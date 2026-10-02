Και αυτή την Κυριακή με το Car, όλα στα χέρια σας!

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Το πρώτο ηλεκτρικό Peugeot GTi είναι γεγονός, σε ένα νέο κεφάλαιο της γαλλικής εταιρείας στον κόσμο των υψηλών επιδόσεων, όπου η παράδοση στην οδηγική απόλαυση παραμένει αδιαπραγμάτευτη.

H McLaren δημιουργεί ένα ακόμα αυτοκίνητο-ορόσημο που συνεχίζει στον δρόμο των θρυλικών F1 και P1.

Παίρνουμε μια πρώτη γεύση από την σχεδόν παρανοϊκή, σκληροπυρηνική, εκδοχή του Renault 5 με 540 PS στους πίσω τροχούς.

Το Polo περνά στον κόσμο της ηλεκτροκίνησης εγκαινιάζοντας ταυτόχρονα και τη νέα γενιά ηλεκτρικής τεχνολογίας της Volkwagen.

Η νέα ηλεκτρική GLC παντρεύει την τεχνολογική καινοτομία με τις διαχρονικές αξίες που έχουν καθορίσει το DNA της Mercedes-Benz.

Η ριζικά αναβαθμισμένη ηλεκτρική ναυαρχίδα της Lexus φέρνει στο σήμερα τις τεχνολογίες που θα διαμορφώσουν το μέλλον της αυτοκίνησης.

LEAPMOTOR B03X

POLESTAR 3

TOYOTA HILUX

RENAULT SYMBIOZ E-TECH 160 vs VOLKSWAGEN T-ROC 1.5 eTSI

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