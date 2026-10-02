Με ελικόπτερο απομακρύνθηκαν από τον Όλυμπο οι έξι 17χρονοι που ένιωσαν αδιαθεσία από φαγητό: «Δεν το έφαγαν σε εμάς» λέει ο υπεύθυνος του καταφυγίου
Με ελικόπτερο απομακρύνθηκαν από τον Όλυμπο οι έξι 17χρονοι που ένιωσαν αδιαθεσία από φαγητό: «Δεν το έφαγαν σε εμάς» λέει ο υπεύθυνος του καταφυγίου
Οι έξι 17χρονοι βρίσκονταν στο καταφύγιο Πετρόστρουγκα - Το ελικόπτερο τους μετέφερε σε ελικοδρόμιο στο Λιτόχωρο από όπου παρελήφθησαν από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ
Με ελικόπτερο απομακρύνθηκαν τελικά οι έξι 17χρονοι που είχαν νιώσει αδιαθεσία μετά από φαγητό που κατανάλωσαν ενώ βρίσκονταν στον Όλυμπο.
Η πυροσβεστική ενημερώθηκε λίγο πριν τα μεσάνυχτα για τους έξι νεαρούς που βρίσκονταν στο καταφύγιο Πετρόστρουγκας στον Όλυμπο.
Κινητοποιήθηκαν επτά Πυροσβέστες από την 2η ΕΜΑΚ και την Πυροσβεστική Υπηρεσία Λιτοχώρου καθώς και ελικόπτερο που διέθεσε το ΓΕΕΘΑ.
Οι πυροσβέστες κατάφεραν να προσεγγίσουν τους έξι 17χρονους τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής.
Στη συνέχεια, προσέγγισε το σημείο το ελικόπτερο, το οποίο παρέλαβε τα άτομα και τα μετέφερε στο ελικοδρόμιο της 24ης Ταξιαρχίας Λιτοχώρου, από όπου και παρελήφθησαν από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.
Στο καταφύγιο Πετρόστρουγκα του Ολύμπου το οποίο βρίσκεται σε υψόμετρο 1.940 μέτρα είχα ανέβει το απόγευμα της Τετάρτης συνολικά 32 παιδιά ιδιωτικού σχολείου.
Όπως είπε στο protothema.gr ο υπεύθυνος του καταφυγίου, κ. Μπάμπης Μαρινίδης τέσσερα -πέντε παιδιά παρουσίασαν συμπτώματα που παραπέμπουν σε τροφική δηλητηρίαση ξεκαθαρίζοντας ότι «τα παιδιά αυτά είχαν φάει νωρίτερα σε κάποιο κατάστημα στο Λιτόχωρο».
«Κάποια παιδάκια έφαγαν στο Λιτόχωρο, δεν ξέρω σε ποιο μαγαζί και τι έφαγαν, όταν έφτασαν εδώ στο καταφύγιο ειδικά το ένα παιδί δεν αισθανόταν καλά κι άρχισε να κάνει εμετό. Δεν έφαγε σε εμάς το παιδί. Μετά άρχισαν και άλλα τρία τέσσερα παιδιά να μην αισθάνονται καλά και με τις ερωτήσεις που κάναμε διαπιστώθηκε ότι όλα είχαν φάει το ίδιο πράγμα. Τα παιδιά αυτά δεν έφαγαν καν σε εμάς, θέλω να το ξεκαθαρίσω αυτό» τόνισε ο κ. Μαρινίδης προσθέτοντας μάλιστα ότι «χτες ταΐσαμε εδώ 50 άτομα και κανένας δεν είχε κανένα απολύτως σύμπτωμα».
Σύμφωνα με τον κ. Μαρινίδη το συγκεκριμένο σχολείο πραγματοποιεί τα τελευταία δύο χρόνια εκδρομές στον Όλυμπο και «έρχονται εδώ στο καταφύγιο Πετρόστρουγκας και μάλιστα έχουν κλείσει να έρθουν και του χρόνου» συμπληρώνοντας ότι τα υπόλοιπα παιδιά που συμμετείχαν στην εκδρομή έχουν αποχωρήσει ήδη από το καταφύγιο.
Η πυροσβεστική ενημερώθηκε λίγο πριν τα μεσάνυχτα για τους έξι νεαρούς που βρίσκονταν στο καταφύγιο Πετρόστρουγκας στον Όλυμπο.
Κινητοποιήθηκαν επτά Πυροσβέστες από την 2η ΕΜΑΚ και την Πυροσβεστική Υπηρεσία Λιτοχώρου καθώς και ελικόπτερο που διέθεσε το ΓΕΕΘΑ.
Οι πυροσβέστες κατάφεραν να προσεγγίσουν τους έξι 17χρονους τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής.
Στη συνέχεια, προσέγγισε το σημείο το ελικόπτερο, το οποίο παρέλαβε τα άτομα και τα μετέφερε στο ελικοδρόμιο της 24ης Ταξιαρχίας Λιτοχώρου, από όπου και παρελήφθησαν από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.
«Είχαν φάει κάτι νωρίτερα σε κατάστημα στο Λιτόχωρο»
Στο καταφύγιο Πετρόστρουγκα του Ολύμπου το οποίο βρίσκεται σε υψόμετρο 1.940 μέτρα είχα ανέβει το απόγευμα της Τετάρτης συνολικά 32 παιδιά ιδιωτικού σχολείου.
Όπως είπε στο protothema.gr ο υπεύθυνος του καταφυγίου, κ. Μπάμπης Μαρινίδης τέσσερα -πέντε παιδιά παρουσίασαν συμπτώματα που παραπέμπουν σε τροφική δηλητηρίαση ξεκαθαρίζοντας ότι «τα παιδιά αυτά είχαν φάει νωρίτερα σε κάποιο κατάστημα στο Λιτόχωρο».
«Κάποια παιδάκια έφαγαν στο Λιτόχωρο, δεν ξέρω σε ποιο μαγαζί και τι έφαγαν, όταν έφτασαν εδώ στο καταφύγιο ειδικά το ένα παιδί δεν αισθανόταν καλά κι άρχισε να κάνει εμετό. Δεν έφαγε σε εμάς το παιδί. Μετά άρχισαν και άλλα τρία τέσσερα παιδιά να μην αισθάνονται καλά και με τις ερωτήσεις που κάναμε διαπιστώθηκε ότι όλα είχαν φάει το ίδιο πράγμα. Τα παιδιά αυτά δεν έφαγαν καν σε εμάς, θέλω να το ξεκαθαρίσω αυτό» τόνισε ο κ. Μαρινίδης προσθέτοντας μάλιστα ότι «χτες ταΐσαμε εδώ 50 άτομα και κανένας δεν είχε κανένα απολύτως σύμπτωμα».
Σύμφωνα με τον κ. Μαρινίδη το συγκεκριμένο σχολείο πραγματοποιεί τα τελευταία δύο χρόνια εκδρομές στον Όλυμπο και «έρχονται εδώ στο καταφύγιο Πετρόστρουγκας και μάλιστα έχουν κλείσει να έρθουν και του χρόνου» συμπληρώνοντας ότι τα υπόλοιπα παιδιά που συμμετείχαν στην εκδρομή έχουν αποχωρήσει ήδη από το καταφύγιο.
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