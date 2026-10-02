«Η επίθεση ήταν προμελετημένη» λέει συγγενής της 32χρονης που μαχαιρώθηκε από τον πρώην της στο Λαύριο, «μπήκε στη μέση για να προστατεύσει τον σύντροφό της»
«Η επίθεση ήταν προμελετημένη» λέει συγγενής της 32χρονης που μαχαιρώθηκε από τον πρώην της στο Λαύριο, «μπήκε στη μέση για να προστατεύσει τον σύντροφό της»
Εστιάζουν στο στοιχείο της σκάλας που χρησιμοποίησε ο 32χρονος για να ανέβει στο μπαλκόνι του σπιτιού που έμενε η πρώην του και ο 33χρονος σύντροφός της
Ήταν εκ προμελέτης το τι θα κάνει, λένε συγγενείς της 32χρονης για την επίθεση με μαχαίρι που δέχθηκε η ίδια και ο σημερινός σύντροφός της στο Λαύριο από έναν 32χρονο Ρουμάνο με τον οποίο είχε σχέση στο παρελθόν.
Οι ίδιοι εστιάζουν στο στοιχείο της σκάλας που χρησιμοποίησε ο 32χρονος για να ανέβει στο μπαλκόνι του σπιτιού που έμενε η πρώην του και ο 33χρονος σύντροφός της.
Εκφράζουν, επίσης, την ενόχλησή τους για το γεγονός ότι ο 32χρονος δράστης ήταν εκτός φυλακής παρά τις καταγγελίες που είχαν γίνει σε βάρος του.
«Θα περάσει από δίκη και σε 2-3 χρόνια θα είναι έξω για να τελειώσει ό,τι ξεκίνησε. Δεν μπορούσε η αστυνομία να τον εντοπίσει γιατί δεν έδινε διεύθυνση; Κάθε φορά φορά που γινόταν κάτι πήγαινε στην αστυνομία (σ.σ. η 32χρονη) κατέθετε μήνυση και τα πράγματα έμεναν στον αέρα. Πέρασε από δίκη (σ.σ. ο 32χρονος δράστης) στις αρχές Σεπτεμβρίου και αφέθηκε ελεύθερος» είπε χαρακτηριστικά συγγενής της 32χρονης γυναίκας που δέχθηκε την επίθεση στο Λαύριο.
«Ένα χαμένο κορμί» είπε για τον 32χρονο δράστη ο παππούς της 32χρονης κάνοντας λόγο για «επιλογές λανθασμένες».
Σύμφωνα με τον ίδιο η 32χρονη εγγονή του «μπήκε στη μέση γιατί ήθελε να μαχαιρώσει (σ.σ. ο δράστης) τον σύντροφό της και έχει τραύματα».
Πηγές της ΕΛΑΣ μεταφέρουν, πάντως, ότι κατά τη σύλληψή του 32χρονου στις 03/09 η Εισαγγελία ενημερώθηκε και για το αμέσως προηγούμενο περιστατικό, ώστε αυτό να συνεκτιμηθεί κατά τον χειρισμό της υπόθεσης.
Ωστόσο, λένε οι ίδιες πηγές, ο εισαγγελέας αποφάσισε να αφεθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, μεταξύ των οποίων και η απαγόρευση να πλησιάζει την κατοικία της 32χρονης σε απόσταση μικρότερη των 100 μέτρων.
Οι ίδιοι εστιάζουν στο στοιχείο της σκάλας που χρησιμοποίησε ο 32χρονος για να ανέβει στο μπαλκόνι του σπιτιού που έμενε η πρώην του και ο 33χρονος σύντροφός της.
Εκφράζουν, επίσης, την ενόχλησή τους για το γεγονός ότι ο 32χρονος δράστης ήταν εκτός φυλακής παρά τις καταγγελίες που είχαν γίνει σε βάρος του.
«Θα περάσει από δίκη και σε 2-3 χρόνια θα είναι έξω για να τελειώσει ό,τι ξεκίνησε. Δεν μπορούσε η αστυνομία να τον εντοπίσει γιατί δεν έδινε διεύθυνση; Κάθε φορά φορά που γινόταν κάτι πήγαινε στην αστυνομία (σ.σ. η 32χρονη) κατέθετε μήνυση και τα πράγματα έμεναν στον αέρα. Πέρασε από δίκη (σ.σ. ο 32χρονος δράστης) στις αρχές Σεπτεμβρίου και αφέθηκε ελεύθερος» είπε χαρακτηριστικά συγγενής της 32χρονης γυναίκας που δέχθηκε την επίθεση στο Λαύριο.
«Ένα χαμένο κορμί» είπε για τον 32χρονο δράστη ο παππούς της 32χρονης κάνοντας λόγο για «επιλογές λανθασμένες».
Σύμφωνα με τον ίδιο η 32χρονη εγγονή του «μπήκε στη μέση γιατί ήθελε να μαχαιρώσει (σ.σ. ο δράστης) τον σύντροφό της και έχει τραύματα».
Πηγές της ΕΛΑΣ μεταφέρουν, πάντως, ότι κατά τη σύλληψή του 32χρονου στις 03/09 η Εισαγγελία ενημερώθηκε και για το αμέσως προηγούμενο περιστατικό, ώστε αυτό να συνεκτιμηθεί κατά τον χειρισμό της υπόθεσης.
Ωστόσο, λένε οι ίδιες πηγές, ο εισαγγελέας αποφάσισε να αφεθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, μεταξύ των οποίων και η απαγόρευση να πλησιάζει την κατοικία της 32χρονης σε απόσταση μικρότερη των 100 μέτρων.
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