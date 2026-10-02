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Πέντε Τούρκοι συνελήφθησαν στα Εξάρχεια για καλλιέργεια κάνναβης στη Μεσσηνία, πάνω από 200.000 ευρώ το παράνομο όφελος
Πέντε Τούρκοι συνελήφθησαν στα Εξάρχεια για καλλιέργεια κάνναβης στη Μεσσηνία, πάνω από 200.000 ευρώ το παράνομο όφελος
Η καλλιέργεια εντοπίστηκε σε δασώδη περιοχή, ενώ οι ποσότητες φέρεται να προορίζονταν για διακίνηση στα Εξάρχεια
Στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιούνταν στην καλλιέργεια δενδρυλλίων κάνναβης και στη διακίνηση κάνναβης στην περιοχή των Εξαρχείων με την σύλληψη πέντε μελών της προχώρησαν οι αστυνομικοί, ενώ σύμφωνα με τις εκτιμήσεις το προσδοκώμενο οικονομικό όφελος της οργάνωσης, υπερβαίνει τις 200.000 ευρώ.
Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου σε περιοχές της Αττικής και της Μεσσηνίας, με τη συμμετοχή υπηρεσιών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας. Οι πέντε συλληφθέντες είναι υπήκοοι Τουρκίας.
Σύμφωνα με την Αστυνομία, προέκυψε ότι τα μέλη είχαν συγκροτήσει εγκληματική οργάνωση με σκοπό την καλλιέργεια δενδρυλλίων κάνναβης και τη διακίνηση των ποσοτήτων που συγκομίζονταν στην περιοχή των Εξαρχείων.
Στο πλαίσιο των ερευνών σε δασώδη περιοχή της Μεσσηνίας εντοπίστηκε καλλιέργεια κάνναβης, από την οποία οι αστυνομικοί εκρίζωσαν και κατάσχεσαν συνολικά 126 δενδρύλλια.
Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν έρευνες σε σπίτια και χώρους που, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., χρησιμοποιούνταν ως «καβάτζες» στην Αττική και τη Μεσσηνία.
Συνολικά κατασχέθηκαν:
8 κιλά και 742,7 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης
784 γραμμάρια κατεργασμένης κάνναβης
900 ευρώ
2 οχήματα
Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου σε περιοχές της Αττικής και της Μεσσηνίας, με τη συμμετοχή υπηρεσιών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας. Οι πέντε συλληφθέντες είναι υπήκοοι Τουρκίας.
Σύμφωνα με την Αστυνομία, προέκυψε ότι τα μέλη είχαν συγκροτήσει εγκληματική οργάνωση με σκοπό την καλλιέργεια δενδρυλλίων κάνναβης και τη διακίνηση των ποσοτήτων που συγκομίζονταν στην περιοχή των Εξαρχείων.
Στο πλαίσιο των ερευνών σε δασώδη περιοχή της Μεσσηνίας εντοπίστηκε καλλιέργεια κάνναβης, από την οποία οι αστυνομικοί εκρίζωσαν και κατάσχεσαν συνολικά 126 δενδρύλλια.
Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν έρευνες σε σπίτια και χώρους που, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., χρησιμοποιούνταν ως «καβάτζες» στην Αττική και τη Μεσσηνία.
Συνολικά κατασχέθηκαν:
8 κιλά και 742,7 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης
784 γραμμάρια κατεργασμένης κάνναβης
900 ευρώ
2 οχήματα
7 κινητά τηλέφωνα
4 ηλεκτρονικές-ψηφιακές ζυγαριές
εξοπλισμός που, σύμφωνα με την Αστυνομία, χρησιμοποιούνταν για την καλλιέργεια και περιποίηση των δενδρυλλίων.
Από τη διακίνηση των κατασχεθέντων ποσοτήτων κάνναβης και των δενδρυλλίων, το προσδοκώμενο οικονομικό όφελος που θα αποκόμιζαν τα μέλη της οργάνωσης, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., υπερβαίνει τις 200.000 ευρώ.
Οι πέντε συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.
4 ηλεκτρονικές-ψηφιακές ζυγαριές
εξοπλισμός που, σύμφωνα με την Αστυνομία, χρησιμοποιούνταν για την καλλιέργεια και περιποίηση των δενδρυλλίων.
Από τη διακίνηση των κατασχεθέντων ποσοτήτων κάνναβης και των δενδρυλλίων, το προσδοκώμενο οικονομικό όφελος που θα αποκόμιζαν τα μέλη της οργάνωσης, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., υπερβαίνει τις 200.000 ευρώ.
Οι πέντε συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.
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