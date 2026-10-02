Κάρπαθος: Κατολισθήσεις έκλεισαν τον δρόμο Σπόα - Όλυμπος λόγω της έντονης βροχόπτωσης
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Κάρπαθος: Κατολισθήσεις έκλεισαν τον δρόμο Σπόα - Όλυμπος λόγω της έντονης βροχόπτωσης

Συνεργείο της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου πραγματοποιεί συνεχείς εργασίες απομάκρυνσης των βράχων

Κάρπαθος: Κατολισθήσεις έκλεισαν τον δρόμο Σπόα - Όλυμπος λόγω της έντονης βροχόπτωσης
Αδύνατη είναι η διέλευση οχημάτων από και προς την Όλυμπο Καρπάθου μέσω της επαρχιακής οδού Σπόα-Όλυμπος, εξαιτίας κατολισθήσεων βράχων που προκάλεσε η έντονη βροχόπτωση, σύμφωνα με ενημέρωση του Επαρχείου Καρπάθου και Ηρωικής Νήσου Κάσου.

Συνεργείο της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου πραγματοποιεί συνεχείς εργασίες απομάκρυνσης των βράχων και άρσης των καταπτώσεων, προκειμένου να αποκατασταθεί η κυκλοφορία στο οδικό δίκτυο.

Το Επαρχείο καλεί τους οδηγούς να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις και να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, καθώς, όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή του, αναμένονται έντονες βροχοπτώσεις και τις επόμενες ημέρες.

Πηγή:ΑΠΕ-ΜΠΕ

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