους οδηγούς ολοένα περισσότερα.

Παγκόσμια Ημέρα Ηλικιωμένων: Δίνουμε βάρος στα σημάδια της δυσθρεψίας

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ηλικιωμένων, την 1 Οκτωβρίου, αξίζει να δώσουμε μεγαλύτερη προσοχή σε ένα πρόβλημα που συχνά περνά απαρατήρητο: τη δυσθρεψία και τα σημάδια που μπορεί να εμφανιστούν πριν ακόμη γίνει αντιληπτή.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης