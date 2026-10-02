Σήμερα η δίκη της Κατερίνας Παπακώστα για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ

Με τη βουλευτή Τρικάλων Κατερίνα Παπακώστα ανοίγει σήμερα στο Μονομελές Εφετείο ο κύκλος των τεσσάρων ξεχωριστών δικών βουλευτών της ΝΔ για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ