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Γιατί επιμένουν οι ισχυρές βροχές στην Κρήτη, ο ρόλος του βοριά και της υγρασίας του Αιγαίου
Γιατί επιμένουν οι ισχυρές βροχές στην Κρήτη, ο ρόλος του βοριά και της υγρασίας του Αιγαίου
Η κακοκαιρία συνεχίζει να σφυροκοπά την Κρήτη, με επίμονες βροχές, μεγάλα ύψη βροχής και αυξημένο κίνδυνο πλημμυρικών φαινομένων, ενώ τα έντονα φαινόμενα έχουν ήδη στοιχίσει τη ζωή σε έναν άνθρωπο
Η κακοκαιρία σαρώνει την Κρήτη, με τις ισχυρές και επίμονες βροχοπτώσεις να έχουν προκαλέσει σοβαρά προβλήματα σε πολλές περιοχές του νησιού και τα ύψη βροχής να καταγράφονται ιδιαίτερα μεγάλα.
Τα έντονα φαινόμενα έχουν ήδη αφήσει πίσω τους έναν νεκρό, ενώ οι Αρχές παραμένουν σε αυξημένη ετοιμότητα, καθώς τα φαινόμενα θα συνεχίσουν να επηράζουν το νησί μέχρι και την Κυριακή (4/10).
Ο επίμονος βοριάς διασχίζει το Αιγαίο, εμπλουτίζεται με υγρασία και, φτάνοντας στην Κρήτη, προσκρούει στα ορεινά.
Ο αέρας αναγκάζεται να ανέβει, ψύχεται και η υγρασία συμπυκνώνεται, δημιουργώντας πυκνές νεφώσεις και επίμονες βροχές. Παράλληλα, το χαμηλό ανατολικά, προς την Κύπρο, συμβάλλει στη διατήρηση της ισχυρής βόρειας ροής, ενώ ο ψυχρότερος αέρας στην ανώτερη ατμόσφαιρα ενισχύει την αστάθεια.
Μάλιστα, τις επόμενες ώρες αναμένεται νέα επιδείνωση, με νέο γύρο ισχυρών βροχών και καταιγίδων και νέα μεγάλα ύψη βροχής, κυρίως στα βόρεια και δυτικά τμήματα της Κρήτης.
Επειδή τα εδάφη έχουν ήδη δεχτεί σημαντικές ποσότητες νερού, χρειάζεται αυξημένη προσοχή για τοπικά πλημμυρικά φαινόμενα.
Τα έντονα φαινόμενα έχουν ήδη αφήσει πίσω τους έναν νεκρό, ενώ οι Αρχές παραμένουν σε αυξημένη ετοιμότητα, καθώς τα φαινόμενα θα συνεχίσουν να επηράζουν το νησί μέχρι και την Κυριακή (4/10).
Ο επίμονος βοριάς διασχίζει το Αιγαίο, εμπλουτίζεται με υγρασία και, φτάνοντας στην Κρήτη, προσκρούει στα ορεινά.
Γιατί επιμένουν οι ισχυρές βροχές στην Κρήτη;
Ο αέρας αναγκάζεται να ανέβει, ψύχεται και η υγρασία συμπυκνώνεται, δημιουργώντας πυκνές νεφώσεις και επίμονες βροχές. Παράλληλα, το χαμηλό ανατολικά, προς την Κύπρο, συμβάλλει στη διατήρηση της ισχυρής βόρειας ροής, ενώ ο ψυχρότερος αέρας στην ανώτερη ατμόσφαιρα ενισχύει την αστάθεια.
Μάλιστα, τις επόμενες ώρες αναμένεται νέα επιδείνωση, με νέο γύρο ισχυρών βροχών και καταιγίδων και νέα μεγάλα ύψη βροχής, κυρίως στα βόρεια και δυτικά τμήματα της Κρήτης.
Επειδή τα εδάφη έχουν ήδη δεχτεί σημαντικές ποσότητες νερού, χρειάζεται αυξημένη προσοχή για τοπικά πλημμυρικά φαινόμενα.
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