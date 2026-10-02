Χαρδαλιάς: Στηρίζουμε με 17 εκατ. ευρώ τις επιχειρήσεις της Αττικής για να αναπτύξουν καινοτόμα προϊόντα και να εισέλθουν σε νέες αγορές

Στις 6 Οκτωβρίου ξεκινά η υποβολή αιτήσεων με μέγιστο προϋπολογισμό 400.000 ευρώ ανά έργο





Στο πλαίσιο αυτό, ο Περιφερειάρχης



Γενικός Γραμματέας Έρευνας και Καινοτομίας Δημήτριος Τερζής και ο προϊστάμενος της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Προγράμματος Δημήτρης Δρόσης. Η δράση αποσκοπεί στην αποτελεσματικότερη διασύνδεση της επιστημονικής έρευνας με τις ανάγκες του παραγωγικού ιστού, ενισχύοντας συνεργατικά έργα που μπορούν να βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και να διευκολύνουν την είσοδό τους σε νέες αγορές.



Σημειώνεται ότι η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας, στο πλαίσιο της απόφασης εκχώρησης αρμοδιοτήτων, θα αναλάβει για λογαριασμό της Περιφέρειας την αξιολόγηση των προτάσεων που θα υποβληθούν.



Όπως τονίζει χαρακτηριστικά ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς:



«Διαθέτουμε 17 εκατ. ευρώ για να συνδέσουμε την έρευνα με την παραγωγή και να στηρίξουμε την καινοτομία. Η Αττική διαθέτει πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα και επιχειρήσεις με εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό, τεχνογνωσία και σημαντικές δυνατότητες ανάπτυξης. Με τη νέα πρόσκληση δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε αυτές οι δυνάμεις να συνεργαστούν σε κοινά ερευνητικά έργα, με σαφείς στόχους και προοπτική αξιοποίησης των αποτελεσμάτων τους στην οικονομία. Η χρηματοδότηση αυτή δίνει στις επιχειρήσεις τη δυνατότητα να αναπτύξουν, μαζί με τους ερευνητικούς οργανισμούς, λύσεις που θα ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες πολιτών και της κοινωνίας. Από την υγεία και την αγροδιατροφή έως τις ψηφιακές τεχνολογίες και την κυκλική οικονομία.



Αξιοποιούμε τους διαθέσιμους πόρους για να ενισχύσουμε την ανταγωνιστικότητα και την εξωστρέφεια των επιχειρήσεων, να διευρύνουμε τις δυνατότητες εφαρμοσμένης έρευνας και να δώσουμε περισσότερο χώρο στο επιστημονικό δυναμικό να αξιοποιήσει τις γνώσεις και τις δεξιότητές του. Καλώ τις επιχειρήσεις και τους ερευνητικούς φορείς να αξιοποιήσουν αυτή την ευκαιρία και να καταθέσουν ώριμες και τεκμηριωμένες προτάσεις. Δίνουμε ιδιαίτερη σημασία στην ποιότητα των συνεργασιών, στη χρησιμότητα των ερευνητικών αποτελεσμάτων και στη δυνατότητά τους να αποκτήσουν εφαρμογή στην παραγωγή. Στόχος μας είναι τα έργα που θα χρηματοδοτηθούν να προσφέρουν συγκεκριμένες λύσεις, να ενισχύσουν τις παραγωγικές δυνατότητες της Αττικής και να ανοίξουν νέες προοπτικές για τις επιχειρήσεις και τους ερευνητές της».



Δημήτριος Τερζής δήλωσε τα εξής:



«Η δράση «Συμπράξεις Έρευνας και Καινοτομίας στην Αττική» αποτελεί ένα σημαντικό αναπτυξιακό εργαλείο για τη μετατροπή της επιστημονικής γνώσης σε προϊόντα και υπηρεσίες με ουσιαστικό οικονομικό και κοινωνικό αποτύπωμα, στο πλαίσιο του Περιφερειακού Προγράμματος «Αττική» του ΕΣΠΑ 2021-2027.



Στον πυρήνα της δράσης βρίσκεται η συνεργασία επιχειρήσεων, ερευνητικών φορέων και ακαδημαϊκών ιδρυμάτων. Η προφανής σημασία της συνεργασίας αυτής αναδεικνύεται ακόμα περισσότερο υπό το πρίσμα της ευρύτερης στρατηγικής του Υπουργείου Ανάπτυξης και του Υπουργού Τάκη Θεοδωρικάκου για ένα νέο παραγωγικό μοντέλο, που στηρίζεται στην ισόρροπη περιφερειακή ανάπτυξη, τη βιομηχανία, τη μεταποίηση, τις επενδύσεις, την καινοτομία, την εξωστρέφεια και την ανταγωνιστικότητα.

Η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας, αξιοποιώντας την 40ετή τεχνογνωσία της στην αξιολόγηση και τη διαχείριση δράσεων Έρευνας και Καινοτομίας, συνεργάζεται στενά με την Περιφέρεια Αττικής και με τον Περιφερειάρχη Νίκο Χαρδαλιά, ώστε να υλοποιηθεί μια ανοιχτή, διαφανής και αποτελεσματική διαδικασία χρηματοδότησης, στην οποία οι προτάσεις που θα υποβληθούν θα αξιολογηθούν με αξιοκρατία και επιστημονική αρτιότητα.



Στόχος μας είναι οι καλύτερες ιδέες να αποκτήσουν τις προϋποθέσεις ώστε να εξελιχθούν σε πραγματική καινοτομία, δημιουργώντας σημαντική προστιθέμενη αξία για την Αττική και ευρύτερα, μέσω της διάχυσης των αποτελεσμάτων τους, για την εθνική οικονομία».



Έξι τομείς προτεραιότητας για την έρευνα και την καινοτομία Η δράση εστιάζει στους τομείς της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3). Ειδικότερα, οι προτάσεις θα πρέπει να αφορούν τους ακόλουθους τομείς:



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• Αγροδιατροφική Αλυσίδα.

• Περιβάλλον – Κυκλική Οικονομία.

• Βιοεπιστήμες – Υγεία και Φάρμακα.

Περιφέρεια Αττικής συνδράμει έμπρακτα στη σύναψη συνεργασιών μεταξύ επιχειρήσεων και ερευνητικών οργανισμών, ώστε η επιστημονική γνώση να αξιοποιείται για την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων, υπηρεσιών και μεθόδων παραγωγής υψηλής προστιθέμενης αξίας.Στο πλαίσιο αυτό, ο Περιφερειάρχης Νίκος Χαρδαλιάς υπέγραψε την πρόσκληση για τη χρηματοδότηση της δράσης που αφορά τις συμπράξεις Έρευνας και Καινοτομίας, συνολικού προϋπολογισμού 17 εκατομμυρίων ευρώ, ποσό που θα καλυφθεί εξ ολοκλήρου από το Περιφερειακό Πρόγραμμα «Αττική» 2021-2027.Παρόντες στην υπογραφή ήταν οΔημήτριος Τερζής και ο προϊστάμενος της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Προγράμματος Δημήτρης Δρόσης. Η δράση αποσκοπεί στην αποτελεσματικότερη διασύνδεση της επιστημονικής έρευνας με τις ανάγκες του παραγωγικού ιστού, ενισχύοντας συνεργατικά έργα που μπορούν να βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και να διευκολύνουν την είσοδό τους σε νέες αγορές.Σημειώνεται ότι η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας, στο πλαίσιο της απόφασης εκχώρησης αρμοδιοτήτων, θα αναλάβει για λογαριασμό της Περιφέρειας την αξιολόγηση των προτάσεων που θα υποβληθούν.Όπως τονίζει χαρακτηριστικά ο Περιφερειάρχης Αττικής«Διαθέτουμε 17 εκατ. ευρώ για να συνδέσουμε την έρευνα με την παραγωγή και να στηρίξουμε την καινοτομία. Η Αττική διαθέτει πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα και επιχειρήσεις με εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό, τεχνογνωσία και σημαντικές δυνατότητες ανάπτυξης. Με τη νέα πρόσκληση δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε αυτές οι δυνάμεις να συνεργαστούν σε κοινά ερευνητικά έργα, με σαφείς στόχους και προοπτική αξιοποίησης των αποτελεσμάτων τους στην οικονομία. Η χρηματοδότηση αυτή δίνει στις επιχειρήσεις τη δυνατότητα να αναπτύξουν, μαζί με τους ερευνητικούς οργανισμούς, λύσεις που θα ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες πολιτών και της κοινωνίας. Από την υγεία και την αγροδιατροφή έως τις ψηφιακές τεχνολογίες και την κυκλική οικονομία.Αξιοποιούμε τους διαθέσιμους πόρους για να ενισχύσουμε την ανταγωνιστικότητα και την εξωστρέφεια των επιχειρήσεων, να διευρύνουμε τις δυνατότητες εφαρμοσμένης έρευνας και να δώσουμε περισσότερο χώρο στο επιστημονικό δυναμικό να αξιοποιήσει τις γνώσεις και τις δεξιότητές του. Καλώ τις επιχειρήσεις και τους ερευνητικούς φορείς να αξιοποιήσουν αυτή την ευκαιρία και να καταθέσουν ώριμες και τεκμηριωμένες προτάσεις. Δίνουμε ιδιαίτερη σημασία στην ποιότητα των συνεργασιών, στη χρησιμότητα των ερευνητικών αποτελεσμάτων και στη δυνατότητά τους να αποκτήσουν εφαρμογή στην παραγωγή. Στόχος μας είναι τα έργα που θα χρηματοδοτηθούν να προσφέρουν συγκεκριμένες λύσεις, να ενισχύσουν τις παραγωγικές δυνατότητες της Αττικής και να ανοίξουν νέες προοπτικές για τις επιχειρήσεις και τους ερευνητές της».Από την πλευρά του ο Γενικός Γραμματέας Έρευνας και Καινοτομίαςδήλωσε τα εξής:«Η δράση «Συμπράξεις Έρευνας και Καινοτομίας στην Αττική» αποτελεί ένα σημαντικό αναπτυξιακό εργαλείο για τη μετατροπή της επιστημονικής γνώσης σε προϊόντα και υπηρεσίες με ουσιαστικό οικονομικό και κοινωνικό αποτύπωμα, στο πλαίσιο του Περιφερειακού Προγράμματος «Αττική» του ΕΣΠΑ 2021-2027.Στον πυρήνα της δράσης βρίσκεται η συνεργασία επιχειρήσεων, ερευνητικών φορέων και ακαδημαϊκών ιδρυμάτων. Η προφανής σημασία της συνεργασίας αυτής αναδεικνύεται ακόμα περισσότερο υπό το πρίσμα της ευρύτερης στρατηγικής του Υπουργείου Ανάπτυξης και του Υπουργού Τάκη Θεοδωρικάκου για ένα νέο παραγωγικό μοντέλο, που στηρίζεται στην ισόρροπη περιφερειακή ανάπτυξη, τη βιομηχανία, τη μεταποίηση, τις επενδύσεις, την καινοτομία, την εξωστρέφεια και την ανταγωνιστικότητα.Η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας, αξιοποιώντας την 40ετή τεχνογνωσία της στην αξιολόγηση και τη διαχείριση δράσεων Έρευνας και Καινοτομίας, συνεργάζεται στενά με την Περιφέρεια Αττικής και με τον Περιφερειάρχη Νίκο Χαρδαλιά, ώστε να υλοποιηθεί μια ανοιχτή, διαφανής και αποτελεσματική διαδικασία χρηματοδότησης, στην οποία οι προτάσεις που θα υποβληθούν θα αξιολογηθούν με αξιοκρατία και επιστημονική αρτιότητα.Στόχος μας είναι οι καλύτερες ιδέες να αποκτήσουν τις προϋποθέσεις ώστε να εξελιχθούν σε πραγματική καινοτομία, δημιουργώντας σημαντική προστιθέμενη αξία για την Αττική και ευρύτερα, μέσω της διάχυσης των αποτελεσμάτων τους, για την εθνική οικονομία».Η δράση εστιάζει στους τομείς της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3). Ειδικότερα, οι προτάσεις θα πρέπει να αφορούν τους ακόλουθους τομείς:• Υλικά – Κατασκευές και Βιομηχανία.• Αγροδιατροφική Αλυσίδα.• Περιβάλλον – Κυκλική Οικονομία.• Βιοεπιστήμες – Υγεία και Φάρμακα.

• Μεταφορές – Εφοδιαστική Αλυσίδα.

• Ψηφιακές Τεχνολογίες.



Τα ερευνητικά έργα θα πρέπει να εμπίπτουν τεκμηριωμένα στις προτεραιότητες της Στρατηγικής και να εκτελούνται εντός Αττικής. Με βάση τα χρηματοδοτικά δεδομένα της πρόσκλησης, αναμένεται να ενισχυθούν περίπου 50 συνεργατικά έργα.



Οι δικαιούχοι και οι βασικοί όροι συμμετοχής Οι αιτήσεις χρηματοδότησης υποβάλλονται από συμπράξεις στις οποίες συμμετέχουν τουλάχιστον μία υφιστάμενη επιχείρηση και ένας ερευνητικός οργανισμός. Οι επιχειρήσεις πρέπει να έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον μία πλήρη ετήσια διαχειριστική χρήση και να συμμετέχουν συνολικά σε ποσοστό τουλάχιστον 40% στον προϋπολογισμό του έργου.



Δικαίωμα συμμετοχής έχουν επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί νόμιμα και λειτουργούν με έδρα ή παράρτημα στην Αττική, είτε ως νομικά πρόσωπα είτε ως ατομικές επιχειρήσεις. Κάθε αυτοτελής επιχείρηση μπορεί να συμμετάσχει σε έως δύο αιτήσεις χρηματοδότησης, σε επίπεδο ΑΦΜ ή μοναδικού κωδικού δικαιούχου στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ), ενώ δεν επιτρέπεται να έχει γίνει έναρξη εργασιών για το επενδυτικό σχέδιο πριν από την υποβολή της αίτησης.



Οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις δεν πρέπει να είναι προβληματικές, σύμφωνα με τον ορισμό του Κανονισμού (ΕΕ) 651/2014, να βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση ή να έχουν λάβει ενίσχυση διάσωσης ή αναδιάρθρωσης. Παράλληλα, απαιτείται η τήρηση της νομοθεσίας για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων και την πρόληψη του επαγγελματικού κινδύνου.



Οι ερευνητικοί οργανισμοί από την πλευρά τους συμμετέχουν μέσω σχολών, τμημάτων ή παραρτημάτων στην Αττική, όπου θα διεξάγεται η βιομηχανική έρευνα ή η πειραματική ανάπτυξη. Βασικές προϋποθέσεις αποτελούν ο εκπαιδευτικός και ερευνητικός χαρακτήρας τους, η ευρεία διάδοση των αποτελεσμάτων χωρίς αποκλεισμούς ή διακρίσεις, μέσω διδασκαλίας, βάσεων δεδομένων, δημοσιεύσεων ή λογισμικού ανοικτής πρόσβασης, καθώς και η επανεπένδυση του συνόλου των κερδών από δραστηριότητες μεταφοράς γνώσης στις κύριες δραστηριότητές τους. Για τα μέλη Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού, τους ερευνητές και τους Ειδικούς Λειτουργικούς Επιστήμονες προβλέπεται ανώτατο όριο συμμετοχής σε δύο αιτήσεις χρηματοδότησης.



Οι αναλυτικοί όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής καθορίζονται στην πρόσκληση της δράσης.



Το ύψος της ενίσχυσης και οι επιλέξιμες δαπάνες Ο μέγιστος προϋπολογισμός κάθε έργου ορίζεται σε 400.000 ευρώ. Το ποσοστό ενίσχυσης διαφοροποιείται ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης και την κατηγορία έρευνας και ανάπτυξης στην οποία εντάσσεται κάθε ενότητα εργασίας. Για τη βιομηχανική έρευνα μπορεί να φτάσει έως το 80% για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις και έως το 65% για τις μεγάλες, ενώ για την πειραματική ανάπτυξη έως το 60% και το 40%, αντίστοιχα.



Στις επιλέξιμες δαπάνες περιλαμβάνονται οι δαπάνες προσωπικού για ερευνητές και τεχνικούς, στον βαθμό που απασχολούνται άμεσα στο έργο, καθώς και δαπάνες που υπολογίζονται με ενιαίο συντελεστή 40% επί των επιλέξιμων δαπανών προσωπικού. Η Διαχειριστική Αρχή δύναται να εντάξει πράξεις με υπέρβαση του διαθέσιμου προϋπολογισμού της δράσης, στο πλαίσιο της ορθής διαχείρισης του Προγράμματος και με σκοπό την απορρόφηση του συνόλου των διαθέσιμων πόρων του.



Η υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης θα ξεκινήσει στις 6 Οκτωβρίου 2026, στις 13:00, και θα ολοκληρωθεί στις 28 Ιανουαρίου 2027, στις 15:00.



Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας των δαπανών ορίζεται η ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.