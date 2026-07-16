ΟΠΕΚΕΠΕ: Δίωξη της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για πλημμελήματα σε Σκρέκα, Παπακώστα, Μπουκώρο, Σενετάκη - Στο αρχείο οι κατηγορίες για άλλους 7

Στο αρχείο οι κατηγορίες για Καραμανλή, Κεφαλογιάννη, Μηταράκη, Τσιάρα, Βαρτζόπουλο, Βασιλειάδη και Λεονταρίδη





Σύμφωνα με πληροφορίες οι 4 βουλευτές στους οποίους έχει ασκηθεί δίωξη είναι ο Κώστας Σκρέκας, η Κατερίνα Παπακώστα, ο Χρήστος Μπουκώρος και ο Μάξιμος Σενετάκης.







Στην ίδια ανακοίνωση διευκρινίζεται ότι «οι κατηγορίες σε βάρος επτά ακόμη εν ενεργεία βουλευτών τέθηκαν στο αρχείο».



Συγκεκριμένα στο αρχείο μπήκαν οι κατηγορίες για Κώστα Αχ. Καραμανλή, Γιάννη Κεφαλογιάννη, Νότη Μηταράκη, Κώστα Τσιάρα, Δημήτρη Βαρτζόπουλο, Λάκη Βασιλειάδη και Θεόφιλο Λεονταρίδη.



Όσον αφορά τους υπόλοιπους κατηγορούμενους, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ανακοίνωσε ότι ασκεί δίωξη κατά:



- του πρώην Προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ για πέντε περιπτώσεις απιστίας,

- του πρώην Γενικού Διευθυντή Άμεσων Ενισχύσεων για δύο περιπτώσεις απιστίας,

- και δύο πρώην Περιφερειακών Διευθυντών του ΟΠΕΚΕΠΕ για απιστία και παράνομη διαχείριση κονδυλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι υπόλοιποι κατηγορούμενοι σύμφωνα με την ΕΡΡΟ «περιλαμβάνουν υπάλληλο του πολιτικού γραφείου εν ενεργεία βουλευτή, συνεργάτη πρώην υπουργού, κτηνίατρο δημόσιο λειτουργό και αρκετούς δικαιούχους των ενισχύσεων».



Στην ανακοίνωση διευκρινίζεται ότι «εφόσον κριθούν ένοχοι, οι κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν ποινές φυλάκισης έως πέντε ετών, καθώς και τις προβλεπόμενες από την ελληνική νομοθεσία ποινικές χρηματικές κυρώσεις».



Κλείσιμο Μαρινάκης: Να ζητήσουν συγγνώμη το ΠΑΣΟΚ και όσοι μίλησαν για «κυβέρνηση υποδίκων» Μετά την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας ο κυβερνητικός εκπρόσωπος



Όπως επισημαίνει σε ανακοίνωσή του ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ, η ασυλία των συγκεκριμένων βουλευτών είχε αρθεί έπειτα και από δικό τους αίτημα, προκειμένου να διερευνηθούν πλήρως οι υποθέσεις τους.



Η σημερινή εξέλιξη έρχεται σε συνέχεια της προηγούμενης αρχειοθέτησης των υποθέσεων που αφορούσαν τον υφυπουργό Εξωτερικών Τάσο Χατζηβασιλείου και τον βουλευτή της ΝΔ Χαράλαμπο Αθανασίου.







Τονίζει παράλληλα ότι η Δικαιοσύνη είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίσει, αφού αξιολογήσει το σύνολο των δεδομένων, μεταξύ των οποίων και εκθέσεις με τις οποίες προσδιορίστηκαν εκ νέου τα ποσά της ενδεχόμενης ζημίας.



Την άσκηση ποινικής δίωξης κατά 22 κατηγορουμένων για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ , ανάμεσα στους οποίους και τέσσερις εν ενεργεία βουλευτές που κατηγορούνται σε βαθμό πλημμελήματος ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία το πρωί της Πέμπτης.Σύμφωνα με πληροφορίες οι 4 βουλευτές στους οποίους έχει ασκηθεί δίωξη είναι ο, η, οκαι οΚατά τις ίδιες πληροφορίες σε βάρος του Κώστα Σκρέκα, του Χρήστου Μπουκώρου και του Μαξίμου Σενετάκη ασκήθηκαν διώξεις κατά περίπτωση για ηθική αυτουργία σε απιστία, ηθική αυτουργία σε παράνομη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων, ενώ η Κατερίνα Παπακώστα κατηγορείται επιπλέον για ηθική αυτουργία σε ψευδή βεβαίωση και απόπειρα απάτης με υπολογιστή.Στην ίδια ανακοίνωση διευκρινίζεται ότι «οι κατηγορίες σε βάρος επτά ακόμη εν ενεργεία βουλευτών τέθηκαν στο αρχείο».Συγκεκριμένα στο αρχείο μπήκαν οι κατηγορίες για Κώστα Αχ. Καραμανλή, Γιάννη Κεφαλογιάννη, Νότη Μηταράκη, Κώστα Τσιάρα, Δημήτρη Βαρτζόπουλο, Λάκη Βασιλειάδη και Θεόφιλο Λεονταρίδη.Οι υπόλοιποι κατηγορούμενοι σύμφωνα με την ΕΡΡΟ «περιλαμβάνουν υπάλληλο του πολιτικού γραφείου εν ενεργεία βουλευτή, συνεργάτη πρώην υπουργού, κτηνίατρο δημόσιο λειτουργό και αρκετούς δικαιούχους των ενισχύσεων».Στην ανακοίνωση διευκρινίζεται ότι «εφόσον κριθούν ένοχοι, οι κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν ποινές φυλάκισης έως πέντε ετών, καθώς και τις προβλεπόμενες από την ελληνική νομοθεσία ποινικές χρηματικές κυρώσεις».Μετά την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης , εξαπέλυσε επίθεση στην αξιωματική αντιπολίτευση και σε όσους έκαναν λόγο για «κυβέρνηση υποδίκων».Όπως επισημαίνει σε ανακοίνωσή του ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ, η ασυλία των συγκεκριμένων βουλευτών είχε αρθεί έπειτα και από δικό τους αίτημα, προκειμένου να διερευνηθούν πλήρως οι υποθέσεις τους.Η σημερινή εξέλιξη έρχεται σε συνέχεια της προηγούμενης αρχειοθέτησης των υποθέσεων που αφορούσαν τον υφυπουργό Εξωτερικών Τάσο Χατζηβασιλείου και τον βουλευτή της ΝΔ Χαράλαμπο Αθανασίου. Για τους υπόλοιπους τέσσερις βουλευτές, οι οποίοι παραπέμπονται σε δίκη για αδικήματα σε βαθμό πλημμελήματος , ο κ. Μαρινάκης υπογραμμίζει ότι ισχύει απολύτως το τεκμήριο της αθωότητας, όπως αναφέρει ρητά και η ίδια η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.Τονίζει παράλληλα ότι η Δικαιοσύνη είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίσει, αφού αξιολογήσει το σύνολο των δεδομένων, μεταξύ των οποίων και εκθέσεις με τις οποίες προσδιορίστηκαν εκ νέου τα ποσά της ενδεχόμενης ζημίας.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, πάντως, ανεβάζει τους τόνους σε πολιτικό επίπεδο, καλώντας την αξιωματική αντιπολίτευση, αλλά και όσους προεξόφλησαν την ενοχή βουλευτών της ΝΔ, να ζητήσουν συγγνώμη.



«Όσοι έσπευσαν να μιλήσουν για “κυβέρνηση υποδίκων”, αναλαμβάνοντας τον ρόλο του αυτόκλητου δικαστή και προδικάζοντας την ενοχή βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, οφείλουν σήμερα να ζητήσουν συγγνώμη», αναφέρει χαρακτηριστικά.



Καταλήγοντας, ο κ. Μαρινάκης προειδοποιεί ότι η συστηματική ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής και η προσπάθεια μετατροπής κάθε δημόσιας συζήτησης σε «ένα απέραντο δικαστήριο» δεν πλήττουν μόνο τους πολιτικούς αντιπάλους εκείνων που υιοθετούν αυτή την τακτική.



Όπως υποστηρίζει, πλήττουν πρωτίστως τη Δικαιοσύνη, υπονομεύουν την εμπιστοσύνη των πολιτών στους θεσμούς και, τελικά, ζημιώνουν την ίδια τη Δημοκρατία.



Σκρέκας: Ζητώ την άμεση εκδίκαση της υπόθεσης Σε δήλωσή του ο πρώην υπουργός, Κώστας Σκρέκας, σημειώνει «όπως έχω δηλώσει από την πρώτη στιγμή, εμπιστεύομαι απόλυτα την ελληνική Δικαιοσύνη» και «ζητώ την άμεση εκδίκαση της υπόθεσης, ώστε να αποκατασταθεί πλήρως η αλήθεια και να μην παραμένει καμία σκιά».



Προσθέτει, δε, ότι «η συγκεκριμένη υπόθεση αφορά έναν πραγματικό αγρότη, με πραγματική παραγωγή. Δεν αφορά ανύπαρκτη καλλιέργεια, εικονική δραστηριότητα ή παράνομη είσπραξη ενισχύσεων».



«Είμαι βέβαιος ότι η δικαστική διαδικασία θα αναδείξει την πραγματική διάσταση της υπόθεσης, θα φωτίσει όλα τα πραγματικά περιστατικά και θα αποκαταστήσει πλήρως την αλήθεια» καταλήγει ο Κώστας Σκρέκας.



Μπουκώρος: Με απολύτως καθαρή κι ήσυχη τη συνείδηση μου θα προσέλθω στο αρμόδιο δικαστήριο Ο βουλευτής Μαγνησίας, Χρήστος Μπουκώρος, αναφέρει σε δήλωσή του:



Σήμερα πληροφορήθηκα ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία με παρέπεμψε ενώπιον της Ελληνικής Δικαιοσύνης. Ποιος παραπέμπεται και ποιος αρχειοθετείται είναι απόλυτη αρμοδιότητα και ευθύνη της Εισαγγελίας. Αυτονόητο επίσης είναι ότι η παραπομπή δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση ενοχή. Βέβαιος για την αθωότητα μου θα προσέλθω στον φυσικό μου Δικαστή όπου θα λάμψει η Αλήθεια. Υπενθυμίζω ότι η εμπλοκή μου αφορά ένα ζευγάρι νέων κτηνοτρόφων, οι οποίοι έχουν ελεγχθεί επανειλημμένως και επιτοπίως και τα συμπεράσματα των ελέγχων και της σχετικής πραγματογνωμοσύνης έχουν αποδείξει ότι πρόκειται για πραγματικούς και νόμιμους αγρότες, κατόχους της προβλεπόμενης έκτασης γης και του προβλεπόμενου αριθμού ζώων.



Με απολύτως καθαρή κι ήσυχη την συνείδηση μου θα προσέλθω, συντομότατα ελπίζω, στο αρμόδιο δικαστήριο, αλλά και στο εκλογικό σώμα της Μαγνησίας. Οι συμπολίτες μου γνωρίζουν πολύ καλά ότι τα 13 σχεδόν χρόνια της πολιτικής μου σταδιοδρομίας η περιουσία μου δεν έχει αυξηθεί ούτε κατά ένα τετραγωνικό εκατοστό! Γνωρίζουν επίσης οι συμπολίτες μου, ότι διαχρονικά αγωνίζομαι για το καλό του τόπου μου και για όσους αδικούνται. Αυτό θα συνεχίσω να πράττω με την δική τους εντολή.



Άλλωστε στο πλαίσιο αυτών των αγώνων μου, στις 6 Ιουλίου 2021 με τον πλέον επίσημο τρόπο, απεκάλυψα πρώτος το σκάνδαλο των εικονικών και πλαστών μισθωτηρίων του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η τότε καταγγελία μου -όπως αποδεικνύεται τώρα- ξεβόλεψε πολλά κυκλώματα τα οποία κατασπάραξαν κοινοτικούς πόρους.



Τέλος, από την αρχή της συγκεκριμένης υπόθεσης έχουν ανακύψει σοβαρά ερωτήματα τα οποία αναγκαστικά θα τεθούν στον δημόσιο διάλογο στον πρέποντα χρόνο.



Σενετάκης: Η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας βάζει τέλος σε πολλές από τις πολιτικές «βεβαιότητες» «Η σημερινή ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας μπορεί να μην βάζει στο αρχείο και τη δική μου υπόθεση. Βάζει όμως τέλος σε πολλές από τις πολιτικές “βεβαιότητες” που ορισμένοι χωρίς επάρκεια στοιχείων και τεκμηρίωσης διατύπωναν τους προηγούμενους μήνες», αναφέρει σε ανάρτησή του ο Μάξιμος Σενετάκης.





Αναλυτικά αναφέρει:



«Η σημερινή ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας μπορεί να μην βάζει στο αρχείο και τη δική μου υπόθεση. Βάζει όμως τέλος σε πολλές από τις πολιτικές “βεβαιότητες” που ορισμένοι χωρίς επάρκεια στοιχείων και τεκμηρίωσης διατύπωναν τους προηγούμενους μήνες.



Το γεγονός ότι από τις έντεκα υποθέσεις εν ενεργεία βουλευτών που διερεύνησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, οι επτά τέθηκαν στο αρχείο λόγω έλλειψης επαρκών αποδεικτικών στοιχείων, ενώ για τέσσερις βουλευτές, μεταξύ των οποίων και εγώ, ασκήθηκε δίωξη πλημμεληματικού χαρακτήρα διαψεύδει όλους όσοι παρουσίαζαν συλλήβδην έντεκα βουλευτές ως μέλη μιας δήθεν εγκληματικής ομάδας, μιλούσαν για «κυβέρνηση και Βουλή υποδίκων» και προεξοφλούσαν κακουργηματικές ευθύνες.



Πάντα όμως, τον τελευταίο λόγο έχει η ελληνική Δικαιοσύνη, την οποία σεβόμαστε και εμπιστευόμαστε.



Από την πρώτη στιγμή δήλωσα ότι δεν έχω διαπράξει οποιοδήποτε αδίκημα. Ότι δεν έχω να φοβηθώ τίποτα και ότι επιθυμία μου είναι να ελεγχθώ και να κριθώ από τις αρμόδιες Αρχές, όπως κάθε πολίτης. Για αυτό ζήτησα ο ίδιος την άρση της ασυλίας μου και αναμένω το ταχύτερο δυνατό την εκδίκαση της υπόθεσης μου.



Ελέγχομαι για τηλεφωνική επικοινωνία που είχα το 2021 με τον τότε Πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, για να μεταβιβάσω προς εξέταση αίτημα πραγματικού παραγωγού, αμιγώς διαδικαστικού χαρακτήρα, το οποίο θεώρησα και εξακολουθώ να θεωρώ απολύτως νόμιμο και εύλογο. Ούτε υπέδειξα τεχνική λύση, ούτε αποφάσισα την καταβολή της συνδεδεμένης ενίσχυσης 2.500€, (η οποία τελικώς εγκρίθηκε και καταβλήθηκε), ούτε και συμμετείχα στη διοικητική αξιολόγηση του αιτήματος.



Λειτούργησα αμιγώς ως βουλευτής που ακούει τους συμπολίτες του, ενδιαφέρεται για την επίλυση των προβλημάτων τους και τις δυσλειτουργίες της Διοίκησης - καθήκον μου που θα υπερασπίζομαι όσο με τιμούν με την εμπιστοσύνη τους.



Από κει και πέρα, θα υπερασπιστώ την τιμή και την υπόληψη μου όπως πρέπει, εκεί που πρέπει, με όλα τα στοιχεία ενώπιον των δικαστικών αρχών, με την ελπίδα κάποια στιγμή να σταματήσει να χρησιμοποιείται η Δικαιοσύνη ως εργαλείο πολιτικής ανθρωποφαγίας, από αυτόκλητους δικαστές. Αν και όπως φαίνεται παραμένουν αμετανόητοι μέχρι σήμερα.»





Τσιάρας, Mηταράκης: Δικαίωση η αρχειοθέτηση Σε δήλωση του δικηγόρου των πρώην υπουργών Κώστα Τσιάρα και Νότη Μηταράκη, Μιχάλη Δημητρακόπουλου, σημειώνεται ότι «η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΕ την δικογραφία που είχε σχηματισθεί γιατί ΔΕΝ ΔΙΑΠΙΣΤΩΘΗΚΕ ουδεμία παραβατική συμπεριφορά εκ μέρους των εντολέων μου. Αποτελεί ΔΙΚΑΙΩΣΗ για τους κκ Κώστα Τσιάρα και Νότη Μηταράκη και ο αγώνας συνεχίζεται πλέον στον πολιτικό στίβο».



Παράλληλα, ο Νότης Μηταράκης σε δήλωσή του αναφέρει: «Η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ ολοκληρώθηκε, με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να μην διαπιστώνει καμία παράνομη ή επιλήψιμη ενέργεια από μέρους μου.



Εξαρχής, τήρησα απολύτως θεσμική στάση, με πλήρη εμπιστοσύνη στη Δικαιοσύνη και στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.



Συνεχίζω με την ίδια συνέπεια να είμαι δίπλα στους πολίτες της Χίου.



Ευχαριστώ θερμά τον δικηγόρο μου, Μιχάλη Δημητρακόπουλο, για την καθοριστική συμβολή του».



Από την πλευρά του ο Κώστας Τσιάρας τονίζει: «Καθ’ όλη τη διάρκεια της δημόσιας συζήτησης γύρω από την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, στην οποία επιχειρήθηκε να εμπλακεί και το όνομά μου, επέλεξα να τηρήσω μια απολύτως θεσμική στάση, αποφεύγοντας τις δημόσιες αντιπαραθέσεις και αναμένοντας, με σεβασμό, την κρίση της Δικαιοσύνης.



Η απόφαση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας να θέσει στο αρχείο τη σχετική δικογραφία, καθώς δεν διαπιστώθηκε οποιαδήποτε παράνομη ή επιλήψιμη συμπεριφορά από μέρους μου, αποτελεί μια εξέλιξη που αποκαθιστά την αλήθεια ως προς το πρόσωπό μου.



Παράλληλα, όμως αναδεικνύει την ανάγκη ζητήματα που αφορούν πρόσωπα, θεσμούς και τη δημόσια λειτουργία να αντιμετωπίζονται με υπευθυνότητα, νηφαλιότητα και σεβασμό στις διαδικασίες της Δικαιοσύνης.



Αισθάνομαι την ανάγκη να εκφράσω τις θερμές μου ευχαριστίες προς τον δικηγόρο μου, Μιχάλη Δημητρακόπουλο, για την ουσιαστική συμβολή του στη διαλεύκανση της υπόθεσης και στην πλήρη αποκατάσταση της πραγματικότητας.



Ως βουλευτής θα συνεχίσω, μαζί με τους συνεργάτες του πολιτικού μου γραφείου, να υπηρετώ με συνέπεια τον θεσμικό μου ρόλο: να βρίσκομαι δίπλα στους πολίτες, να αναδεικνύω τα δίκαια αιτήματά τους, πάντα με απόλυτο σεβασμό στη νομιμότητα, τη διαφάνεια και τους θεσμούς».



Λεονταρίδης: Η αλήθεια έλαμψε Ο Θεόφιλος Λεονταρίδης σε δήλωσή του αναφέρει: «Η αλήθεια έλαμψε περίτρανα με τη σημερινή απόφαση της ευρωπαϊκής εισαγγελίας. Δήλωσα εξαρχής ότι καθαρός ουρανός αστραπές δεν φοβάται! Δικαιώθηκα πλήρως! Θα συνεχίσω να βρίσκομαι δίπλα στους πολίτες με συνέπεια και υπευθυνότητα!».



Βαρτζόπουλος: Η υπόθεση, στο σύνολό της, υπήρξε αντικείμενο συστηματικής πολιτικής εκμετάλλευσης Σε δήλωσή του, ο Δημήτρης Βαρτζόπουλος τόνισε πως: «Ο σταυρός προτίμησης δεν είναι δωροδοκία. Είναι η πεμπτουσία της Δημοκρατίας. Είναι ο ομφάλιος λώρος, που συνδέει τον λαό με τους εκπροσώπους του» και πρόσθεσε πως: «ότι η υπόθεση αυτή, στο σύνολό της, υπήρξε αντικείμενο συστηματικής πολιτικής εκμετάλλευσης».



Ολόκληρη η δήλωση του κ. Βαρτζόπουλου είναι η εξής: Η σημερινή αρχειοθέτηση της υπόθεσης μου από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία αποδεικνύει αυτά, που είχα πει ευθύς εξ αρχής: Είναι αυτονόητη υποχρέωση του βουλευτού, να παρεμβαίνει στις απανταχού διοικήσεις και υπηρεσίες, να ερωτά για θέματα των συμπολιτών του, να προσπαθεί, να διορθώνει τα κακώς κείμενα. Ιδίως όταν αυτοί οι πολίτες - όπως συχνά στις δικές μας επαρχίες- είναι αδύναμοι, ευάλωτοι, χωρίς κυριολεκτικά στον ήλιο μοίρα!



Ο σταυρός προτίμησης δεν είναι δωροδοκία. Είναι η πεμπτουσία της Δημοκρατίας. Είναι ο ομφάλιος λώρος, που συνδέει τον λαό με τους εκπροσώπους του. Είναι ένα ουσιαστικό και αποτελεσματικό εργαλείο για την ορθή και δίκαιη εφαρμογή του Νόμου.



Δεν μπορώ, ωστόσο, να μην επισημάνω ότι η υπόθεση αυτή, στο σύνολό της, υπήρξε αντικείμενο συστηματικής πολιτικής εκμετάλλευσης. Στόχος δεν ήμουν φυσικά μόνο εγώ ή οι συνάδελφοί μου, στόχος ήταν ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, η Κυβέρνηση και η παράταξή μας. Σκοπός ήταν να πληγούν υπολήψεις, να σπιλωθούν πρόσωπα, χωρίς στοιχεία και χωρίς αιδώ. Η σημερινή εξέλιξη αποδεικνύει πόσο σαθρή ήταν αυτή η στρατηγική.



Όσο για τους τέσσερις συναδέλφους μου, των οποίων η υπόθεση παραπέμπεται, εκφράζω τη βεβαιότητά μου, ότι θα δικαιωθούν ασφαλώς και αυτοί, ότι η δικαστική διαδικασία θα αναδείξει πλήρως την αλήθεια.

Θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τους πολίτες της Β' Θεσσαλονίκης, που όλο αυτό το διάστημα στάθηκαν δίπλα μου με εμπιστοσύνη και γενναιότητα! Η στήριξή τους ήταν για μένα η μεγαλύτερη παρηγοριά σε αυτή την τόσο δύσκολη περίοδο.



Συνεχίζω λοιπόν με την ίδια προσήλωση και αποφασιστικότητα, να υπηρετώ τους εντολείς μου και την Πατρίδα.









Η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO) στην Αθήνα άσκησε ποινική δίωξη κατά 22 κατηγορουμένων, μεταξύ των οποίων τέσσερις εν ενεργεία βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου, αρκετοί πρώην ανώτεροι δημόσιοι λειτουργοί και πολιτικά στελέχη, στο πλαίσιο έρευνας για φερόμενο οργανωμένο κύκλωμα απάτης που αφορά αγροτικά κονδύλια.



Οι κατηγορίες σε βάρος επτά ακόμη εν ενεργεία βουλευτών τέθηκαν στο αρχείο.



Όπως είχε αναφερθεί και στο παρελθόν, η EPPO διεξάγει αρκετές έρευνες σχετικά με φερόμενο οργανωμένο σχέδιο απάτης στο οποίο εμπλέκονται δημόσιοι λειτουργοί του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ). Στις 24 Απριλίου 2026, η Βουλή των Ελλήνων έκανε δεκτό το αίτημα της Ευρωπαίας Γενικής Εισαγγελέως για άρση της βουλευτικής ασυλίας 11 εν ενεργεία βουλευτών, προκειμένου να καταστεί δυνατή η συνέχιση των ερευνών της EPPO σχετικά με πράξεις που φέρονται να τελέστηκαν το 2021 και να διαπιστωθούν τα πραγματικά περιστατικά, με αναζήτηση τόσο ενοχοποιητικών όσο και αθωωτικών στοιχείων.



Οι έρευνες αποκάλυψαν επαναλαμβανόμενα πρότυπα διαφθοράς στη διαχείριση των γεωργικών κονδυλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης που χρηματοδοτούνται μέσω της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ). Τα αποδεικτικά στοιχεία καταδεικνύουν, μεταξύ άλλων, παράνομες παρεμβάσεις σε διοικητικές διαδικασίες και διαδικασίες ελέγχου, αναδρομικές τροποποιήσεις στοιχείων μετά την ολοκλήρωση των υποχρεωτικών ελέγχων, παράνομη παρέμβαση σε επιτόπιους ελέγχους, απόκρυψη και αλλοίωση των πορισμάτων των ελέγχων, καθώς και έκδοση ψευδών βεβαιώσεων.



Σε σχέση με τις συγκεκριμένες έρευνες, οι οποίες αφορούν αποκλειστικά πράξεις που φέρονται να τελέστηκαν το 2021, η EPPO ασκεί πλέον ποινική δίωξη κατά:



του πρώην Προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ για πέντε περιπτώσεις απιστίας,

του πρώην Γενικού Διευθυντή Άμεσων Ενισχύσεων για δύο περιπτώσεις απιστίας,

και δύο πρώην Περιφερειακών Διευθυντών του ΟΠΕΚΕΠΕ για απιστία και παράνομη διαχείριση κονδυλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.



Μεταξύ των κατηγορουμένων περιλαμβάνονται επίσης τέσσερις εν ενεργεία βουλευτές. Οι τρεις κατηγορούνται για ηθική αυτουργία σε απιστία, ενώ ο τέταρτος για ηθική αυτουργία σε παράνομη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων. Ένας από τους βουλευτές κατηγορείται επιπλέον για ηθική αυτουργία σε ψευδή βεβαίωση και για απόπειρα απάτης με υπολογιστή.



Οι υπόλοιποι κατηγορούμενοι περιλαμβάνουν υπάλληλο του πολιτικού γραφείου εν ενεργεία βουλευτή, συνεργάτη πρώην υπουργού, κτηνίατρο δημόσιο λειτουργό και αρκετούς δικαιούχους των ενισχύσεων. Οι κατηγορίες που τους αποδίδονται είναι πλημμεληματικού χαρακτήρα και περιλαμβάνουν απάτη σχετικά με επιδοτήσεις, απόπειρα απάτης με υπολογιστή, ψευδή βεβαίωση σε δημόσια έγγραφα, ενώ ορισμένοι κατηγορούνται και για τις αντίστοιχες μορφές ηθικής αυτουργίας σε αδικήματα που φέρονται να διαπράχθηκαν από τους ανώτερους δημόσιους λειτουργούς.



Εφόσον κριθούν ένοχοι, οι κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν ποινές φυλάκισης έως πέντε ετών, καθώς και τις προβλεπόμενες από την ελληνική νομοθεσία ποινικές χρηματικές κυρώσεις.



Οι κατηγορίες σε βάρος επτά ακόμη εν ενεργεία βουλευτών, καθώς και δύο πρώην βουλευτών, τέθηκαν στο αρχείο λόγω έλλειψης επαρκών αποδεικτικών στοιχείων που να δικαιολογούν την άσκηση ποινικής δίωξης. Όλα τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία αξιολογήθηκαν αντικειμενικά και αμερόληπτα, με ίση προσοχή τόσο στα ενοχοποιητικά όσο και στα αθωωτικά στοιχεία.



Για τους υπόλοιπους υπό έρευνα, μεταξύ των οποίων και τρεις πρώην βουλευτές, οι διαδικασίες συνεχίζονται.



Παράλληλα, βρίσκονται σε εξέλιξη και άλλες έρευνες σχετικά με πράξεις που φέρονται να τελέστηκαν σε διαφορετικά έτη. Προς το παρόν δεν θα δημοσιοποιηθούν περισσότερες πληροφορίες, ώστε να μη διακυβευθεί η έκβαση των εν εξελίξει διαδικασιών.



Όλα τα εμπλεκόμενα πρόσωπα τεκμαίρονται αθώα μέχρις ότου αποδειχθεί η ενοχή τους από τα αρμόδια ελληνικά δικαστήρια.



Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO) είναι η ανεξάρτητη εισαγγελική αρχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι αρμόδια για τη διερεύνηση, την άσκηση ποινικών διώξεων και την παραπομπή ενώπιον της δικαιοσύνης εγκλημάτων που θίγουν τα οικονομικά συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.



ΠΑΣΟΚ: Οι διώξεις σε τέσσερις βουλευτές της ΝΔ αποδεικνύουν ότι το σκάνδαλο ήταν γαλάζιο Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς, με αφορμή την άσκηση ποινικών διώξεων από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σε τέσσερις βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.



Ο κ. Τσουκαλάς υποστήριξε ότι οι εξελίξεις επιβεβαιώνουν τις καταγγελίες της αντιπολίτευσης για το σκάνδαλο των αγροτικών επιδοτήσεων, κάνοντας λόγο για πελατειακές πρακτικές και διαφθορά. Παράλληλα, επιτέθηκε στον κυβερνητικό εκπρόσωπο, Παύλο Μαρινάκη, υποστηρίζοντας ότι η κυβέρνηση δεν μπορεί να ζητά εξηγήσεις από την αντιπολίτευση τη στιγμή που κυβερνητικά στελέχη και βουλευτές βρίσκονται αντιμέτωποι με τη Δικαιοσύνη.



Αναλυτικά η ανακοίνωση:



«Η άσκηση ποινικής δίωξης εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας σε τέσσερις βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και σε βάρος ακόμα 18 προσώπων στα οποία συμπεριλαμβάνονται, ο πρώην διοικητής του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο πρώην γενικός διευθυντής Άμεσων Ενισχύσεων για δύο πράξεις απιστίας και οι δύο πρώην περιφερειακοί διευθυντές του ΟΠΕΚΕΠΕ για απιστία και παράνομη διαχείριση κονδυλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποδεικνύει πως στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ ήταν γαλάζιο και οργανώθηκε από τους εκλεκτούς του Πρωθυπουργού.



Η δικαιοσύνη έχει τον λόγο. Ο πρωτογενής τομέας της χώρας πλήρωσε και πληρώνει ακριβά τον πελατειασμό και τη διαφθορά της κυβέρνησης Μητσοτάκη.



Πρώτη φορά βλέπουμε κυβέρνηση να πιάνεται με τη γίδα στην πλάτη, βουλευτές και κυβερνητικοί αξιωματούχοι να διώκονται μαζικά από τη δικαιοσύνη και να ζητά από την αντιπολίτευση να ζητήσει συγνώμη; Συγγνώμη γιατί; Που σας αποκαλύψαμε; Κύριε Μαρινάκη , πόση αλαζονεία; Η αρχαία τραγωδία είναι διδακτική: Μετά την ύβρη, έρχεται η νέμεσις».



ΕΛΑΣ: Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος μας ζητάει να του ζητήσουμε συγγνώμη.

Σε ανακοίνωσή της η ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα αναφέρει: Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, κ. Μαρινάκης, ξεπέρασε σήμερα κάθε όριο θράσους και προκλητικότητας, απαιτώντας τη συγγνώμη της αντιπολίτευσης για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.



Ενώ η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ασκεί ποινική δίωξη με την κατηγορία της απιστίας σε τέσσερις βουλευτές της ΝΔ, μεταξύ των οποίων έναν πρώην υπουργό και γραμματέα του κόμματος, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος μας ζητάει να του ζητήσουμε συγγνώμη.



Πρώτη φορά, στα αλήθεια, βλέπουμε οι ληστές να απαιτούν συγγνώμη από τα θύματά τους.



Αλλά με την κυβέρνηση Μητσοτάκη φαίνεται ότι θα τα δούμε όλα.

Η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ Ανακοίνωση λίγο μετά τις κατηγορίες για πράξεις πλημμεληματικού βαθμού που απήγγειλε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σε 4 εν ενεργεία βουλευτές της ΝΔ για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ εξέδωσε ο ΣΥΡΙΖΑ.



Αναλυτικά η ανακοίνωση:



«Η άσκηση ποινικών διώξεων από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σε τέσσερις εν ενεργεία βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και ακόμη δεκαοκτώ εμπλεκόμενα πρόσωπα αποτελεί μια ακόμη συντριπτική εξέλιξη στο γαλάζιο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.



Καταρρέει οριστικά το αφήγημα του κ. Μητσοτάκη περί «διαχρονικών παθογενειών». Το σκάνδαλο έχει ονοματεπώνυμο, πολιτική ευθύνη και τη σφραγίδα του επιτελικού κράτους.



Ο ελληνικός λαός και οι έντιμοι αγρότες δεν θα πληρώσουν τα σπασμένα ενός συστήματος πελατειακών εξυπηρετήσεων και διασπάθισης ευρωπαϊκών πόρων.



Η κυβέρνηση οφείλει να σταματήσει να κρύβεται. Οι κοινοβουλευτικές μεθοδεύσεις δεν αρκούν για να συγκαλύψουν το βάθος και την έκταση του σκανδάλου.



Ήρθε η ώρα της πλήρους πολιτικής λογοδοσίας».

