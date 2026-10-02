Πέντε Τούρκοι συνελήφθησαν στα Εξάρχεια για καλλιέργεια κάνναβης στη Μεσσηνία, πάνω από 200.000 ευρώ το παράνομο όφελος

7 κινητά τηλέφωνα4 ηλεκτρονικές-ψηφιακές ζυγαριέςεξοπλισμός που, σύμφωνα με την Αστυνομία, χρησιμοποιούνταν για την καλλιέργεια και περιποίηση των δενδρυλλίων.Από τη διακίνηση των κατασχεθέντων ποσοτήτων κάνναβης και των δενδρυλλίων, το προσδοκώμενο οικονομικό όφελος που θα αποκόμιζαν τα μέλη της οργάνωσης, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., υπερβαίνει τις 200.000 ευρώ.Οι πέντε συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.