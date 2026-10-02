Με την ασυναγώνιστη εμπειρία της, η Avis έχει καταφέρει να δημιουργήσει ένα ολοκληρωμένο ψηφιακό οικοσύστημα που καθιστά το leasing μια πανεύκολη, ταχύτατη και απολαυστική εμπειρία που δίνει στους οδηγούς ολοένα περισσότερα.
Και αυτή την Κυριακή με το Car, όλα στα χέρια σας!
Και αυτή την Κυριακή με το Car, όλα στα χέρια σας!
Αυτό είναι το CAR, το καλύτερο περιοδικό αυτοκινήτου
…που είναι στην κορυφή και της Ελληνικής αγοράς,
… που οδηγεί τις εξελίξεις στο αυτοκίνητο,
… που διαβάζεται από εκατομμύρια αναγνώστες σε όλο τον κόσμο,
… που δοκιμάζει, συγκρίνει αναλύει και σας παρουσιάζει χωρίς φόβο και με άποψη τα αυτοκίνητα,
… που σας ενημερώνει για ό,τι πρέπει να ξέρετε για το αυτοκίνητο με την ανεπηρέαστη γνώμη του, τη βαθιά αυτοκινητιστική του κουλτούρα και τις δυνατότερες ελληνικές και ξένες υπογραφές.
Το CAR βάζει στο επίκεντρο τον αναγνώστη. Μιλάει εκ μέρους του…
Γιατί το CAR μπορεί!
Διαβάστε στο Car, που κυκλοφορεί την Κυριακή με το ΘΕΜΑ:
• Cover Story
PEUGEOT E-208 GTi
Το πρώτο ηλεκτρικό Peugeot GTi είναι γεγονός, σε ένα νέο κεφάλαιο της γαλλικής εταιρείας στον κόσμο των υψηλών επιδόσεων, όπου η παράδοση στην οδηγική απόλαυση παραμένει αδιαπραγμάτευτη.
• McLAREN W1
H McLaren δημιουργεί ένα ακόμα αυτοκίνητο-ορόσημο που συνεχίζει στον δρόμο των θρυλικών F1 και P1.
• RENAULT 5 TURBO 3E
Παίρνουμε μια πρώτη γεύση από την σχεδόν παρανοϊκή, σκληροπυρηνική, εκδοχή του Renault 5 με 540 PS στους πίσω τροχούς.
• VW ID. POLO
Το Polo περνά στον κόσμο της ηλεκτροκίνησης εγκαινιάζοντας ταυτόχρονα και τη νέα γενιά ηλεκτρικής τεχνολογίας της Volkwagen.
• MERCEDES-BENZ GLC 400 EQ TECHNOLOGY
Η νέα ηλεκτρική GLC παντρεύει την τεχνολογική καινοτομία με τις διαχρονικές αξίες που έχουν καθορίσει το DNA της Mercedes-Benz.
• LEXUS RZ 550e F SPORT
Η ριζικά αναβαθμισμένη ηλεκτρική ναυαρχίδα της Lexus φέρνει στο σήμερα τις τεχνολογίες που θα διαμορφώσουν το μέλλον της αυτοκίνησης.
Ακόμα οδηγούμε:
LEAPMOTOR B03X
POLESTAR 3
TOYOTA HILUX
RENAULT SYMBIOZ E-TECH 160 vs VOLKSWAGEN T-ROC 1.5 eTSI
CAR! Με τις πιο έγκυρες ελληνικές και ξένες υπογραφές!
… που οδηγεί τις εξελίξεις στο αυτοκίνητο,
… που διαβάζεται από εκατομμύρια αναγνώστες σε όλο τον κόσμο,
… που δοκιμάζει, συγκρίνει αναλύει και σας παρουσιάζει χωρίς φόβο και με άποψη τα αυτοκίνητα,
… που σας ενημερώνει για ό,τι πρέπει να ξέρετε για το αυτοκίνητο με την ανεπηρέαστη γνώμη του, τη βαθιά αυτοκινητιστική του κουλτούρα και τις δυνατότερες ελληνικές και ξένες υπογραφές.
Το CAR βάζει στο επίκεντρο τον αναγνώστη. Μιλάει εκ μέρους του…
Γιατί το CAR μπορεί!
Διαβάστε στο Car, που κυκλοφορεί την Κυριακή με το ΘΕΜΑ:
• Cover Story
PEUGEOT E-208 GTi
• McLAREN W1
• RENAULT 5 TURBO 3E
• VW ID. POLO
• MERCEDES-BENZ GLC 400 EQ TECHNOLOGY
• LEXUS RZ 550e F SPORT
Η ριζικά αναβαθμισμένη ηλεκτρική ναυαρχίδα της Lexus φέρνει στο σήμερα τις τεχνολογίες που θα διαμορφώσουν το μέλλον της αυτοκίνησης.
Ακόμα οδηγούμε:
LEAPMOTOR B03X
POLESTAR 3
TOYOTA HILUX
RENAULT SYMBIOZ E-TECH 160 vs VOLKSWAGEN T-ROC 1.5 eTSI
CAR! Με τις πιο έγκυρες ελληνικές και ξένες υπογραφές!
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