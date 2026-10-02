Και αυτή την Κυριακή με το Car, όλα στα χέρια σας!
ΕΛΛΑΔΑ

Και αυτή την Κυριακή με το Car, όλα στα χέρια σας!

Αυτό είναι το CAR, το καλύτερο περιοδικό αυτοκινήτου

Και αυτή την Κυριακή με το Car, όλα στα χέρια σας!
…που είναι στην κορυφή και της Ελληνικής αγοράς,
… που οδηγεί τις εξελίξεις στο αυτοκίνητο,
… που διαβάζεται από εκατομμύρια αναγνώστες σε όλο τον κόσμο,
… που δοκιμάζει, συγκρίνει αναλύει και σας παρουσιάζει χωρίς φόβο και με άποψη τα αυτοκίνητα,
… που σας ενημερώνει για ό,τι πρέπει να ξέρετε για το αυτοκίνητο με την ανεπηρέαστη γνώμη του, τη βαθιά αυτοκινητιστική του κουλτούρα και τις δυνατότερες ελληνικές και ξένες υπογραφές.

Το CAR βάζει στο επίκεντρο τον αναγνώστη. Μιλάει εκ μέρους του…
Γιατί το CAR μπορεί!

Και αυτή την Κυριακή με το Car, όλα στα χέρια σας!
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Διαβάστε στο Car, που κυκλοφορεί την Κυριακή με το ΘΕΜΑ:

Cover Story
PEUGEOT E-208 GTi
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 Το πρώτο ηλεκτρικό Peugeot GTi είναι γεγονός, σε ένα νέο κεφάλαιο της γαλλικής εταιρείας στον κόσμο των υψηλών επιδόσεων, όπου η παράδοση στην οδηγική απόλαυση παραμένει αδιαπραγμάτευτη.

• McLAREN W1
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 H McLaren δημιουργεί ένα ακόμα αυτοκίνητο-ορόσημο που συνεχίζει στον δρόμο των θρυλικών F1 και P1.

• RENAULT 5 TURBO 3E
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 Παίρνουμε μια πρώτη γεύση από την σχεδόν παρανοϊκή, σκληροπυρηνική, εκδοχή του Renault 5 με 540 PS στους πίσω τροχούς.

• VW ID. POLO
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 Το Polo περνά στον κόσμο της ηλεκτροκίνησης εγκαινιάζοντας ταυτόχρονα και τη νέα γενιά ηλεκτρικής τεχνολογίας της Volkwagen.

• MERCEDES-BENZ GLC 400 EQ TECHNOLOGY
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 Η νέα ηλεκτρική GLC παντρεύει την τεχνολογική καινοτομία με τις διαχρονικές αξίες που έχουν καθορίσει το DNA της Mercedes-Benz.

• LEXUS RZ 550e F SPORT
Η ριζικά αναβαθμισμένη ηλεκτρική ναυαρχίδα της Lexus φέρνει στο σήμερα τις τεχνολογίες που θα διαμορφώσουν το μέλλον της αυτοκίνησης.

Ακόμα οδηγούμε:
LEAPMOTOR B03X
POLESTAR 3
TOYOTA HILUX
RENAULT SYMBIOZ E-TECH 160 vs VOLKSWAGEN T-ROC 1.5 eTSI
Και αυτή την Κυριακή με το Car, όλα στα χέρια σας!
CAR! Με τις πιο έγκυρες ελληνικές και ξένες υπογραφές!

Thema Insights

Να πώς πρέπει να είναι το leasing αυτοκινήτου!

Να πώς πρέπει να είναι το leasing αυτοκινήτου!

Με την ασυναγώνιστη εμπειρία της, η Avis έχει καταφέρει να δημιουργήσει ένα ολοκληρωμένο ψηφιακό οικοσύστημα που καθιστά το leasing μια πανεύκολη, ταχύτατη και απολαυστική εμπειρία που δίνει στους οδηγούς ολοένα περισσότερα.

Παγκόσμια Ημέρα Ηλικιωμένων: Δίνουμε βάρος στα σημάδια της δυσθρεψίας

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ηλικιωμένων, την 1 Οκτωβρίου, αξίζει να δώσουμε μεγαλύτερη προσοχή σε ένα πρόβλημα που συχνά περνά απαρατήρητο: τη δυσθρεψία και τα σημάδια που μπορεί να εμφανιστούν πριν ακόμη γίνει αντιληπτή.

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