Γεωργιάδης για έρευνα στο ιατρείο Καρυστιανού: Μήπως ο έλεγχος είναι ακόμη εν εξελίξει;
ΕΛΛΑΔΑ
Μαρία Καρυστιανού Άδωνις Γεωργιάδης Ιατρείο

Γεωργιάδης για έρευνα στο ιατρείο Καρυστιανού: Μήπως ο έλεγχος είναι ακόμη εν εξελίξει;

Η ανάρτηση του υπουργού Υγείας μετά τις χθεσινές δηλώσεις της επικεφαλής του κινήματος Ελπίδα για την Δημοκρατία

Γεωργιάδης για έρευνα στο ιατρείο Καρυστιανού: Μήπως ο έλεγχος είναι ακόμη εν εξελίξει;
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Τις δηλώσεις της Μαρίας Καρυστιανού σχετικά με τον έλεγχο του ΙΣΘ στο ιατρείο της σχολίασε με ανάρτησή του στο «X» ο υπουργός Υγείας Αδωνις Γεωργιάδης

Συγκεκριμένα, η επικεφαλής του κινήματος Ελπίδα για την Δημοκρατία, δήλωσε χθες στο «Ενώπιος Ενωπίω» πως: «Χθες ελέγχθηκα, κύριε Χατζηνικολάου. Ήρθαν, είδαν τα μηχανήματα, τους έδωσα τις πιστοποιήσεις και έφυγαν οι άνθρωποι. Ξέρετε, όμως, τι έμεινε; Έμεινε στον αέρα όλη η φασαρία». Ενώ πρόσθεσε σχετικά με την εν λόγω υπόθεση:  «Υπάρχει ειδικό ενδιαφέρον για μένα προσωπικά; [...] Δεν άκουσα το όνομα των άλλων ιατρών. Το δικό μου, όμως, αναφέρθηκε πολλάκις και, μάλιστα, με πολύ άσχημους χαρακτηρισμούς. 100% έχει πολιτικό κίνητρο», δήλωσε.

Κάλεσε, μάλιστα, τον υπουργό Υγείας «να ανακαλέσει και να αποκαταστήσει την αλήθεια», εφόσον, όπως υποστήριξε, ο έλεγχος έδειξε ότι δεν απαιτείται άδεια για το μηχάνημα.

Ο Αδωνις Γεωργιάδης σήμερα αφήνει να εννοηθεί ότι ο έλεγχος στο ιατρείο της δεν έχει ολοκληρωθεί. «Η Μαρία Καρυστιανού δήλωσε χθες ότι «ο έλεγχος του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης τελείωσε και δεν της βρήκαν τίποτε μεμπτό». Μπορεί να προσκομίσει κάποιο έγγραφο από τον ΙΣΘ, που να επιβεβαιώνει τον ισχυρισμό της, ότι ο έλεγχος δεν βρήκε τίποτε μεμπτό; Μήπως ο έλεγχος είναι ακόμη εν εξελίξει;».

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