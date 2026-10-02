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Οριστικό τέλος έβαλε στο ΣτΕ στην 20ετή και 10ετή παραγραφή για επιβολή πρόσθετων φόρων λόγω φοροδιαφυγής
Οριστικό τέλος έβαλε στο ΣτΕ στην 20ετή και 10ετή παραγραφή για επιβολή πρόσθετων φόρων λόγω φοροδιαφυγής
Σε ισχύ η 5ετής παραγραφή και στις δυο περιπτώσεις - Η απόφαση του ΣτΕ
Αντισυνταγματική κρίθηκε από το Συμβούλιο της Επικρατείας η νομοθετική πρόβλεψη της 20ετους παραγραφής του δικαιώματος του Δημοσίου για επιβολή φορολογικών επιβαρύνσεων λόγω φοροδιαφυγής, όπως αντισυνταγματική κρίθηκε επίσης η 10ετης παραγραφή του δικαιώματος του Δημοσίου προς επιβολή φορολογικών επιβαρύνσεων λόγω φοροδιαφυγής.
Κατά συνέπεια και στις δύο αυτές περιπτώσεις ισχύει η 5ετης παραγραφή.
Ειδικότερα, η επταμελής σύνθεσης του Β΄ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόεδρο τον αντιπρόεδρο Κωνσταντίνο Κουσούλη και εισηγήτρια την σύμβουλο Επικρατείας Μαρία Σταματοπούλου, με την υπ΄ αριθμ. 1246/2026 απόφασή της έκρινε ότι:
1) αντίκειται στη συνταγματική αρχή της αναλογικότητας η πρόβλεψη 20ετους παραγραφής του δικαιώματος του Δημοσίου προς επιβολή φορολογικών επιβαρύνσεων λόγω φοροδιαφυγής (άρθρο 36 παρ. 3 του ν. 4174/2013) και
2) είναι αντίθετη στο άρθρο 78 παρ. 1 και 2 του Συντάγματος η μεταβατική διάταξη του άρθρου 66 παρ. 27α εδ. β΄ του ν. 4646/2019 περί 10ετούς παραγραφής του δικαιώματος του Δημοσίου προς επιβολή φορολογικών επιβαρύνσεων λόγω φοροδιαφυγής, διότι καταλαμβάνει εν προκειμένω έτος προγενέστερο του προηγούμενου έτους της δημοσίευσης του νόμου (2013).
Κατά συνέπεια και στις δύο αυτές περιπτώσεις ισχύει η 5ετης παραγραφή.
Ειδικότερα, η επταμελής σύνθεσης του Β΄ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόεδρο τον αντιπρόεδρο Κωνσταντίνο Κουσούλη και εισηγήτρια την σύμβουλο Επικρατείας Μαρία Σταματοπούλου, με την υπ΄ αριθμ. 1246/2026 απόφασή της έκρινε ότι:
1) αντίκειται στη συνταγματική αρχή της αναλογικότητας η πρόβλεψη 20ετους παραγραφής του δικαιώματος του Δημοσίου προς επιβολή φορολογικών επιβαρύνσεων λόγω φοροδιαφυγής (άρθρο 36 παρ. 3 του ν. 4174/2013) και
2) είναι αντίθετη στο άρθρο 78 παρ. 1 και 2 του Συντάγματος η μεταβατική διάταξη του άρθρου 66 παρ. 27α εδ. β΄ του ν. 4646/2019 περί 10ετούς παραγραφής του δικαιώματος του Δημοσίου προς επιβολή φορολογικών επιβαρύνσεων λόγω φοροδιαφυγής, διότι καταλαμβάνει εν προκειμένω έτος προγενέστερο του προηγούμενου έτους της δημοσίευσης του νόμου (2013).
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